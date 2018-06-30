Как создать для подростка комнату, из которой он не захочет выходить

Если бы этот текст писался для европейской и тем более американской аудитории, он был бы адресован непосредственно подростку. «Как красиво декорировать свою комнату и не потратить все деньги?» или «Как убедить отца разрешить выкрасить стену в чёрный цвет — может, скосить, наконец, газон?» В России принято иначе — мы гордимся своей близостью с детьми, иногда к лучшему, а иногда и нет. И всё-таки комната подростка с надписью «войдёшь без стука — вылетишь без звука», реальной или только подразумеваемой, перестала быть исключительно взрослым делом. И ремонт в ней — возможно, один из последних по-настоящему общих проектов в вашей с ним совместной жизни. Почему бы не воспользоваться этим шансом на понимание, даже если для этого придётся приложить некоторые финансовые усилия и немало нервных затрат? Тем более что лето — единственное время в году, когда занятой родитель может встретиться со своим не менее занятым чадом не на бегу.

Организация пространства

Начните не с того, что вам хотелось бы иметь в результате, а с того, что не нравится сейчас. Возможно, у вас и вашего ребёнка будут разные мнения на этот счёт. Их можно и нужно примирить. Беспорядок почти всегда означает либо нехватку систем хранения, либо отсутствие свободного пространства. Хотя подросшему ребёнку уже не нужно оставлять площадку для подвижных игр в комнате, воздух и свобода ему всё-таки необходимы. Кроме того, удобная, вместительная и эстетичная мебель стимулирует желание воспользоваться ею по назначению.

Наше мнение:

— Самое эргономичное решение для небольшой комнаты, особенно такой многофункциональной, как детская, — мебель, сделанная на заказ, и мебель-трансформер. Конструкции, позволяющие поднять спальную зону на второй этаж, экономят достаточный метраж, чтобы устроить внизу рабочее место, зону отдыха или книжные полки. Для одежды стоит предусмотреть полноценный взрослый шкаф или встроенную в стену конструкцию. Помните и о том, что рабочее место вашего взрослеющего ребёнка должно быть максимально вместительным. Учитывая нагрузку на современных детей, это фактически офис на дому. Чтобы запланировать достаточное количество ящиков и отделений, попросите ребёнка составить список предметов, которые нужно разместить, и их габаритов.

Стена славы

Психологи различают у подростков два типа отношения к своему личному пространству: комната славы и ночлежка. Чтобы добиться первого и избежать второго, надо дать возможность ребёнку честно выставить напоказ его гостям то, чем он увлечён и может гордиться, будь это доска для сёрфинга, медали по дзюдо или коллекция гитар. Для них нужно обязательно найти место. В идеале его комната должна быть первым, что придёт ему на ум, если надо произвести впечатление на девушку или парня, нового знакомого или старого товарища.

Темнота — по-прежнему верная подруга молодёжи и стойкий враг её здоровья. Ваш подросток предпочитает сумеречный и тусклый свет? Не беда. Пусть верхний свет будет приглушённым, зато прикроватные бра и настольная лампа — яркими и внятными. В рабочей зоне нужно предусмотреть современный качественный светильник с высокой стойкой и большим углом разворота — на все случаи жизни. Имейте в виду: в подростковой моде — гирлянды и световые скульптуры. Почему бы не сделать такую вместе, из светодиодного шнура, например? Только не забудьте посоветоваться с электриком, если весь ваш опыт работы с проводами начинается и заканчивается у новогодней ёлки.

Декор с помощью ИКЕА и не только

Самый громоздкий из камней преткновения между старшим и младшим дизайнерами — декор. Наверняка представления не только о «крутом», но даже об «уместном» у вас и вашего подростка очень разные. Что тут скажешь? Цвет стен и волос, так же как длина штанов и юбок, — самая доступная форма самовыражения, способ объяснить миру то, на что пока не хватает слов. Почему бы не дать ребёнку попробовать? А может быть, даже направить и организовать творческий процесс?

Одна из самых модных тенденций — чёрные или тёмно-серые стены. Если такой вариант вас пугает или комната кажется слишком маленькой для подобного решения, предложите для начала выкрасить в тёмный цвет одну из стен. Напряжённость «потусторонней» колористики всегда можно снизить фотографиями, картинами и книжными полками.

Ещё один популярный вариант — настенная роспись. Вы можете, конечно, пригласить декоратора или художника. Но это не обязательно. Современную «фреску» в молодёжном стиле можно сделать и самим. Для этого одну из стен потребуется выкрасить матовой светлой краской или оклеить обоями под окраску с минимальной фактурой. Для самой росписи подойдёт контрастный маркер средней толщины. Если у вас нет особенного художественного опыта, сначала лучше сделать набросок — мягким карандашом на обоях или углём на крашеной стене. Тему подскажет хозяин комнаты. Отлично смотрятся, например, цитаты из классиков рок-н-ролла. Если они к тому же на английском языке, польза получится двойная: и эстетическая, и образовательная.

Если у ребёнка есть интерес к современному искусству, а у вас — свободное время, предложите создать в его комнате собственный арт-объект. Например из тумбочки или из шкафа. Для этого вам потребуется любой ровно окрашенный предмет мебели, стоимость которого допускает эксперименты над ним. Что-нибудь подходящее почти всегда находится в ИКЕA.

Рисовать и писать на поверхности такого шкафа можно мелом или мягкой пастелью. Если хочется добиться более устойчивого эффекта, можно воспользоваться художественной акриловой краской — самым лёгким инструментом начинающего декоратора. Пока она не покрыта лаком, её можно стереть влажной тряпкой или салфеткой. Чтобы роспись получилась красивой и устойчивой, потребуется 3-4 слоя, каждый из которых надо будет после высыхания старательно ошкурить. Когда результат вас удовлетворит, осторожно покройте поверхность акриловым же лаком и снова воспользуйтесь шлифовальной шкуркой. Если такая технология вас пугает, поступайте проще. Возьмите любую контрастную краску, подходящую для мебельных работ, разбавьте немного (достаточно, чтобы она легко разбрызгивалась во все стороны) и «набрызгайте» на поверхность шкафа широкой малярной кистью (не забудьте предварительно прикрыть плёнкой окружающие предметы и пол). Чем более случайными будут брызги, тем интереснее эффект. Если вы снимете творческий процесс на камеру и позволите ребёнку выложить запись в «Фейсбук», получится семейный перформанс.

Наше мнение:

— Даже если у вашего ребёнка ещё нет ярко выраженных пожеланий или устойчивых интересов, старайтесь не навязывать своё видение его личного пространства. Пусть лучше комната пока остаётся нейтральной. Специалисты не рекомендуют детям после 13 монотемное оформление. Ваш ребёнок, скорее всего, уже вырос из корабликов и самолётов либо вырастет очень скоро. Если вы — счастливый обладатель домика на озере в стиле прованс или футуристического особняка в сосновом бору, позвольте одной комнате немного выбиваться из стилистического единообразия. Эклектичное пространство, в которое неизбежно превращается подростковая комната как благодаря, так и вопреки любым дизайнерским усилиям, — прекрасная метафора пестроте и разнообразию будущей взрослой жизни. В ней всегда найдётся место и чиппендейлу c Филиппом Старком , и ИКЕА, и карельской берёзе. И это замечательно.

Читайте также:

12 милых идей для детской комнаты из Instagram

5 советов: как оформить комнату творческого ребёнка

Близняшки: как жить вдвоем на одной площади: пример хорошей детской