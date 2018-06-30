Ещё
Дом в стиле ар-деко, который полностью обустроили за 6 месяцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дом в стиле ар-деко, который полностью обустроили за 6 месяцев 

Inmyroom 2 часа назад
Фото: Inmyroom
Дизайнерам надо было оформить двухэтажный кирпичный дом в коттеджном поселке «Тихая Слобода» в стиле ар-деко. Это первое условие, которое поставил им заказчик. Второе — сделать все за полгода.
В доме живут двое взрослых состоявшихся людей. Они вырастили детей, радуются их успехам и любят, когда дети приезжают к ним в гости со своими семьями. Поэтому на участке есть гостевой дом, а в главном доме — несколько гостевых спален.
Поскольку ар-деко ассоциируется с великолепием и роскошью, у дизайнеров была непростая задача — выдержать стиль и при этом не выйти из бюджета.
Пришлось искать нестандартные варианты отделки: в двусветной гостиной, например, на крашеных стенах сделали гипсовые протяжки и покрыли их сусальным золотом.
В отделке акцентной стены использована мозаика и обои с характерным для ар-деко рисунком листьев пальмы.
В качестве напольного покрытия выбрана тонированная доска и керамогранит, имитирующий мрамор.
Хранение организовано в соответствии с привычками и образом жизни хозяев дома. К ним часто приезжают в гости дети со своими семьями, поэтому необходима большая, оснащенная современной техникой кухня (гарнитур изготавливался на заказ компанией Giulia Novars). Для одежды и крупных вещей на втором этаже есть гардеробные.
Обстановка собрана из мебели итальянских марок, работающих в стиле современной классики, и российских производителей. Заказчик четко обозначил срок сдачи дома — шесть месяцев — поэтому дизайнеры работали только с теми поставщиками, в точности которых были уверены.
Но с центральной люстрой все-таки пришлось поволноваться. Нашли подходящий вариант в каталоге Barovier & Toso, но для гостиной высотой семь метров итальянская люстра была маловата.
Связались с фабрикой, получили согласие доработать люстру и два месяца ждали, что из этого получится. Результат, по словам дизайнеров, превзошел все ожидания. Люстра собрала интерьер и добавила в него иронии и легкости. Современной классике этих качеств часто не хватает.
Inmyroom: последние новости
Меняем электропроводку: что нужно знать до приезда электрика? 12 быстрых вопросов Максиму Лангуеву Интерьер в Лионе, вдохновленный «Звездными войнами»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых59
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»169
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Как найти «волшебные» точки на теле
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение