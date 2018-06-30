Как совместить кухню с гостиной в маленькой квартире: 10 примеров и советы профи

Мы уже писали здесь о популярности объединения гостиной с кухней в современном дизайне интерьера. Среди причин такого явления мы выделяли и множество возможностей открытой планировки, поощряющей свободу передвижений, стирающей границы и позволяющей хозяевам квартиры быть в центре внимания даже во время готовки, и достижения дизайна бытовой техники и мебели, легко трансформирующейся под запросы. Но есть один аспект — что, если речь идёт не о просторном лофте, а о небольшой квартире? Возможно ли спроектировать дизайн гостиной, совмещённой с кухней, не пожертвовав другими интересами? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратились к проверенным экспертам в сфере дизайна.

Дизайнер интерьеров Степан Бугаев — как раз тот человек, к которому нужно обращаться, когда задача стоит непростая, а подход требуется тщательный, всесторонний и индивидуальный. Его опыт в воплощении желаний клиентов колоссален, а среди проектов нет похожих, потому что все заказчики разные. И у него нашёлся подходящий пример удачного объединения кухонной и гостиной зоны — квартира площадью 27 квадратных метров, предназначенная для сдачи в аренду, задуманная как универсальное и удобное для всех пространство.

Съёмный дом в скандинавском стиле

Что подходит уютному дому, пусть и арендованному? Комфорт скандинавского стиля, лёгкие в уходе материалы и многофункциональность деталей. Холодильник спрятан в стеллаже в прихожей, рабочая и обеденная зона объединены дизайнерской конструкцией, включающей стеллаж и стол-трансформер, а телевизор легко поворачивается в нужную сторону.

Восточный минимализм

Следующий проект осуществлён в квартире чуть большей площади — 46 квадратных метров, здесь живёт семейная пара. Но интересен он тем, что площадь спальни здесь уменьшена в пользу увеличения зоны гостиной-кухни, где хозяева ещё и обедают.

Стиль, выбранный дизайнерами на основе интересов клиентов — минимализм с элементами декора в японском духе, — подходит для экономичного и удобного использования каждого квадратного сантиметра площади. Зону столовой и гостиной отделяет лёгкая конструкция полок, обеденный стол переходит в барную стойку на присоединённом к квартире балконе. Объединяет гостиную и кухню единая мебель со встроенными системами хранения.

Ар-деко и кухня-остров

Ещё один интересный проект объединения зон: в квартире площадью около 32 квадратных метров живёт молодая пара, которая хотела бы визуально расширить пространство и сделать его более удобным. Дизайнеры увеличили зону кухни-столовой, передвинув санузел ближе ко входу. А гостиную с диваном-трансформером всегда можно отделить от кухни раздвижными радиусными перегородками.

Кухня-остров — функциональный центр вытянутого помещения. Здесь же выделена обеденная зона — светильниками, шахматной плиткой на полу и дизайном потолка над ней. В гостиной нашёлся уголок и для рабочей зоны у окна. Общий стиль интерьера — ар-деко, контрастные цветовые решения и сочетание фактур — добавляет квартире шика и элегантности.

Степан Бугаев, дизайнер интерьеров:

— При объединении кухни и гостиной продумайте заранее работы по подводке коммуникаций. Выберите общий стиль — более лаконичные решения визуально увеличат площадь. Отдавайте предпочтение встроенной технике и лёгкой мебели — если её цвет будет сливаться с тоном стен, она станет ещё менее заметной и не будет загромождать пространство. Рекомендуем планировку кухни в линию и зонирование при помощи переходных элементов — раздвижных дверей, прозрачных стен, открытых стеллажей.

Чистые линии

Проект архитекторов Дмитрия и Виктории Коротецких включает не только объединённую с кухней гостиную, но и полноценную спальню, которую при необходимости можно изолировать шторами — и всё это в квартире площадью всего 44 квадратных метра. Для того чтобы задумка стала реальностью, спальня была перенесена на место кухни. Заказчики мечтали о чистом минималистичном пространстве — результат позволяет удобно совмещать различные функции на единой площади. Обратите внимание на дизайнерскую полигональную барную стойку из гнутого листа — это и обеденный стол, и рабочая поверхность.

Дмитрий Коротецкий, архитектор и дизайнер интерьеров:

— Обязательно предусмотрите мощную вытяжку в гостиной, объединённой с кухней, чтобы запахи не мешали отдыху. Продумайте зонирование: предметы мебели и декора, относящиеся к гостиной, не должны оказываться на кухне, и наоборот, — это позволит сделать пространство удобным и функциональным.

lab21studio.com Многоуровневая компактность

А этот проект однушки площадью всего 24 квадратных метра пошёл ещё дальше — важные зоны разделены здесь… вертикально. Дизайнер Максим Жуков удачно воспользовался высотой квартиры в историческом здании, построенном в 1912 году в Санкт-Петербурге, — спальня здесь скрыта под потолком, а жилая зона сочетает ретроэлементы и современный лаконичный подход к отделке.

Максим Жуков, архитектор и дизайнер интерьеров:

— Основной задачей стало, конечно же, визуальное расширение и увеличение единого пространства — совсем небольшая площадь этой квартиры ни в коем случае не позволяла какими-либо средствами дробить его. Мы стараемся практически в каждом нашем проекте полностью или частично объединять общественные зоны, такие как кухня и гостиная. Самое важное, что благодаря такому объединению хозяева получают большое, светлое, наполненное воздухом, не стесняющее движений помещение, которое в любой момент может быть трансформировано под конкретный сценарий событий (вечеринка, застолье, общий просмотр кино и так далее). Этого невозможно добиться при наличии перегородок.

totaste.ru Солнечное настроение

В этой квартире площадью около 42 метров живёт молодая пара и кот, чьи интересы тоже, разумеется, были учтены при планировании — дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик установила на все окна сетки для безопасности домашнего питомца. Планировка квартиры была изменена так, чтобы организовать отдельную спальню, гардеробную, совместить ванную комнату с туалетом и, главное, объединить кухню и гостиную — хозяевам хотелось иметь больше места и воздуха для досуга и приёма гостей. На кухне, которую при необходимости можно отделить, нашлось место даже для стиральной машины. Оригинальная высота подоконников — 75 см — позволила сделать отличные столы с видом на зелёный двор. «Стол» в кухне-гостиной стал обеденным, при этом может использоваться и как рабочий, что важно, когда хозяева берут работу на дом.

Мария Соловьёва-Сосновик, дизайнер интерьеров:

— С цветами заказчики определились с самого начала: серый фон, жёлтые и фиолетовые акценты. Этот план был полностью выполнен. Ярко-жёлтая кухня отлично вписалась в интерьер, задавая чудесное солнечное настроение. Для дивана мы выбрали фиолетово-розовый, цвета платья, в котором я была на первой встрече с клиентами. Оказалось, что им очень нравится именно этот оттенок. В декоре кухни-гостиной использовался один из моих любимых приёмов — обои на стене с окном и для симметрии обои на противоположной стене. Остальные стены — под окраску. Получился акцент на окна с красивыми римскими шторами и столом-подоконником, а также акцент на оригинальный шкаф, сделанный из гипсокартона по моим эскизам. bureau17-117.com Умиротворяющие оттенки

Эта квартира, оформленная дизайнером Мариной Саркисян, предназначена для девушки, часто и активно путешествующей, а дома предпочитающей расслабляться. Спокойный серый фоновый цвет создаёт умиротворяющее настроение, а яркую и свежую ноту вносит жёлтый. Объединение кухонной и гостиной зоны не только позволило облегчить общение, но сделало интерьер более открытым и лёгким.

Марина Саркисян, дизайнер интерьеров:

— Для ненавязчивого зонирования я использовала несколько приёмов — лёгкая перегородка из стеклоблоков отделяет диван-кушетку, пол из керамического гранита в зоне кухни-столовой визуально отличается от выложенного «ёлочкой» паркета пола гостиной.

sarkisyan-marina.arxip.com Лофт в «сталинке»

Яркую однушку Григорий и Юлия Лопатка из студии «ДизайновТочкаРу» оформили для пары фрилансеров — квартира людей, проводящих рабочее время дома, просто обязана быть удобной и красивой. Квартира «сталинской» планировки площадью 37 квадратных метров превратилась в модный лофт — стеклянная перегородка ненавязчиво отделяет кухонную зону от гостиной и столовой.

Григорий и Юлия Лопатка, дизайнеры интерьеров:

— Изначальная планировка не отвечала поставленным задачам, поэтому перепланировка и трансформация были необходимы. Поскольку несущие стены в квартире отсутствуют, нам удалось перенести и расширить проём между кухней и комнатой. Это не только добавило помещению объёма, но и позволило разместить обеденный стол на несколько персон.

Планируя объединение кухни и гостиной, учтите необходимость согласования перепланировки и готовьтесь к появлению шума и запаха при приготовлении пищи, и если со вторым хорошо справится мощная вытяжка, то с шумом иногда придётся просто смиряться.

designov.ru Не думайте, что небольшая площадь квартиры и большие требования к её обустройству — исключительно отечественная проблема. Мы нашли эффектные примеры объединения кухни и гостиной и в мировых столицах моды и дизайна — Нью-Йорке и Париже. И они совершенно уникальны — убедитесь сами.

Изменчивое пространство

Архитектор и дизайнер Майкл Чен (Michael К Chen) называет проект, осуществлённый в нью-йоркской студии площадью 37 квадратных метров, «раскладывающейся квартирой» — благодаря шкафу-трансформеру пространство меняется, чтобы подстроиться под поставленную задачу: отдых, вечеринка или приём друзей.

Молодой мужчина, владелец квартиры, часто устраивает вечеринки и иногда работает дома. Дизайн компактной студии «работает» в любой жизненной ситуации благодаря гибкости объединяющего решения — необычный дизайнерский шкаф хранит в себе раскладывающуюся кровать, рабочее место, полки и даже встроенное освещение, а его двери и панели могут послужить перегородками и разделителями зон.

Уютное гнёздышко

Молодая француженка, фотограф и блогер Элеонора Бридж (Éléonore Bridge) выросла в большом доме, но признаётся, что просторные квартиры заставляют её нервничать. А вот квартирка в Париже площадью всего 35 квадратных метров, которую она оформила сама, напоминает уютное и яркое гнёздышко.

Планировку длинной и узкой площади пришлось полностью переделать — зато теперь спальня находится на месте бывшей ванной, в изолированной зоне, а в перенесённой на её место ванной появилось окно. Объединение гостиной и кухни позволяет Элеоноре принимать 40 гостей одновременно, множество открытых полок помогает организовать хранение удобно и красиво, а яркий декор и текстиль делают квартиру неповторимой и незабываемой.

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