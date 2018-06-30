Дом в стиле ар-деко, который полностью обустроили за 6 месяцев

Дизайнерам надо было оформить двухэтажный кирпичный дом в коттеджном поселке «Тихая Слобода» в стиле ар-деко. Это первое условие, которое поставил им заказчик. Второе — сделать все за полгода.

В доме живут двое взрослых состоявшихся людей. Они вырастили детей, радуются их успехам и любят, когда дети приезжают к ним в гости со своими семьями. Поэтому на участке есть гостевой дом, а в главном доме — несколько гостевых спален.

Поскольку ар-деко ассоциируется с великолепием и роскошью, у дизайнеров была непростая задача — выдержать стиль и при этом не выйти из бюджета.

Пришлось искать нестандартные варианты отделки: в двусветной гостиной, например, на крашеных стенах сделали гипсовые протяжки и покрыли их сусальным золотом.

В отделке акцентной стены использована мозаика и обои с характерным для ар-деко рисунком листьев пальмы.

В качестве напольного покрытия выбрана тонированная доска и керамогранит, имитирующий мрамор.

Хранение организовано в соответствии с привычками и образом жизни хозяев дома. К ним часто приезжают в гости дети со своими семьями, поэтому необходима большая, оснащенная современной техникой кухня (гарнитур изготавливался на заказ компанией Giulia Novars). Для одежды и крупных вещей на втором этаже есть гардеробные.

Обстановка собрана из мебели итальянских марок, работающих в стиле современной классики, и российских производителей. Заказчик четко обозначил срок сдачи дома — шесть месяцев — поэтому дизайнеры работали только с теми поставщиками, в точности которых были уверены.

Но с центральной люстрой все-таки пришлось поволноваться. Нашли подходящий вариант в каталоге Barovier & Toso, но для гостиной высотой семь метров итальянская люстра была маловата.

Связались с фабрикой, получили согласие доработать люстру и два месяца ждали, что из этого получится. Результат, по словам дизайнеров, превзошел все ожидания. Люстра собрала интерьер и добавила в него иронии и легкости. Современной классике этих качеств часто не хватает.