Синдром Плюшкина: как избавиться от лишнего хлама

Определите свою «норму захламленности» Гостиная — Стиль: Фьюжн Приходя в гости, вы наверняка не раз задавались вопросом: «Боже, как можно жить в таком завале?» или, напротив, удивлялись аскетизму чужого интерьера, в котором прекрасно чувствуют себя сами владельцы. Дело в том, что у каждого из нас свой предельно допустимый уровень захламленности. Творческие люди обычно окружают себя безделушками, которые их вдохновляют, прагматики — напротив, используют необходимый минимум вещей. Чтобы избавиться от тяги к накопительству, вам не придется расчищать квартиру до бетона — достаточно лишь понять, при какой «дозе» декора и аксессуаров вы чувствуете себя «в своей тарелке». Избавьтесь от всего, что вам не нравится Гостиная — Стиль: Современный от Дизайн интерьера, декор в городе Pointe Claire Lux Decor Одна из причин, по которым наши квартиры зарастают хламом до потолка, емко описывает формулировка «Жалко выбросить». Почти в каждом доме найдется сервиз с голубыми гортензиями, который подарила на свадьбу двоюродная тетя, трехметровый ковер с восточным орнаментом из путешествия, ваза с фарфоровыми ангелами из детства — предметы, в общем, неплохие, но совершенно не уместные в вашем доме просто потому, что они вам не нравятся. Да, «не нравится» — вполне уважительная причина для того, чтобы освободить дом от конкретных аксессуаров. Если их жаль выбрасывать, устройте аттракцион неслыханной щедрости для близких: то, что вам не по вкусу, вполне может пригодиться родственникам, друзьям и соседям. Лечите интерьерный шопоголизм Гостиная — Стиль: Современный Не можете противиться соблазну постоянно покупать все новый декор, хотя в квартире нет места даже для старого? Кажется, вы имеете дело с интерьерным шопоголизмом, и в глубине души вам кажется, что все красивые вещи на свете должны жить только у вас дома. Не волнуйтесь, это лечится, скорее даже, поддается профилактике. Каждый раз, открывая дверь магазина, задавайте себе простые вопросы: действительно ли мне нужна шестнадцатая по счету ваза? Куда я буду ее ставить? Могу ли я позволить себе эту покупку, или бюджет лучше сберечь для более существенных дел? Откровенные ответы на первом этапе помогут избежать хотя бы половины импульсивных покупок, а затем разумное потребление войдет в привычку. Плюс-минус одна вещь Гостиная — Стиль: Фьюжн от Фотосъемка в городе New York Rikki Snyder Интерьер часто выглядит перегруженным из-за предметов-дублеров. Заведите правило выбрасывать старую вещь, когда покупаете ей альтернативу. Принесли в дом новый набор кастрюль? Прощайтесь со старыми. Не устояли перед роскошным комплектом постельного белья? Что ж, придется избавиться от одного из привычных. Такой подход сложно назвать экономически выгодным, зато он эффективно отрезвляет современных Плюшкиных: перед покупкой нового аксессуара вам теперь придется подумать о том, не жаль ли вам выбрасывать старый. Измените отношение к уборке Кабинет — Стиль: Современный от Корпусная мебель в городе Oak Brook Innermost Cabinets Необходимость разобрать домашние завалы обычно воспринимается как наказание за грехи — нет ничего удивительного, что у вас не возникает желания понести эту «кару» добровольно. Кажется, настал момент, когда пора изменить отношение к делу: посмотреть на уборку не как на каторгу длиною в день, а как на увлекательный проект с эффектным результатом. На самом деле в процессе уборки есть особая магия: на ваших глазах и вашими усилиями из-под завалов проступают фактурные поверхности, в квартире становится легче дышать и в целом приятнее находиться. Приступая к разбору хлама, не концентрируйтесь на негативных сторонах процесса — лучше подумайте о том, как вознаградите себя бокалом вина и чувством выполненного долга вечером. Проводите сезонную инвентаризацию Гостиная Смена сезонов вызывает в доме большие перемены: одежда по погоде переезжает на видное место, да и декор квартиры приспосабливается к новым реалиям. Доставая зимние аксессуары, не забудьте убрать с глаз долой летние, а заодно — пересмотреть гардероб и избавиться от откровенно лишних вещей. Выявить их помогут те самые фразы, которыми вы обычно уговариваете себя сохранить старое добро. «А может, я еще когда-нибудь надену эти сапоги — скажем, в лес? Я так эффектно выглядела в этом платье десять лет назад — ничего, похудею и снова буду носить! Жаль, что такие купальники вышли из моды, но мода ведь возвращается!» — вот ваши главные помощники в борьбе с беспорядком. Примите за данность, что вещи должны подходить вам здесь и сейчас. В противном случае их лучше выбросить или отдать тем, кому они нужнее. Заведите систему Спальня — Стиль: Фьюжн Отдельные коробки для каждой пары обуви, подписанные контейнеры с аксессуарами, белые вешалки только для рубашек, а черные для платьев — на первый взгляд, такая скрупулезная организация хранения попахивает шизофренией, но нам, Плюшкиным, нужна «тяжелая артиллерия». Заключите с собой договор: у каждой вещи в доме должно быть единственное верное место «прописки» — так вам будет гораздо проще делать уборку, а ситуации, когда вы часами ищете нужный предмет, забудутся, как страшный сон. И даже если система даст сбой, у вас легко получится восстановить равновесие: действовать по шаблону всегда быстрее и эффективнее, чем каждый раз выстраивать систему хранения заново. Ставьте маленькие задачи Кухня — Стиль: Транзисьон Масштабный проект легче реализовать, если создать подробный алгоритм и строго его придерживаться. Это правило работает не только в бизнесе, но и в вопросах уборки и организации. «Разобрать кабинет и библиотеку» — слишком крупный запрос, от которого так и веет драматизмом. Начните с оперативной задачи помельче — например, для начала наведите порядок на письменном столе. Выделите 15 минут в день для уборки Семейная комната — Стиль: Модернизм 10, 20, полчаса — ровно столько, сколько вы реально в состоянии потратить в день на благо собственного дома. Сегодня вымыть столешницы, завтра протереть пыль в гостиной и спальне, послезавтра пропылесосить — при таком подходе вам намного реже придется выделять целый выходной для генеральной уборки. Вдохновляйтесь чужим примером Прочие На тему уборки и порядка написано немало книг и статей: не пренебрегайте советами и лайфхаками профессионалов. Один из последних бестселлеров — работа Мэри Кондо «Меняющая жизнь магия наведения порядка: Японское искусство избавления от ненужных вещей и организации пространства». Мэри знает, о чем пишет: у японцев не принято оставлять вещи на виду, а всем интерьерным стилям в Стране восходящего солнца предпочитают минимализм. Другие полезные книги — «Искусство жить просто» Доминика Лоро, «Избавь свою жизнь от хлама» Эндрю Меллен или «Самоорганизация по принципу изнутри-снаружи» Джулии Моргенстерн. Советы авторов действительно вдохновляют и убеждают: справиться с хаосом в собственной квартире по силам каждому.