Керамическая плитка, керамогранит или натуральный камень: советуют профессионалы

Спросите у первого встречного — чем лучше отделывать ванную, кухню, пол в прихожей, и большинство вам ответит: «Конечно, керамической плиткой!» Кто-то упомянет ещё и керамогранит, который наряду с керамической плиткой завоёвывает всё более прочные позиции на рынке строительных и отделочных материалов. И обязательно найдётся человек, который скажет, что натуральный камень не заменит ничто. Так какой же материал предпочтительнее и в чём между ними разница? Логичнее всего этот вопрос задать профессионалам.

Прежде давайте разберёмся, в чём отличие керамической плитки от керамогранита. Если продавец в магазине на этот вопрос вам ответит, что отличие только в прочности, по которой керамогранит намного превосходит плитку, значит, перед вами дилетант. Хотя бы потому, что оба материала имеют пять классов прочности и уже поэтому могут соперничать друг с другом на равных.

Главное отличие, разумеется, в технологии производства.

Если очень упрощённо, то плитка — это запечённая несколько раз глина, покрытая рисунком. В состав керамогранита добавляют гранитную или мраморную крошку. Потому его рисунок виден по всей толщине плиты. Если у того и другого материала одинаковый класс прочности, то керамогранит, разумеется, превзойдёт плитку. Но скажите, зачем вам прочность, которая свободно выдерживает вес автомобиля, для внутренней отделки стен? В этом случае вас скорее будет интересовать декор плитки и, конечно, её качество. И желательно всё это по разумной цене.

Ася Бондарева, дизайнер интерьеров:

— Керамическая плитка — один из самых любимых мною отделочных материалов, которые я использую в своих проектах. Дело в том, что сейчас производители плитки делают коллекции-шедевры, которые сами по себе прекрасны. Кроме того, плитка легко сочетается с другими отделочными материалами: краской, декоративной штукатуркой, что даёт возможность даже из самого заурядного помещения сделать практически произведение дизайнерского искусства.

bondarevadesign.ru К одному из производителей таких шедевров — испанской группе компаний Porcelanosa Grupo — мы и обратились за более подробными разъяснениями.

Роман Пыско, предприятие Venis:

— Выбирая керамическую плитку, вы получаете преимущества натуральных материалов, избегая их минусов. К примеру, керамической плитке не нужен специальный уход, на протяжении многих лет она будет сохранять первоначальное качество. На плитке можно воспроизвести какой угодно рисунок, передать любые оттенки. В плане практичности керамическая плитка выдерживает высокие и низкие температуры, устойчива к влаге и внешним воздействиям, а значит, её можно использовать в любых целях.

venis.com Хозяева квартир могут воспользоваться керамической плиткой самого высокого класса прочности и для пола.

А вот владельцам домов лучше обратить внимание на керамогранит, ведь пол в доме, как правило, требует намного большей прочности, нежели в квартире. Кроме того, у гранита ещё очень широкая область применения.

— Сейчас производители научились так искусно имитировать натуральный мрамор и гранит, что только придирчивый взгляд профессионала сможет отличить одно от другого. В своих проектах я очень часто использую керамогранит как для укладки на полу, так и для облицовки стен. Основные плюсы керамогранита — это его доступность по сравнению с натуральными материалами, а также устойчивость к агрессивным средам.

Что касается его отличий от керамической плитки, то керамический гранит — более плотный материал, который смело можно использовать на полу в самых проходимых местах. Грани его, как правило, ровные и прямые, поэтому при укладке без шва вы получите ровное монолитное полотно пола, что невозможно с керамической плиткой. Кроме того, керамогранит отлично зарекомендовал себя в качестве материала для внешней отделки. Им можно облицевать ступени крыльца, пол на террасе или балконе, его можно использовать и для облицовки цоколя или фасада здания. Только избегайте полированных поверхностей на полу и выбирайте морозостойкий артикул.

maria-gubina.com Владельцы жилого дома из города Александрия (США) заказали проект реконструкции своего жилья в современном стиле. Особенно их волновала ванная, которую они хотели бы видеть полностью переоборудованной и ничем не напоминающей прежнюю. К материалам предъявлялись требования, гарантирующие сверхустойчивость к влажности и сверхпрочность и одновременно обеспечивающие комфорт. Разумеется, всё это должно было выглядеть эстетично.

В общем и целом всем этим требованиям отвечает обычный керамогранит. Однако с учётом всех пожеланий заказчика было принято решение использовать технический керамогранит. Одно из его несомненных преимуществ — высокая устойчивость к загрязнению. То есть по прошествии длительного времени материал не будет выглядеть испорченным пятнами от любых бытовых и косметических жидкостей.

Андрей Чеботару, предприятие Urbatek:

— Одним из наиболее ценных качеств керамогранита можно назвать его полнотелость. Отсюда вытекает ряд преимуществ, характеризующих именно этот материал. Сколько бы времени вы ни пользовались керамогранитом и каким бы механическим воздействиям он ни подвергался, рисунок его не сотрётся и не изменит цвет. Более того, повторить этот рисунок невозможно, так как при производстве керамогранита отсутствует трафаретная печать.

Ещё одно очень важное свойство этого материала — его низкая водопоглощаемость. Это позволяет использовать керамогранит не только в помещениях с высокой влажностью (ванные, сауны), но и в качестве внешней отделки.

Современное производство позволяет изготавливать керамогранит для различных видов отделки поверхности: полировка с высокой степенью отражения света, полуполировка и рельефы высшего качества; плиты больших размеров и множество форматов, сочетающихся между собой.

urbatek.com/rus Фирма, которая выполняла работы по отделке ванной в Александрии, выбрала комплексную систему проектирования помещения, сочетая различные виды технического керамогранита по размеру и цвету. Это позволило составить единую композицию декора стен и пола. Такой же плиткой был отделан пол для душа, который представляет собой чашу со скрытой системой слива.

В целом получилась оригинальная ванная, выполненная в едином дизайнерском стиле, с использованием новейшего материала, обладающего к тому же беспрецедентной прочностью. Благодаря именно этому качеству технический керамогранит используют для зон с высокой проходимостью, таких как, к примеру, больницы, аэропорты и торговые центры.

И наконец, натуральный камень. В особом представлении он не нуждается. С незапамятных времён натуральный камень использовали не только как главный строительный материал, но и как элемент декора. Строения и изделия из камня древних мастеров до сих пор поражают своей красотой и долговечностью.

Один из самых известных строительных и отделочных натуральных камней, мрамор в древности называли сияющим камнем. Он не реагирует на перепады температур, совершенно не впитывает влагу, хорошо поддаётся обработке. В то же время это один из самых долговечных материалов на планете. Только благодаря ему нам известна большая часть наследия Древней Греции и Древнего Рима. Этим материалом пользовались все известные скульпторы эпохи Возрождения. Знаменитая статуя Давида работы Микеланджело Буонаротти сделана из мрамора. Из этого же материала построена большая часть дворцов Санкт-Петербурга, который называют архитектурной жемчужиной России.

Объясняется это не только характеристиками самого камня, но и секретами его обработки.

Виталий Папиж, предприятие L'Antic Colonial:

— Весь камень от L´Antic Colonial обрабатываем защитным составом, нанесение которого способствует радикальному сокращению наиболее распространённых домашних бактерий. Частицы серебра, прикреплённые к наноглинам, распределяются по поверхности материала и таким образом обеспечивают ему контролируемую защиту. Большой выбор различных пород камней, видов отделки и форматов позволяет удовлетворить вкусы даже самых капризных дизайнеров и архитекторов. Преимущество натуральных камней заключается в том, что сама природа наградила изысканностью и неповторимостью каждый кусочек этих благородных материалов.

anticcolonial.com/ru Отделывая свой дом мрамором, вы оставляете потомкам прекрасное наследие.

И ещё одно из главных достоинств натурального камня. Он умеет красиво стареть. С годами цвет камня меняется. И чем дольше он используется, тем большую ценность и привлекательность имеет.

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