10 фундаментальных законов декорирования

Обустраивая новое жильё или ремонтируя старое, вы заранее задумываетесь, какие обои или краску выбрать для стен в гостиной и спальне, какая сантехника подойдёт для ванной комнаты, куда поставить мебель и где повесить картины. Хочется добиться гармонии и уюта, где результат ваших трудов не будет раздражать, а, наоборот, подарит отдых и покой. Что же делать? С чего начать? Мы начнём с вопроса: часто ли вы задумывались, как высоко нужно повесить на стене картины или постеры, как много места оставить между диваном и журнальным столиком, куда положить небольшой коврик? Да и нужно ли об этом думать? Может быть, просто довериться интуиции? А вот и нет. Как выяснилось, существуют вполне чёткие математические расчёты, которые нужно знать, и даже самым опытным декораторам приходится помнить об этих основных правилах оформления интерьера. Кстати, мы уже писали о том, как можно исправить допущенные при обустройстве дома или квартиры ошибки.

Шторы и портьеры

Шторы закрывают ненужный свет, обеспечивают неприкосновенность частной жизни, добавляют уюта в интерьер комнаты. Вот вам шпаргалка, в которую непременно нужно заглядывать, выбирая размеры шторы для комнаты:

5 см — наименьшее расстояние от карниза до окна, но ещё лучше прикрепить их под самым потолком;

10—25 см — примерно столько должно быть оставлено места от боковой части оконного блока до края карниза на обеих сторонах окна — но лучше сделать это расстояние ещё больше, тогда будет шире казаться окно;

2 х — драпировка должна иметь ширину, равную по меньшей мере двойной ширине окна;

0 см — нижний край шторы «не отрывается» от пола — шторы всегда должны его касаться, а ещё более элегантно они будут выглядеть, если нижний край будет даже лежать на полу (примерно на 5 см).

Живопись и постеры

Ни один интерьер не будет гармоничным без картин, фотографий или постеров на стене. Приведённые ниже рекомендации помогут вам определить, куда и как именно повесить произведения искусства:

140—150 см — примерно такое расстояние отмерьте от пола до центра работы (или сразу вешайте картину на уровне глаз), если же на стене нужно разместить два или более произведений искусства, решайте задачу так, словно это один предмет — отыщите центральную точку всей композиции и предыдущие измерения делайте относительно неё;

5 см — это минимум расстояния между двумя соседними картинами или постерами;

10—20 см — оптимальное расстояние между самой выдающейся вверх частью дивана и произведением искусства, висящим на стене ниже всех.

Наше мнение:

— Не обрамляйте ваши окна слишком тяжёлыми шторами. Даже если вы решите соблюсти правила математического расчёта, о которых мы вам рассказали, это не спасёт вас от нехватки света в пасмурные дни и сведёт на нет все усилия по обустройству уютного и комфортного помещения. Слишком большое количество картин и обилие фотографий также может «утяжелить» декор и скоро начнёт раздражать вас.

Освещение

Для разных интерьеров требуются различные типы освещения, размещённые также на разных уровнях по всему помещению. Вот несколько советов, которые помогут вам наиболее удачно подчеркнуть светом интерьерные находки и решения:

170 см — оптимальная высота торшера;

150 см — нижняя точка, на которой следует размещать настенные бра;

7,5—15 см — оставляйте такое расстояние между бра на стене и краем зеркала или произведением искусства, единичного или висящего с краю композиции;

18 см — минимально допустимое расстояние, которое вам нужно отмерить от пола для подвесного светильника (если он находится в той части пространства, где будете находиться вы или ваши гости);

90 см — на таком расстоянии выключатель должен быть выше уровня пола. Оставьте 3—5 см между выключателем и коробкой двери.

Мебель

Расстановка мебели — один из элементов декора, но многие доморощенные дизайнеры или сами хозяева квартир часто допускают ошибки в расположении предметов. Мы поможем вам устранить путаницу:

145 см — оптимальное расстояние между журнальным столиком и диваном;

25—50 см — рекомендуемое расстояние между краями коврика и стенами в комнате среднего размера;

90 см — отличное и удобное для передвижения расстояние между стеной и мебелью;

80 см — разумная высота отделочных панелей стен от уровня пола (в комнате с высотой потолка 2 м 45 см);

30 см — стандартная глубина полки для книг (38 см — для полок под негабаритные художественные книги);

100 см — на таком расстоянии лучше размещать друг от друга стоящие в один ряд стулья в большой гостиной;

50 см — расстояние для тех же стульев, но стоящих в один ряд в небольшой гостиной.

Цвет и рисунок

Когда дело доходит до цвета и рисунка для вашего интерьера, трудно подчинить этот выбор каким-то правилам. Именно в подобном случае важно доверять своим инстинктам. Если всё же у вас возникли проблемы на этом этапе, помогут две рекомендации:

60% — такой объём должен занимать основной цвет в интерьере (обычно это цвет стен). Выберите два дополнительных оттенка (по 15% на каждый) для остального пространства и ещё один яркий акцент (10%), чтобы добавить изюминку;

3 — идеальное число шаблонов одного рисунка для использования в помещении — смешайте масштабы, используя один большой, один средний и один маленький.

Наше мнение:

— Приведённые выше цифры — рекомендация, а не догма. При декорировании любой комнаты важно доверять собственным глазам и интуиции. Если вы нарушите некоторые из этих правил, но почувствуете, что создали нечто выдающееся, сказали новое слово в дизайне интерьеров — не меняйте своего решения. Вы сами создаёте правила.

Читайте также:

10 самых больших растений для интерьера: куда поставить, как ухаживать

Комната на балконе: 6 вариантов освоения крохотной территории

70 идей для переоборудования кухни