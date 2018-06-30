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Интерьер в Лионе, вдохновленный «Звездными войнами»
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Интерьер в Лионе, вдохновленный «Звездными войнами» 

Inmyroom 30 июня 2018
Фото: Inmyroom
Мы привыкли, что французский интерьер — это прохладные лавандовые оттенки, венские стулья, мозаичные полы и еще с десяток распространенных приемов и клише. Забавно, но в самой Франции интерьеры все чаще делают другими — смелыми и эклектичными.
Впрочем, даже если на первый взгляд ничего типично французского в современном парижском или, скажем, марсельском интерьере и нет, что-то особенное все равно будет витать в воздухе. Эта двухуровневая квартира в Лионе, оформленная командой декоратора Клод Картье, — как раз такой случай.
Лейтмотивом этого проекта стала тема космоса и «Звездных войн». Кстати, здесь она раскрыта не только при помощи маски Дарта Вейдера в гостиной. В интерьере можно обнаружить массу футуристичных статуэток и «космических» светильников, картин и ковров с абстрактными сюжетами, навевающими мысли о падающих метеоритах и ночном звездном небе.
В Лионе Клод знаменита прошлым в фэшн-индустрии, собственным мебельным бутиком на улице Огюста Конта и особым, иногда довольно необычным подходом к интерьерам.
В этом проекте декоратор использовала свой фирменный прием и смешала несколько сложных цветов при помощи множества крупных мазков. Ими в интерьере послужили контрастные ромбы на бархатных шторах в гостиной и стеллажи для хранения мебели — темно-коричневые на желтом фоне.
Мрамор, теплые металлы и нейтральные оттенки серого — от совсем светлых до графитовых — помогли объединить необычные элементы и сделать обстановку ироничной — но не смешной.
Ну, а «приправить» готовый интерьер Клод решила бархатом, филенчатой отделкой и лепниной — неочевидными, но очень распространенными приемами классических французских домов и квартир. Они и привнесли в обстановку ту самую витающую в воздухе атмосферу. Словом, просто космос!
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