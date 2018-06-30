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5 вопросов, на которые стоит ответить себе до начала ремонта
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5 вопросов, на которые стоит ответить себе до начала ремонта 

Inmyroom 30 июня 2018
Фото: Inmyroom
Прежде чем начать ремонт, нужно подумать не только о его стоимости, но и о планах на будущее. О том, какие вопросы себе задать, рассказывает дизайнер Ирина Васильева.
Перед тем, как начать ремонт, рассчитайте его примерную стоимость. Из моей практики минимальная стоимость ремонта 1 кв. м новостройки «под ключ» — 35 000 рублей, с простой мебелью и бюджетными отделочными материалами.
В среднем ценовом сегменте — 60 000 рублей, с хорошими полами и качественной кухней.
Подумайте, как вы будете использовать помещение, в котором делаете ремонт. Его можно сдавать, жить в нем длительное время или продать, сделать капитальный ремонт или косметический, чтобы обновить интерьер через несколько лет.
Так вы поймете, какую сумму готовы потратить на ремонт. Разбейте бюджет по статьям расходов и составьте график платежей и закупок.
Вы катаетесь не велосипеде, горных лыжах или вейке, и вам нужно много места для хранения? Или наоборот — вы хотите больше пространства и меньше шкафов?
Именно ваш образ жизни должен стать отправной точкой планирования нового дома.
Оптимальный вариант — положительные рекомендации знакомых, которые делали ремонт 1—2 года назад. За это время часто проявляются недоработки, которые не видны сразу.
Многие строители приглашают посетить объекты, которые у них сейчас в работе. Лучше посмотреть 2—3 объекта на разных этапах, по возможности — пообщаться с владельцами. И обязательно обратите внимание внешний вид рабочих и нюансы: как уложена плитка, как обработаны внешние углы, как поклеены обои, видны ли стыки.
Важно, чтобы бригада состояла не из одного «мастера на все руки», а из специалистов, каждый из которых занимается своим делом: электрик, сантехник, плиточник, маляры.
Вполне возможно, что это ваш пятый по счету ремонт, и вы сами знаете все тонкости. Если нет — помощь профессионала сэкономит не только время, но и средства, потраченные на переделку.
На обложке: дизайн-проект Ирины Васильевой.
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