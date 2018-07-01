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10 лучших дизайн-решений из проектов июня
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10 лучших дизайн-решений из проектов июня 

Inmyroom 1 июля 2018
Фото: Inmyroom
В нашей подборке — самые интересные и прикладные идеи из проектов, опубликованных в июне.
В этой квартире спальню объединили с гардеробной и санузлом. Проходная гардеробная — одна из фишек интерьера. Шкафы расположены таким образом, что пространство легко делится на женскую и мужскую сторону — расстановка практически симметричная. Дверь в помещение сделали полупрозрачной — так гардеробная не кажется полностью изолированной.
В приватную зону со спальнями и ванными комнатами домочадцев ведет длинный коридор, который мог бы испортить впечатление от пространства, поэтому его превратили в галерею — развесив картины на стенах и продумав специальное освещение.
Чтобы сделать единое студийное пространство более уютным и приватным, дизайнер придумала необычную зонирующую перегородку из латунной сетки. Она не занимает много места, отделяет спальную зону от гостиной и отлично справляется с ролью декора.
Заказчики проекта приобрели однокомнатную квартиру в новостройке и попросили дизайнеров сделать ее удобной для жизни. Это значит — выделить на сорока с небольшим квадратах кухню-гостиную, спальню и изолированное рабочее место.
Пожелания заказчиков выполнены на сто процентов. Рядом со спальней, за прозрачной перегородкой, дизайнерам удалось выстроить не просто рабочее место, а настоящий мужской кабинет с кожаным диванчиком, большим письменным столом и полками для книг и бумаг. Перегородка снабжена специальной шторой, блокирующей свет.
Роль особого архитектурного элемента в этом проекте сыграло освещение. Светодиодную подсветку вмонтировали в стены и потолок, а также заложили внутрь столярных конструкций. Благодаря этому полностью меняется восприятие пространства — комнаты кажутся объемней и глубже.
Кухня в этой квартире очень узкая, поэтому пришлось заказывать шкафы нестандартной глубины — 45 и 40 см, доступ к посудомоечной машине сделали с торца. Вместо обеденного стола — барная стойка-подоконник.
Посмотрите, как авторы этого проекта создали обеденный стол из паркетной доски и изголовье кровати из старой двери!
Просторная двушка в новом жилом комплексе имела один существенный недостаток: в ней было слишком много несущих стен. Дизайнеры придумали, как превратить недостатки в достоинства, а новостройку — в модный лофт.
Закрытым шкафам дизайнеры предпочли полки и рейлинги — заказчица с удовольствием поддержала эту идею. Такой прием позволил разнообразить кухню декором и аксессуарами. А еще внимание сразу привлекает хромированная минималистичная вытяжка — и функционально, и красиво.
Можно превратить балкон или лоджию в место для хранения вещей, но лучше — сделать продолжением комнаты. Дизайнер Елена Маркина именно так и поступила в трехкомнатной квартире в новом жилом комплексе: теперь у заказчицы есть дополнительная зона отдыха, будуар и игровая зона для дочки.
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