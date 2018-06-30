10 преобразившихся хрущевок, которые вам точно понравятся

1. Обустройте открытый балкон

Одно из главных преимуществ многих хрущевок — это районы, в которых они были построены много лет назад. Большинство дворов наполнены зеленью и приятными запахами природы, чего нельзя сказать о современных районах с новостройками. Там деревьям еще расти десятки лет.

Фото: Instagram brotkinaolga

Преимуществами нужно активно пользоваться — ведь выйти с утра на балкон и вдохнуть свежий воздух в городских условиях действительно приятно. Берите пример у хозяйки этой хрущевки — она положила на пол балкона модную плитку, украсила перилла кашпо с растениями и поставила раскладные стулья с мягкими подушками. Владелица квартиры говорит, что на балконе очень приятно провести время с книжкой.

2. Объедините кухню с гостиной

После главного преимущества поговорим и о недостатках — это однозначно нерациональные планировки. Маленькие кухни, проходные комнаты — без перепланировки сделать функциональное пространство действительно сложно.

Фото: Instagram svetamosova

Фото: Instagram elenabunny_photo

Перепланировку обязательно нужно согласовывать — сейчас строгие стандарты, и, если вас «поймают» на незаконном сносе стен, обязают выплатить штраф, а то и потребуют «вернуть все назад».

Еще один нюанс объединения — подача газа. По нормам кухни с газовыми плитами обязательно должны отделяться перегородками. Поэтому у вас есть несколько вариантов: официально отказаться от подачи газа в квартиру и «обрезать» трубы или оставить раздвижную перегородку между кухней и гостиной. Тогда визуально комната будет выглядеть свободной и просторной, но правила будут соблюдены.

3. Поставьте перегородку в комнате

И сделайте таким образом гостиную и спальню в однокомнатной хрущевке. Кстати, еще одно преимущество этой серии домов — внутри стены ненесущие, можно сносить и строить новые перегородки и после без труда это согласовывать. Так, например, эту однокомнатную квартиру с комнатой 18 метров легко превратили в двушку — с помощью всего лишь одной перегородки.

Фото: Instagram odnuwka_v_dvuwku

Фото: Instagram odnuwka_v_dvuwku

4. Увеличьте дверные проемы

Высокие дверные проемы помогут справится с еще одним недостатком хрущевок — низкими потолками. Если увеличить дверной проем до потолка, то визуально он станет выше.

Фото: Instagram love_scandi

Так сделали дизайнеры в этой квартире. Они решили не сносить перегородку между кухней и гостиной, а увеличить дверной проем из коридора в кухню и сделать еще один — в перегородке. Его они «обыграли» как домашний мини-бар. Получилось стильно и функционально — как раз то, что нужно владелице жилья, молодой девушке.

5. Расширьте рабочую поверхность кухни

Маленькую кухню все равно нужно сделать функциональной. Один из популярных приемов — продлить столешницу на подоконник. На ней может сделать дополнительную рабочую поверхность, вывести туда мокрую зону и оборудовать мойку или заменить ею обеденный стол. Последнее решение понравится тем, кто живет один или в паре — большой семье нужна полноценная обеденная зона.

Фото: Instagram svetamosova

Фото: Instagram empty_wall_design

6. Используйте всевозможные места для хранения

Высокие шкафы до потолка, антресоли — в небольших квартирах нужно использовать максимум возможностей для хранения. Например, как здесь. Благодаря объединению кухни и гостиной образовалась ниша — ее использовали под холодильник. А под потолком сделали небольшой шкаф-антресоль. Шкафы в кухне до потолка также помогают оптимизировать хранение и визуально увеличивают высоту потолка.

Фото: Instagram designer_serebryakova

Фото: Instagram designer_serebryakova

7. Используйте открытое хранение

Открытые системы хранения добавляют уюта. Посмотрите на спальню в этой съемной хрущевке. Девушка-арендатор сделала косметический ремонт самостоятельно, и на то, чтобы покупать новую мебель уже не рассчитывала. Поэтому в основании кровати — поддоны, а одежда в спальне размещена на открытом рейлинге известного шведского бренда. Несмотря на простоту, получилось очень стильно.

Фото: Instagram sad.fat.cat 8. Сдвигайте дверные проходы

Иногда это решение помогает найти больше места для хранения и функциональной нагрузки пространства. В этой квартире вход в ванную комнату в коридоре перенесли ближе ко входу в комнату и таким образом расширили ванную. Это позволило найти в крошечной комнате 1,5 на 1,6 м место для стиральной машинки и дополнительной системы хранения, а также установить в коридоре шкафчики и банкетку-обувницу.

Фото: Instagram persitskaya

Фото: Instagram persitskaya

9. Выбирайте многофункциональную и компактную технику

В этой маленькой хрущевской кухне есть почти вся полезная техника, которая нужна хозяйке: холодильник, варочная панель с конфорками, плита, духовой шкаф и даже посудомойка, Как все поместилось? Духовой шкаф и посудомойка — это одно устройство. Оно сочетает в себе обе функции.

Фото: Instagram brotkinaolga

10. Делайте мебель на заказ

Еще один пример из этой функциональной хрущевки. Владелица делится своими лайфхаками с подписчиками в Instagram, в том числе — о покупке мебели для кухни. Холодильник поставили в углу, справа от кухни, чтобы он не выглядел слишком массивно в маленьком пространстве. Его ширина — меньше стандартной, всего 55 см.

Фото: Instagram brotkinaolga

Кухонный гарнитур выполняли на заказ. Верхние ящики глубиной 40 см (стандартно — 30 см), столешница тоже нестандартная — глубиной 75 см. За счет широкой столешницы и того, что две конфорки расположили горизонтально — образовалось дополнительное рабочее место.