Бетонная стена в интерьере: 10 стильных вариантов для разных комнат

Как создать бетонную стену

Для начала о том, как можно создать бетонную стену в интерьере. Первый вариант — аутентичная бетонная стена с минимальной отделкой. Если по каким-либо причинам «натурального» бетона в квартире нет, придётся довольствоваться имитациями.

Варианты имитации бетонной стены

Декоративная штукатурка. Она смотрится эффектно, но работы по созданию стоят недёшево. Стеновые панели под бетон. Часто выполняются на заказ, но выглядят максимально похоже и к тому же легко монтируются. Плитка и керамогранит под бетон. Это один из последних керамических трендов. Правда, качественные материалы тоже стоят недёшево. Цементный раствор. Его можно нанести на стену с использованием формы обрешетки, затем обеспылить и покрыть матовым лаком. Итоговый вид зависит от мастерства рабочих.

Бетонная стена в разных комнатах

Гостиная

Бетонная стена в гостиной может смотреться наиболее уместно — всё-таки это общественное пространство, в нём можно немного пренебречь теплотой и уютом в пользу стиля.

Бетон в этой комнате может послужить отличной основой для оформления акцентной стены. Он будет работать и самостоятельно, и вместе с ярким предметом декора.

Фото: Instagram idea_home

На примере ниже дизайнер выбрала необычное решение — покрасить бетонные стены кухни-гостиной. Получилось необычно и функционально: цвета выделили разные зоны помещения.

Фото: Instagram concept58

А в данном случае бетонными панелями отделали довольно большую площадь, включая колонны.

Фото: Instagram la_la_vanda

Кухня

Бетон отлично приживётся на современной кухне, в интерьере в стиле урбан, лофт или минимализм. Использовать его можно для отделки кухонного фартука. Панели из облегченного бетона отлично подходят для этих целей — они легко моются.

Фото: Instagram ЖК Riverside_bleek

На фартуке также можно скомбинировать два материала: бетон и плитку, как в этом проекте.

Фото: Instagram interyer_dizayn

Если хочется усилить брутальный эффект, фасады мебели тоже можно сделать «бетонными».

Фото: Instagram interyer_dizayn

Прихожая

Бетон нечасто встретишь в прихожей, хотя, если во всей квартире выбор сделан в пользу грубой отделки, такой вариант вполне уместен. Например, тут бетонные стены прихожей плавно перетекают на кухню.

Фото: Instagram concept58

Спальня

Казалось бы, в самой интимной комнате квартиры нет места грубому бетону, но для приверженцев ультрасовременных решений это не так.

Здесь бетонные панели можно использовать для оформления стены за спинкой кровати. Чтобы немого смягчить эффект, добавьте светильники с тёплым светом.

Фото: Instagram wbox27

Фото: Instagram 45824_n Ванная

Ванные, оформленные под бетон, смотрятся очень стильно, но всё-таки важно соблюсти баланс и не превратить комнату в бетонную коробку. Комбинируйте материалы на разных стенах и поверхностях. Здесь сделано именно так — плюс выбрана мебель с отделкой под бетон.

Фото: Instagram beton_house.ru