Образцовый лофт для трёх кошек и их хозяев

Сегодня мы в гостях у семейной пары из города Коашинг (Тайвань). Это хозяева трёх чудесных котов и не менее чудесного лофта. Лофт являет собой настоящий образчик этого стиля, в нём всё сделано по правилам оформления постпромышленных помещений в жилые, даже домики для пушистых питомцев.

Статьи по теме Как живут популярные певцы: лофт Сергея Вертинского Освещение квартиры: как наполнить интерьер дневным светом

Лофт ни с чем не спутаешь. Этот стиль отличает открытое пространство, минимум мебели, окна в пол, кирпичные или бетонные стены и наличие открытых труб как визитной карточки. Все функциональные зоны помещения обычно разделены с помощью вариативного зонирования. Что это значит?

Каждая из зон выделена цветом, фактурой и декором. Чаще всего в качестве инструментов зонирования используют светоакцент (лампы, светильники), цветовые контрасты (чёрный пол, ярко-зелёная обивка мебели), стеклянные перегородки. Это сохраняет индустриальные черты интерьера и в то же время делает помещение более уютным. Кирпичная кладка стен, выкрашенные ярким серебром трубы и нарочито грубая, иногда рустикальная штукатурка — основа стиля лофт. Иногда лофт стилизуют под стимпанк. В этом случае в декор добавляют вещи, визуально напоминающие начало XX века. Выбранный нами проект — это классика в лофтах. Убедитесь сами.

Центральная зона лофта. Гостиная. Холл

Начнём нашу экскурсию с центральной зоны лофта, которая объединяет холл, гостиную и частично столовую.

Мебель очень простая, сделана из того, чем лофт был наполнен раньше. Много деревянных поверхностей и труб. Пол бетонный, на стенах сохранена кирпичная кладка.

Котики и их место в доме

Хозяева лофта очень любят своих питомцев. При планировке лофта учитывалось, что животным нужно оборудовать их собственное место для проживания и для отдыха. Судя по фото, хвостатые красавцы очень довольны зонированием и дизайном.

Кухня, столовая и часть гостиной со стороны кухни

Несмотря на наличие декора и нехарактерного для лофта количества аксессуаров, кухня, столовая зона и зона для питания в гостиной радуют своей простотой. Интерьер этих зон немного напоминает декорации для советских фантастических или приключенческих фильмов, таких как «Капитан Немо» и «В поисках капитана Гранта». В кухне и столовой зоне лофта хорошо просматривается морская тематика. Немного стимпанка добавляет помещению очарования.

Наше мнение:

— Лофт получился очень простым и комфортным. Открытые пространства и простая мебель в сочетании с полезно использованными трубами говорят о том, что задача дизайнера сделать лофт уютным выполнена на 100%.

Спальня и гардеробная комната

Спальня и гардеробная комната в лофте выполнены в духе гламурного минимализма. Простая кубическая мебель и открытые трубы нивелируются нежным сливочным и розовым цветом. Спальня большая, большие окна визуально расширяют пространство. Деревянный пол создаёт атмосферу уюта и немного буржуазного комфорта.

Обратите внимание на встроенные в стены деревянные полочки. Это яркий пример максимально полезно использованного пространства.

Читайте также:

Идеальное сочетание по-английски: лофт с антиквариатом

Квартира для большой семьи: что делать, когда хранение обуви стало проблемой

Как создать лофт из обычной квартиры: секрет бетонного потолка