Аквариум на кухне или кухня в аквариуме: потрясающий пример необычного декора

Обрести душевное равновесие, украсить свой дом и приблизиться к природе. Аквариум решает сразу несколько задач. Но если в гостиной или спальне кусочком моря уже давно никого не удивить, то мода на аквариум в кухне только набирает обороты. Аквариумисты со стажем морщатся: «Домашние питомцы — не объект для декораторских экспериментов». А дизайнеры пытаются совместить удобный и красивый дом для ярких рыб с практичным и функциональным интерьером.

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Кухонный экошик из Голландии

«Океаническая кухня» — так назвал своё необычное творение голландский дизайнер Роберт Коленик (Robert Kolenik). Ему первому пришла в голову мысль разместить аквариум под столешницей. От 3D-концепта до разработки готового образца прошло три года. Технологически задача оказалась очень непростой. Но в итоге всё удалось.

Роберт Коленик, дизайнер Kolenik eco shic design:

Молодой голландский дизайнер, по профессии экономист. В Европе он известен как основатель нового стиля «экошик». Его пространства соединяют большие средства с экологическим дизайном: функциональные минималистичные интерьеры созданы из эксклюзивных материалов с добавлением ультрасовременного оборудования и высоких технологий. Отсутствие архитектурного диплома Роберту с лихвой заменяет живой опыт — он начал работу в строительной компании своего отца. Сейчас его собственная фирма оформляет частные и публичные пространства с налётом экологического «гламура» по всей Европе. За 8 лет ему удалось выполнить десятки фантастических проектов, среди которых — Flatcher hotel в Амстердаме, Restaurant Club Touch, Cocktailbar Go Ten и многие другие.

kolenik.com Стеклянный остров с тропическими рыбами внутри — на практике это очень функциональный элемент интерьера. Остров стал зрительным и смысловым центром столовой зоны, сразу привлекающим внимание. Кажется, что аквариум абсолютно прозрачный, а над ним «парит» столешница. На самом деле это не так — резервуар с водой сделан в форме буквы L. С обратной стороны в нём есть все необходимые кухонные шкафы, а нужный эффект создают зеркальные задние стенки и вода, работающая как увеличительное стекло.

Роберт Коленик, дизайнер:

— На самом деле секрет — в сочетании хороших качественных материалов и строгом математическом расчёте. Сама конструкция задумана очень просто. Сложность в том, чтобы собрать её вместе надёжно с инженерной точки зрения, практично и эффектно. Чистить аквариум и кормить рыб очень удобно и просто: стоит только нажать кнопку — и столешница поднимается.

kolenik.com Чтобы столешница получилась достаточно лёгкой для надёжной работы подъёмного механизма, пришлось использовать искусственный камень кориан — он позволяет уменьшить вес готовой поверхности.

Наше мнение:

— При всей красоте у конструкции есть недостатки. Во-первых, хозяевам придётся всё время следить за собой и стараться не допускать ударов по поверхности. Сам резервуар не разобьётся — он сделан из закалённого толстого стекла. Но рыбам регулярная вибрация, которую могут создавать даже слабые удары ногами, противопоказана. Во-вторых, цена вопроса. Образец, который вы видите на фотографиях, составляет примерно три метра в длину и полтора в ширину и стоит 75 тысяч евро.

Аквариум-фартук

Ещё одна свежая тенденция: аквариум — кухонный фартук. Помимо создания эффектного внешнего вида кухни, такой аквариум очень удобно обслуживать. Все коммуникации близко, и резервуар легко снабдить системами автоматической прочистки воды.

Но и здесь есть свои минусы. Даже самый дорогой аквариум закрытого типа нельзя размещать в непосредственной близости от варочной поверхности и батареи. Обитатели аквариума очень остро реагируют на изменение температуры воды, а при готовке выделяется довольно много тепла. Открытый аквариум ставить близко к плите и вытяжке вообще противопоказано — жир будет обязательно попадать в воду.

Наше мнение:

— Если вы захотите поставить аквариум по всей длине кухни, учитывайте, что длинные резервуары должны иметь довольно большую ширину. То есть вы потеряете как минимум 10 сантиметров полезного пространства. Скорее всего, даже больше. А это могут позволить себе только владельцы помещений с серьёзной площадью.

Живая стена и не только

Самое практичное решение и одно из самых интересных в эстетическом смысле: аквариум — окно в стене или даже аквариум-проём. Современные инженерные системы позволяют сделать резервуар частью стены. Такой приём увеличивает пространство, создаёт эффектную игру света, привлекает внимание.

Единственное, о чём не стоит забывать — освещение. Многие рыбы и водоросли «на просвет» будут выглядеть совсем иначе, чем в зоомагазине. Кроме того, вам потребуется дополнительная подсветка и несколько советов специалиста, как по особенностям различных видов аквариумных обитателей и их образа жизни, так и по снабжению конструкции подводкой к коммуникациям. Такие вопросы лучше доверять профессионалам.

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