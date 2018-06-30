12 быстрых вопросов Максиму Лангуеву

Максим Лангуев получил диплом агронома, но позже понял, что растения интересуют его больше с эстетической, чем с научной точки зрения, и в 1999 году основал студию цветов и подарков «Атмосфера». Когда стали поступать заказы на оформление витрин, Максим освоил профессию декоратора.

Первым серьезным проектом стала квартира предпринимателя Михаила Беленицкого — дебют Максима в конкурсе «Лучшие дизайнеры и интерьеры» в 2006 году. А окончательное признание пришло, когда дизайнеру доверили декорировать отель W Hotel St. Petersburg.

Мы задали Максиму 12 вопросов — и получили неожиданные ответы: все они получились про свободу — в творчестве и жизни.

Нет, не существует — по крайней мере, для меня. Я могу забыть о каком-либо ингредиенте этого рецепта в процессе работы, потому что встречу что-то лучше и совсем иного характера.

Я все время ищу вдохновение и так или иначе обращаюсь к трендам — хотя могу и не знать, что прием, который мне понравился — и есть тренд. Я беру то, что нравится! Поэтому однозначно не отвечу, ведь все зависит от тех рецептов, над которыми я сейчас работаю. Именно они управляют поворотом моей головы в сторону объектов, предметов, трендов.

Диапазон очень широкий. Я не могу сказать, что мне нравится кто-то один или назвать десяток имен — их сильно больше! Хотя если говорить о конкретных людях, то я испытываю исключительный восторг перед Алваром Аалто , а также Ээро Саариненом и его сподвижниками. Далее в моем бесконечном списке — Ксавьер Лалан, Заха Хадид, Паола Навоне, Гаэтано Пеше.

Мне кажется, образное «нет» сказать довольно сложно — ведь в разных историях, приемах, решениях в дизайне есть и разные стороны. Прием может быть неожиданным, но настолько эффектно и искусно выполненным, что ты сразу меняешь свое отношение к тому, что раньше считал неприемлемым.

Верно и обратное — неуместное, неудачное воплощение может поставить ненужное клеймо на приеме, который просто не раскрыли должным образом.

Однозначно я люблю крупные и яркие предметы — то, что помогает сделать интерьер говорящим. При этом «яркий» — не обязательно значит «красочный».

Почему только три? Тогда я отвечу короче — искусство! Это может быть как арт для ваших стен, так и люстра, которую в свое время нарисовал гений своего дела — это тоже искусство. И таких предметов можно собрать сколько угодно!

Роль хорошего настроения.

Отталкиваемся от цветовой гаммы.

Любые любимые цветы будут прекрасно смотреться! Я отдаю предпочтение сезонным цветам, хотя есть исключения. Тем не менее, сейчас сезон пионов — конечно, это доминанта в данный момент. Параллельно идет сезон гортензий, скоро пойдут гладиолусы, георгины, потом — хризантемы. У каждого сезона есть свои «красавчики» — и этим надо пользоваться, такой подход разнообразит ваши букеты.

Часто мы задаем эти вопросы для поддержания диалога и для того, чтобы помочь выбрать ингредиенты. Но лично для меня это не имеет значения, штампы на цветах — это глупо.

Делать то, что нравится — и чтобы это было взаимно!

Один из главных видов вдохновения — это путешествия.