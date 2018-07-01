Как дизайнер отреставрировал старый дом в Лондоне

Британское бюро Janine Stone & Co часто работает с российскими клиентами и знает их вкусы, но в данном случае, кроме пожеланий владельца дома, глава бюро Джанин Стоун была вынуждена руководствоваться еще и указаниями Закона о защите исторического наследия.

Британцы строго следят за тем, чтобы историческая городская среда не разрушалась. Закон охраняет не только памятники архитектуры и истории, но и просто старые здания, которые придают центральным районам очарование.

Дом, построенный в период Регентства, то есть в начале девятнадцатого века, автоматически попадает в разряд охраняемых законом, и без разрешения местных властей перестраивать его нельзя.

Поступить так, как это до сих пор иногда делается в России — то есть начать строить, а потом пытаться согласовать переделку, — в Лондоне невозможно, нужно сначала получить в соответствующей комиссии разрешение, а потому уже начинать работу. И стараться ограничиться минимальными изменениями исторической планировки.

Джанин удалось найти баланс между старым и новым: дом получился абсолютно современным, хотя расположение комнат в нем традиционное для британской столицы. Только кухню перенесли из цокольного этажа на первый, поближе к столовой.

В цокольном этаже разместился домашний кинозал, гостевая комната и хозяйственные помещения. Отсюда можно попасть в очаровательный маленький садик во внутреннем дворе.

Первый этаж, кроме кухни и столовой, занимают детская игровая комната, кабинет и гостиная с выходом на солнечную террасу. На верхних этажах находятся спальни и детские комнаты — в семье трое детей.

Мебель была приобретена у поставщиков, с которыми Джанин постоянно работает, и доставлена в Лондон с разных континентов. Некоторые предметы выполнены на заказ — например, шкаф для виниловых пластинок, которые коллекционирует владелец дома.

У него есть еще одно увлечение — он страстный шахматист. Поэтому рядом с гостиной есть еще и шахматная комната с обшитыми палисандром стенами. Антикварный шахматный столик и старинные шахматы Джанин привезла из Германии — без них, как она считает, интерьер не выглядел бы полностью законченным.