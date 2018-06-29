Мало кому известные способы придания интерьеру скандинавского духа

«Задача архитектора — сделать жизнь удобнее» — известнейшая цитата одного из отцов современного дизайна финна Алвара Аалто (Alvar Aalto) передаёт суть скандинавского подхода к оформлению пространства, занятого человеком: от столовых приборов и до интерьера гостиной. Скандинавские дизайнеры научили мир нескучной лаконичности, красивому удобству и роскоши без претенциозности. Гуманисты от архитектуры, они ставили в центр своего искусства человека и его потребности — отсюда основные приметы стиля. Поэтому если вы хотите привнести в свой дом немножко Швеции, Дании, Финляндии или Норвегии, в первую очередь подумайте о комфорте, своём и своей семьи — приносить себя в жертву стилистике там не принято.

Простота и лёгкость

Естественность и чистота линий, плавность переходов из одного пространства в другое. Скандинавская простота — это чёткость прожилок листа на дереве, ясность летнего неба, прозрачность падающей капли, совершенство природной формы. Избавляемся от вычурных и сложных предметов, ширм, перегородок и тяжёлых драпировок. Скандинавский интерьер открыт и интерактивен. Но если где-то нужна дверь — пусть она будет стеклянной.

Илья Хомяков, дизайнер:

— Светлые стены, экологичные материалы, минимум декора и тяготение к современной, но не минималистичной мебели — то, что называется midcentury modern, вот основные черты скандинавского стиля. Они вытекают из философии разумного использования имеющегося пространства и дефицита солнца в северных странах. Отлично вписывается винтаж. Преображение существующей комнаты в скандинавском духе зачастую сводится к планомерному удалению лишних элементов, чтобы добиться света и воздушности. Для начала перекрасьте стены в белый или светлый. Это легко можно сделать самостоятельно, с подбором подходящей краски помогут в любом крупном строительном гипермаркете.

4base.ru «В этом году нам очень повезло — лето было солнечным и пришлось на выходные». Мрачноватый северный юмор частенько подходит и нам. Солнечных дней в нашей полосе ненамного больше, чем у соседей с крайнего Севера Европы. Пустите в свою «скандинавскую» комнату как можно больше света. Уберите с окон всё ненужное. Если вы не можете жить без штор — пусть будут лаконичные жалюзи или лёгкая прозрачная портьера. Старайтесь использовать лён, хлопок, сатин, муслин или кисею.

В странах, где зимний световой день может длиться всего пару-тройку часов, ценят искусственный свет. В скандинавскую стилистику отлично вписываются даже лампочки без абажуров — самая модная тенденция в освещении в этом году, о которой мы уже писали.

Илья Хомяков, дизайнер:

— Очень важный элемент скандинавского дизайна — правильный свет. Замените люстру-ширпотреб на интересный дизайнерский светильник — сейчас можно найти много доступных вариантов в Интернете, добавьте торшеры в ключевых зонах, например рядом с креслом, в котором планируете читать.

4base.ru Пытаться очеловечить век механизмов — до сих пор является первостепенным долгом архитектора. Форма — это мистерия, которая не поддаётся описанию, но приносит людям удовольствие. Ножка стула — это маленькая сестра архитектурной колонны.

Алвар Аалто (Alvar Aalto), финский архитектор и дизайнер (1898—1976)

Естественность

Страны лесов и озёр — царство органического дизайна. И правит в нём его величество дерево. Если вам повезло иметь паркет или половую доску — максимально откройте свои полы, пусть даже старые. Трещины и потёртости только добавят обаяния. Дерево или красят в белый, сохраняя структуру, или оставляют в натуральном виде. Используйте деревянную мебель или даже кусок самого дерева, кожу и шерсть.

Илья Хомяков, дизайнер:

— Если нет возможности поменять неприглядный шкаф целиком, попробуйте заменить его двери на деревянные, а корпус окрасить в цвет стен. Даже пара деревянных венских стульев, найденная на барахолке, даст уклон в эту эстетику. Практически любую комнату можно преобразить малыми усилиями, опираясь на эти принципы.

4base.ru В качестве акцентов в скандинавские интерьеры хорошо вписываются и новейшие пластики. Но такие предметы должны имитировать текучие волнообразные естественные формы или повторять контуры человеческого тела.

Цветовой комфорт

Нейтральные цвета — чёрный, белый, серый и их подкрашенные пастельными тонами модификации — основа скандинавской колористики. Такой фон помогает глубже дышать и свободнее себя чувствовать. Он подчёркивает достоинства естественных материалов и повышает стрессоустойчивость. Но считать скандинавский интерьер «стерильным» — большое заблуждение.

Это шведы в 50-е принесли в мир респектабельных чёрных аппаратов из кабинетов больших начальников ярко-красную кобру, ставшую фетишем промышленного дизайна.

Это финны придумали яркие и весёлые цветочные принты Marimekko, будто сошедшие с холста пятилетнего художника. И они стремительно перелетели с летних юбок на обои и не только. Кресло-шар и кресло-яйцо тоже родом из этих мест.

— Красота в архитектуре — это прежде всего пропорциональность, затем — материал, то есть умение отличить хороший материал от плохого. И наконец, цвет. А как результат всего этого — общее впечатление.

Эмиль Арне Якобсен (Arne Jacobsen), датский дизайнер и архитектор (1902—1971)

Нейтральность скандинавского интерьера — нейтральность фона, на котором интересно расставлять акценты, менять их местами по настроению и сезону. Именно поэтому скандинавский стиль не умеет надоедать. Подушки, картины и фотографии, накидки на диван, вазы — всё это может и должно быть ярким. Если вы поклонник скандинавского прочтения кантри, ищите традиционную кобальтовую керамику.

Функциональность

Скандинавы гордятся тем, что не производят предметов, не нужных людям. Функцию здесь не приносят в жертву эстетике, но и личность в жертву функции тоже. Неудивительно, что скандинавская идея обрела второе дыхание в век кругового бега человека между собственными гаджетами. Осмотритесь и подумайте. Каждый предмет вашей мебели должен выполнять максимальное количество функций. Шкафы, комоды, тумбочки приветствуются. А стеллажи, полки и витрины для аксессуаров максимально открываются, чтобы выглядеть лёгкими, будто парящими у стен.

Эклектика

Современный скандинавский интерьер редко бывает выдержан в одном стиле. Слишком эффектным на нейтральном фоне становится смешение эпох, материалов и текстур. Старое кожаное кресло рядом с ультрасовременным стулом, винтажный чемодан и дизайнерский диван, фото рок-звезды и антикварное бюро. Главное — доля здорового юмора и самоиронии. Нет под рукой достойной головы лапландского оленя, чтобы украсить стену? Фотография камчатского медведя — тоже отличная идея! Вот несколько предметов в стиле 60-х, которые могут и подойти вашему скандинавскому интерьеру, и поднять настроение.

Мумми-дол Венец скандинавской философии в интерьере — детская. Простая и функциональная мебель. Много света. Игрушки и конструкторы, задуманные как часть жизненного пространства ребёнка и поэтому не создающие беспорядка. И абсолютная доступность любого предмета. (Если вашему чаду приходится звать вас, чтобы достать игрушку с верхней полки, это антискандинавский стиль.)

Стена для рисования или хотя бы доска и, конечно, всевозможные подушки и пуфики. Каждый родитель знает, что ребёнок всё равно будет играть на полу, каким бы удобным ни был его стол. Лаконичность и способность к трансформации, присущие скандинавскому интерьеру, — настоящий подарок для ребёнка: отправная точка воображению, начало большого приключения. В стране муми-троллей знают в этом толк!

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