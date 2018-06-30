Все по фэншуй: 7 табу на вашей кухне, которые нельзя нарушать 

Ни для кого не секрет, что кухня является, пожалуй, главным местом вашего дома и, соответственно, отражением его благополучия. Поэтому, оттого, насколько гармонично она оформлена, будет зависеть финансовое (да и моральное) благополучие всей вашей семьи. И чтобы ненароком не накликать беду и несчастья на свою голову, разбираемся, как же правильно оформить кухонную зону. А точнее, какие табу нельзя нарушать ни в коем случае!
Вход, находящийся в неположенном месте
Начать следует с правильного расположения входа, который, согласно феншуй, не может находиться прямо напротив входной двери, иначе это может привести к тому, что в вашем доме будет скапливаться негативная энергия, а богатство и удача, напротив, станут «утекать» из вашей квартиры. Поэтому еще на этапе дизайн-проекта продумайте, где будет находиться вход в вашу кухню и если вдруг нет технической возможности перенести его в правильное место, тогда непременно повесьте над дверью музыку ветра или какой-то яркий элемент, который будет отвлекать внимание и нейтрализовать действие негативной энергии.
Острые углы и открытые полки
При планировании кухонной зоны постарайтесь избегать острых конструкций и открытых полок, в том числе и стеллажей. Считается, что они привлекают негативную энергию ша, которая может негативным образом сказаться на гармонии и благополучии вашего дома (и на отношениях с близкими). И если вам все равно хочется добавить несколько открытых полок, тогда разместите там, например, круглые стеклянные баночки, вазы, чашки и другие предметы круглой формы. Такой прием поможет нейтрализовать действие негативной энергии и восстановит мир и гармонию в семье.
Яркие цвета и несочетающиеся между собой оттенки
Это основное, на что следует обратить внимание при оформлении кухни. Согласно древнему китайскому учению, ярких и насыщенных оттенков следует избегать еще на этапе планирования данной зоны. Особенно это касается красных, серых и сине-фиолетовых цветов. Считается, что они вносят разлад и тревожность в ваши отношения с домочадцами, поэтому и не желательны в использовании. А вот светлые оттенки зеленого, желтого, оранжевого или бежевого, напротив, принесут гармонию и спокойствие в ваш дом. Поэтому если вы не хотите жить в постоянных ссорах и разборках, оформите свою кухню в спокойных оттенках, а, чтобы не было совсем скучно, добавьте яркие аксессуары — в данном варианте они вполне будут уместны.
«Многоуровневые» полы и потолки
И хотя дизайнеры интерьеров постоянно твердят, что все эти сложные конструкции уже не актуальны, но многие упорно продолжают возводить в своих квартирах многоуровневые баррикады. К слову, специалисты по феншуй поддерживают дизайнеров и уверяют, что не стоит выделять на кухне зоны при помощи подиума, ступенек, выступов и тому подобное. Полы (да и потолок) в этом помещении должны располагаться на одном уровне. В противном случае это нарушит циркуляцию положительной энергии и принесет ссоры и разлад в ваш дом.
Блестящие поверхности и зеркала
Многим кажется, что наличие зеркал и металлических поверхностей сделают кухню более стильной и современной, однако это не так. Например, согласно древнекитайскому учению феншуй, зеркальные предметы, а также элементы декора с отражающей поверхностью могут ненароком исказить или даже разбить вашу жизнь. Поэтому не стоит испытывать судьбу на прочность и обвешивать кухню зеркалами.
Наличие громоздких предметов
«Кому придет в голову размещать на своей кухне громоздкие котлы и прочие предметы?» — зададите вы вполне резонный вопрос. Однако есть такие личности, которые привыкли мыслить глобально и предпочитают окружать себя именно такими массивными вещами. Однако согласно феншуй, большие предметы, особенно если они расположены на уровне головы, способны вызывать чувство беспокойства, дискомфорт и даже депрессию. Поэтому лучше спрятать массивную кухонную утварь в отдельный шкаф, но обязательно с закрывающимися дверцами.
Неправильное расположение холодильника, плиты и мойки
Пожалуй, нет такой хозяйки, которая бы не слышала о правиле «рабочего треугольника», означающего, что холодильник, плита и мойка должны располагаться на кухне в определенном порядке. В противном случае это может невольно спровоцировать конфликт энергии огня и энергии воды, поэтому даже если нет возможности разнести их, то хотя бы разделите мойку, плиту и холодильник разделочным столом или небольшой тумбочкой.
Текст: Юлия Кальницкая
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