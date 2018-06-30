Дачный домик: 30+ фото идей для вдохновения

Ещё до строительства дачного домика вам предстоит решить несколько проблем. Это покупка участка, проведение коммуникаций, оформление подъезда к домику и периметра, выбор варианта сезонности проживания на даче, от чего будет зависеть тип строительства, формат утепления и отопления. Затем вам нужно подумать о материалах для строительства, о выбранном стиле для дизайна экстерьера и интерьера, а также о размере дачного домика, летней кухне и ландшафтном дизайне. Обо всём этом мы и поговорим.

Дача своими руками: что нужно знать

Перед тем как даже подумать о строительстве дачного домика, вам нужно узнать всё о доступных коммуникациях на выбранном вами участке. Как минимум вам потребуется вода, слив, электричество. Если на участке нет водоснабжения и канализации, потребуется пробурить скважину и поставить септик. Электричество, как правило, есть везде. Строительство скважины и септика обойдётся минимум в 100 тысяч рублей в дачном варианте и примерно в 350 тысяч рублей в варианте «загородной жизни время от времени», как замена городской квартире.

Дачный домик: материалы строительства

Среди самых популярных материалов для строительства дачного домика выигрывают три — блоки (керамические или бетонные), кирпичи и дерево в формате каркасной технологии. Есть и более дорогие варианты — брус для стилей кантри и шале и сруб для стиля рустик, которые мы пока рассматривать не будем.

Керамические и бетонные блоки. Эти материалы позволяют легко и быстро построить дачный домик на ленточном фундаменте. Дом будет прохладным летом и тёплым зимой. Кладку можно делать в половину блока или в блок, с утеплением или без него — в зависимости от того, планируете ли вы жить здесь зимой (для зимы потребуется толщина в блок и качественное утепление минеральной ватой).

Каркасное строительство — более простая технология для возведения, чем брус или сруб, её тоже можно выполнить своими руками. Но качество в этом случае точно пострадает. Лучше всего заказывать каркасный домик уже собранным и заказать установку на свой фундамент.

Кирпичи. Популярный вариант для строительства дачи из-за доступности материала и простоты кладки. Толщины в один кирпич хватит для летнего домика, в два кирпича с утеплением из минеральной ваты — даже для временного зимнего проживания.

Экстерьер дачного домика

Оформить экстерьер дачного домика вы можете самостоятельно или с помощью фирмы-подрядчика. Сейчас очень популярна отделка различным камнем — декоративным и натуральным, сланцем и известняком, светлым, тёмным и сероватым.

Вы можете использовать колонны, навесы и террасы, галереи, добавить крыльцо, патио, что позитивно скажется на внешнем облике вашего дома. В дизайне фасада можно использовать разноцветные ставни, руст, камень, а также популярные сайдинг, блокхаус и обычную штукатурку.

Какой размер дачного домика выбрать

Вы можете сделать дачный домик маленьким, например 5 на 5 метров, то есть площадью всего лишь 25 квадратных метров, выделив 5 квадратных метров на ванную комнату и 20 — на кухню-гостиную с раскладным диваном.

Можно построить дачу размером 10 на 10 метров — площадью 100 квадратных метров, с четырьмя спальнями по 15 метров, 30-метровой кухней-гостиной и двумя ванными комнатами по 5 метров.

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