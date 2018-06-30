Ванная комната для релакса, чтения и танцев: сделано в России

Медитация, чтение или партия в шахматы — что предпочитаете? Ванная комната как полноценная зона отдыха, способная превращаться и в спа, и в танцпол. Нестандартный подход требует свежих решений. И в этом интерьере их достаточно.

Если вдуматься, ситуация нам знакома не понаслышке. Какому советскому интеллигенту не случалось засиживаться в санузле за чтением Довлатова? В былые времена в ванных проявляли негативы, печатали фотографии, готовили ответственные речи и шпаргалки к сессии, писали книги и диссертации… Санузлы тогда не зря именовались «кабинетами задумчивости» — в «хрущёвках» и «брежневках» уединяться от шумных домочадцев больше было негде.

Корни нынешней потребности в расширении функций в другом. В перегруженной информацией динамичной среде это скорее стремление к улучшению экологии жизни, поиск комфорта при минимуме затрат. Есть свободная минутка здесь и сейчас — почему бы её не использовать для себя и своей семьи? Была бы возможность.

Архитектурная студия Ruetemple:

— Главная идея проекта — попытка рассмотреть ванную не только как помещение для каждодневных рутинных процедур, но и как полноценное многофункциональное пространство для отдыха, общения, уединения, расслабления…

ruetemple.ru Александр Кудимов и Дарья Бухтуева, архитектурная студия Ruetemple

Выпускники МАрхИ (2007), во время и после учёбы работали в нескольких архитектурных мастерских столицы, пока в 2008 году не основали собственную. Список реализованных проектов Ruetemple был ещё совсем небольшим, когда это название впервые громко зазвучало на всю страну в прямом смысле слова — с голубого экрана. Александр и Дарья создали оригинальный куб-трансформер для программы «Дачный ответ» на НТВ . Конструктор, способный превращаться при необходимости и по желанию его владельцев в спальню, гостиную, кабинет или зону отдыха, собрал множество российских и зарубежных наград. Неожиданные и новаторские подходы, поиск максимально эргономичных решений и внимание к потребностям заказчика отличали все последующие проекты студии. Область интересов — пространство, которое окружает человека, будь то интерьер или городская среда.

«Мы стремимся к органичности и простоте, решая ту или иную задачу, стараемся уйти от стереотипов и ищем свежие прозрачные решения».

ruetemple.ru Нестандартность ситуации заключается в самой сути проекта. «Дачный ответ», как и большинство таких программ, строит свою работу на относительном неведении заказчика. Он выходит на сцену в самом конце истории, чтобы благодарно восхищаться или… наоборот. Все расходы берёт на себя канал, всю ответственность — архитектор. Плюс: заказчик не влияет на работу архитектора и, передав ему ключи, уезжает жить в другое место. Минус: финал снимается без дублей, и эмоции, запечатлённые камерой, неподдельны.

Архитектурная студия Ruetemple:

— Ванная находится в пентхаусе дома из деревянных конструкций, на втором этаже. Хозяева — молодая пара с детьми. Пожелание у них было одно — уместить всё, что им необходимо, так, чтобы это было удобно: две раковины, ванну с гидромассажем, душевую, стиральную машину с сушилкой. Остальное — на наше усмотрение.

ruetemple.ru Метраж ванной комнаты изначально был довольно большим — проблема размещения элементов не стояла остро. Но архитекторам было мало просто поставить всё нужное — хотелось найти каждому предмету своё место. Отвоевав у спальни нишу, они «прирастили» к ванной ещё полтора метра и получили общую площадь помещения 13 квадратных метров. А дальше начались эксперименты.

Архитектурная студия Ruetemple:

— Мы придумали поднять пол во всём помещении на 50 см и заглубить туда ванну. Таким образом мы добились того, что комната стала просторной и свободной, вместив всё необходимое. Многофункциональность достигнута за счёт гибкой работы подиума и открываемых решёток-крышек ванной. По-разному их складывая, можно получать разные комбинации для релаксации, отдыха или досуга.

ruetemple.ru Вокруг царствует дерево. Архитекторы признаются, что не видят в нём никаких недостатков — одни достоинства. И правда, дерево в мокрых зонах — материал удивительно приятный и комфортный, но очень капризный. В отличие от традиционных плитки и камня, он подвергается коррозии, требует кропотливой работы и специальной защиты. Зато для релаксации и отдыха лучше не придумаешь. Геометрический рисунок пола, стен и потолка задаёт ритм.

Архитектурная студия Ruetemple:

— Полосатая решётчатая структура — это съёмная система поддонов на полу над ванной и рейки на потолке и на стене. Изначально мы их нарисовали только на стене: они требовались технологически, закрывали стиральные машинки. Глухие двери использовать было нельзя — технике необходимо проветривание. Эффект оказался интересным, и мы перенесли его на потолок. Это решало проблему освещения — между реек хорошо вставлялась светодиодная лента, а использовать крупные светильники мы не могли — высота потолка после поднятия пола этого не позволяла. Поддерживают тему рейки на полу.

ruetemple.ru Свет — Led, лента в профиле подчёркивает графичность интерьера и хорошо освещает комнату. Реечные системы, съёмные поддоны над ванной, встроенный шкаф — все элементы разрабатывались специально для этого помещения. Из покупных вещей — фактически только сантехника. Ruetemple работает так почти всегда. Архитекторы, одержимые идеей многофункциональности без потери комфорта, крайне редко используют готовую мебель и обходятся без большинства традиционных предметов декора. И всё-таки этот проект оказался самым сложным.

Архитектурная студия Ruetemple:

— Мы никогда не встречали ванных, спрятанных в подиум. Да так, чтобы можно было ходить сверху по открывающимся дверцам. Идея была совершенно новая, разрабатывать её пришлось с нуля, поэтому и усилий затрачено очень много. По большому счёту, сложным был почти каждый элемент этого помещения, придуманный отдельно и индивидуально.

ruetemple.ru Фотографии местами напоминают о функциональном японском минимализме: мебель закрытого типа, минимум предметов, чёткие ясные линии и формы, естественные материалы и ритмичная деревянная графика как неисчерпаемый объект для медитации. На практике такое пространство можно наполнить чем угодно — стилистика помещения, какой бы она ни была задумана, в конечном итоге всегда становится отражением личности хозяев. Оценят ли они усилия архитекторов, мы не знаем. Но одно ясно уже сейчас: владельцам пентхауса достанется одна из самых необычных ванных комнат, спроектированных за последнее время.

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