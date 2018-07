Как использовать зеркала в интерьере? 

ЗЕРКАЛА В ИНТЕРЬЕРЕИСПОЛЬЗУЕМ ВМЕСТО ОТДЕЛКИ СТЕН Living Room — Стиль: Traditional от Дизайн интерьера, декор в городе Other Metro Дизайн-бюро DAO decor Яркие обои, нейтральная краска, необработанная поверхность — что больше подходит для отделки стен в небольшой квартире? Наш выбор — любой материал в сочетании с зеркалом, которым можно оформить акцентную стену. Если не пожалеть для зеркальной панели места, комната вырастет на глазах. Кстати, зеркало в интерьере комнаты не обязано быть единым полотном: хотите разнообразия — закажите в мастерской геометрическую резьбу, как в нашем примере. РАЗДВИГАЕМ СТЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛ В ИНТЕРЬЕРЕ Spaces — Стиль: Contemporary от Дизайн интерьера, декор в городе Other Metro Наталья Маслова Узкие проходы между комнатами и лишние коридоры можно визуально раздвинуть с помощью зеркальной облицовки. Прием сработает особенно эффектно, если панели пройдут и по стенам, и по потолку, а отражение «склеит» две изолированные комнаты. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ЗЕРКАЛАМИЗЕРКАЛА В ИНТЕРЬЕРЕ КОМНАТЫ ВМЕСТО ОКНА Кто не мечтает о дополнительных окнах в квартире?.Рубить фасадные стены вам, конечно, никто не позволит, а вот поиграть со сходством окна и зеркала — вполне доступное развлечение. Рамы с зеркалом вместо остекления особенно выразительно смотрятся там, где зритель меньше всего ожидает их обнаружить — например, в изголовье кровати или ванной комнате. Впрочем, и гостиную-столовую такой романтичный аксессуар не испортит. И ВМЕСТО КАРТИН Достойной альтернативой галерее картин станет коллекция зеркал. Повесьте на пустую стену несколько горизонтальных полок и расставьте небольшие зеркала в произвольном порядке. Современные модели не возбраняется разбавить аксессуарами из бабушкиного сундука или с блошиного рынка — ретро-стилистика в небольших акцентах сегодня актуальна. УВЕЛИЧИВАЕМ ВЫСОТУ ПОТОЛКОВ Смонтировать отражающую панель на потолке — удовольствие, на котором не получится сэкономить: тяжелый аксессуар требует усиленных опорных конструкций. Зато какой эффект: с зеркалом по верхней горизонтали вы забудете о том, что у вас не самые высокие потолки. УВЕЛИЧИВАЕМ ПЛОЩАДЬ КОМНАТ Боитесь, что темные цвета в отделке визуально уменьшат площадь комнаты? Подберите для них достойную компанию в виде светлых элементов и зеркал — и проблема решится сама собой. Если зеркало некуда вешать, придется осваивать нижний ярус — например, стенку кухонного острова. ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ЗЕРКАЛАМИКЛЕИМ ЗЕРКАЛА ВМЕСТО ПЛИТКИ Оформление кухонного фартука — задача с подвохом: с одной стороны, существует термостойкое стекло, однако далеко не всем нравятся его жизнерадостные оттенки и психоделические рисунки, с другой — дизайнерская керамическая плитка, у которой только один минус — высокая стоимость. Чтобы облегчить выбор, можно воспользоваться третьим вариантом — выложить фартук зеркальной панелью. У нее масса достоинств — включая все то же увеличение пространства и инсоляции. Правда, стоит быть готовым к тому, что и мыть такой фартук придется чаще — не зеркале хорошо видны и отпечатки пальцев, и брызги. И НА ОКНО Вы всегда хотели раковину у окна, но не знали, куда повесить зеркало? Идея лежит на поверхности — на само окно, при этом частично закрыть проем. Выгода решения в том, что водные процедуры можно будет совершать при естественном освещении, при этом солнце не будет чересчур слепить — ведь у него на пути есть преграда. ИСПОЛЬЗУЕМ КАК ФОН Отражающую способность зеркал в интерьере комнаты выгодно используют владельцы коллекций: если смонтировать в серванте для декора зеркало вместо задней стены, аксессуары зрительно «удвоятся». КЛЕИМ НА МЕБЕЛЬ Существует масса способов превратить типовую мебель в арт-объект, и один из самых удачных — облицевать панели зеркалом. С мелкими предметами, у которых есть ящички и ручки, человек без опыта будет возиться неоправданно долго, а вот с тяжелой артиллерией вроде шкафа можно разобраться и своими силами, если подобрать подходящий клей, который выдержит нагрузку. ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ Зеркало в толстой деревянной раме — это не только стильный, но и практичный аксессуар, ведь раму несложно приспособить для хранения. В прихожей или гардеробной зеркало с крючками примет на себя груз зонтиков, легких шарфов и ремней; в жилых зонах позволит разместить дополнительный декор — главное, позаботьтесь о том, чтобы нагрузка на крючки не оказалась для них непосильной. Необычная рама для зеркала своими руками. И УВЕЛИЧИВАЕМ ОБЪЕМ У крупных зеркал в интерьере комнаты есть особенность, которую можно одновременно считать и достоинством, и недостатком: они отражают буквально все, что происходит в комнате, включая нагромождение декора и беспорядок. Если вам нравятся минималистичные интерьеры и вы тщательно следите за тем, чтобы все вещи оказывались на своих местах, рискните с крупноформатным зеркалом. В конце концов, иногда лучшее украшение комнаты — это ее отражение.