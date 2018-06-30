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В ИК-10 отремонтировали парикмахерскую
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В ИК-10 отремонтировали парикмахерскую 

tvernews.ru 30 июня 2018
Фото: tvernews.ru
В парикмахерской для осужденных исправительной колонии № 10 Калининского района завершен ремонт и обновлено оборудование.
На производстве учреждения изготовили рабочий и предметный столы парикмахера. Удобное кресло для клиентов смастерили специалисты участка по выпуску стульев. Новые светодиодные светильники, также собственного производства, дают ровный безбликовый свет, который не утомляет глаза.
По словам парикмахера — осужденного Васильева — работать стало удобнее. Новые условия позволили увеличить количество клиентов и разнообразить модели стрижек. Светлые тона интерьера, выполненного в сдержанном современном стиле, создают мягкую комфортную обстановку, которая позволяет отвлечься от атмосферы исправительного учреждения и почувствовать себя в обычной парикмахерской.
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