Отель Hotel le Belleval в Париже — буржуазный шик и французские балкончики

Париж — такой аутентичный и скромный, удивительный и неповторимый, совершенно особенный и при этом столь типично французский! На улице де ла Пепиньер (Rue de la pépinière) в Париже, в самом центре модного района Сен-Лазар, мы нашли для вас эталон парижского шарма — историческое здание в стиле барона Османа с секретным садом, названное в честь ботаника Пьера Ришара де Бельваля.

Сейчас здесь расположен дизайнерский бутик-отель Hotel le Belleval, оформленный дизайнером Жаном-Филиппом Нуэлем (Jean-Philippe Nuel).

C’est l’esthétique, bébé! Это эстетика, детка!

На нескольких этажах здания находятся 52 сьюта и апартамента, которые оформлены в соответствии с современным духом французской столицы. Сюда приезжают со всего мира — из США и Великобритании, России и Японии, ЮАР и Австралии. Монументальная архитектура, актуальный подход к декору и новые планировки — то, что делает этот отель действительно произведением искусства. Вам непременно понравится, что отель находится в самом сердце Парижа. Выйдя на улицу, вы оказываетесь в двух минутах ходьбы от метро, церкви Сент-Огюстен, Часовни покаяния и отеля Hilton Paris Opera.

Ville chic. Городской шик Парадный вход в это старое здание становится главным залом, из которого можно попасть в разные пространства. Рядом с центральной скамейкой для гостей расположен ресепшен. Слева находится ресторан, справа — бар, затем коридор ведёт нас ко внутреннему двору, который в солнечные дни полон постояльцев. Как говорит дизайнер проекта Жан-Филипп Нуэль, первый этаж спроектирован так, чтобы отель ощущался как большой особняк или поместье, но оформлен с городским шиком, потому в нём столь уютно.

Passion pour l’histoire. Страсть к истории

Жан-Филипп подчёркивает, что в этом старом здании, построенном в столь монументальном и популярном в Париже стиле барона Османа, сохранились оригинальные мозаичные полы, которые уже при последнем ремонте художник Гола Хундун (Gola Hundun) оформил гигантской фреской, а дизайнер дополнил графикой тканей, ковров и изысканной мебелью с экстравагантным духом.

Appartements de luxe. Люксы

На последнем, седьмом этаже — четыре люкса (апартаменты, состоящие из двух комнат, где могут разместиться четыре человека). Все они залиты солнцем и имеют вид не только на крыши Парижа, но и на купол Оперы, пик Эйфелевой башни и панораму на церковь Сент-Огюстен.

В интерьере сьютов отеля главенствует исключительно парижская атмосфера — синий цвет и белая мебель, стеклянные двери в пол, ведущие на французские балкончики, невысокие потолки и ощущение уютной столичной квартиры в центре.

На кухне отеля руководит происходящим молодой, но уже известный в Париже шеф-повар Эдгард Принц (Edgard Prince), который прославился своими эксклюзивными рецептами органической и безглютеновой пищи. Здесь готовят специальные блюда для вегетарианцев и аллергиков — изысканные и невероятно вкусные.

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