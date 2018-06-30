Скромный на первый взгляд дом в Орегоне внутри выглядит как дворец волшебника

Мы так любим погружаться в волшебный мир фэнтези благодаря книгам и кино, что всегда возвращаемся к любимому жанру. А что, если можно было бы жить в фантастическом мире? Что ж, художник и строитель домов из Орегона Эд Бемис (Ed Bemis) сумел претворить мечту в жизнь.

Среди предгорий Ашленда, штат Орегон, спрятался скромный дом под названием Shining Hand Ranch («Сияющее ранчо, сделанное своими руками»). Однако скромным он может показаться лишь на первый взгляд, потому что внутри интерьер этого дома достоин членов королевской крови из любимых фэнтезийных романов.

К дому площадью 825 квадратных метров прилегает огромная территория — 283 гектара. Стоит такая мечта 7,6 миллиона долларов (около 481 миллиона рублей). Жилище было полностью сделано руками местных художников и ремесленников и функционирует на экологических источниках. Помещение отапливается и охлаждается при помощи геотермической энергии.

Сложнейшие и сделанные вручную детали интерьера — то, что делает этот дом уникальным. Бемис потратил полтора года, вырезая из бразильской свитении входную дверь.

Все детали, а также полы из вишни и клена создают иллюзию струящегося потока.

Сложная лестница была сделана из толокнянки (мансанита).

Художники по интерьеру черпали вдохновение в природе.

Над камином выложены мозаикой драконы пламени и льда.

Из любой комнаты дома открывается красивейший вид.

Одна из спален.

Ванные комнаты выложены голубым гранитом в стиле картин Ван Гога.

Просторная кухня.

Из окон дома можно увидеть местные горы — Ашланд, Шаста и Пайлот Рок.

Балкон.

Геотермальная энергия подогревает расположенный в отдельном здании бассейн.