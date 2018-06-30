7 цветовых приемов в дизайне кухни, которые сделают ее больше и красивее

Синий цвет: для внутренней гармонии

Синий успокаивает и расслабляет. Помимо приглушенного серого в сочетании с синим хорошо смотрятся светло-бежевые оттенки, золотисто-медовые тона. Кухонные занавески выбираем цвета морской волны, голубые или белоснежные. Темные оттенки лучше оставить для гостиной и спальни.

Также можно выбрать кухонный уголок со столом и стульями в серо-синих тонах. Модель «Консул» от мебельного дома «Офисная магия» отлично впишется в небольшую кухню. Это оптимальный вариант качественной мебели по привлекательной цене.

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Контрастные оттенки серого хорошо сочетаются между собой. Почему бы не задействовать их в интерьере маленькой кухни? Плюс серый признан цветом года. Кстати, можно комбинировать и разные фактуры в интерьере, выбрав металлическую блестящую мозаику в кухонном фартуке и светло-серый матовый гарнитур. Так кухня станет объемной и появится ощущение дополнительного места за счет отражения. Серый хорошо сочетается с пыльно-розовым и лавандовым. Кстати, эти оттенки тоже выбраны модными на 2018 год.

Белый цвет: для ощущения чистоты

Когда речь заходит о маленьких кухнях, первое, что приходит в голову — светлые тона в отделке. И правильно. Белый потолок и белые стены подчеркиваем темными рабочими поверхностями. Темная мебель практична, но если не боитесь грязи (в помощь гаджеты, которые самостоятельно наводят чистоту в доме), то пусть кухонная зона будет белой. Кроме того, можно разбавить светлую кухню яркими деталями: цветными занавесками, яркой посудой или коврами с узором.

Фиолетовый цвет: для создания духа прованса

Цвет сирени может сделать комнату тяжелой и эмоционально угнетающей, если фиолетовым будет все, от отделки стен и до кухонных штор. Свежесть лавандовых лугов почувствуется, если светло-фиолетовый глянцевый гарнитур аккуратно встроен в светлую отделку, а на столе стоит горшок с большим букетом полевых цветов.

Оранжевый цвет: для улучшения аппетита

Оранжевый поднимает настроение и вызывает чувство голода. Но красить пол, потолок и стены — это слишком. Единственное верное решение, чтобы и сытым остаться, и сделать кухню больше — поставить в центр комнаты ярко-оранжевую мебель. Если добавить в отделку лиловый и светло-синий кафель, повесить полотенца и поставить посуду в тон мебели, то получится кухня для творческой личности.

Черный цвет: для экономии времени на уборке

По сравнению со светлой кухней мыть черную можно не так часто. А еще черный отлично гармонирует с белым. С помощью этих цветов создаем лаконичный интерьер. Круто смотрится черная мебель и люстра на фоне белой отделки. Если смущает слишком строгая кухня, то возвращаемся на несколько пунктов выше или вносим краски в черное оформление. Отдельное внимание уделяем мелочам: крепим на стену темную графитовую доску, на которой мелом можно писать интересные рецепты и важные идеи.

Геометрический принт: для развития фантазии

Если однотонные цвета кажутся скучными, используем геометрический принт на стенах и в мебели: горизонтальные полосы увеличат комнату вширь, вертикальные — в высоту. Полосы на полу тоже способны расширить пространство, и не так важно, ламинат это, линолеум или ковер. Цвет тоже не принципиален, пусть это будет морская бело-синяя полоска, черно-белая зебра или любой цветной принт. Мы недавно писали о том, как сделать гостиную, спальню и ванную просторнее с помощью геометрического рисунка.

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