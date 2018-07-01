Как обустроить типовую однушку и уложиться в бюджет

Как оформить квартиру при ограниченном бюджете и с чего начать ремонт? Рассказываем вместе с дизайнером Надеждой Каппер.

Важно, чтобы он учитывал не только сегодняшние жизненные обстоятельства, но и будущие.

К примеру, сейчас вы практически ничего не готовите и не пользуетесь плитой. Однако, если в будущем вы планируете вступить в брак, ситуация может измениться.

Перед началом работ в квартире не забудьте учесть возможность капитального ремонта дома.

В Москве, например, он предполагает замену труб горячего и холодного водоснабжения, канализации, а также установку новых радиаторов. Эти работы в квартире могут нанести ущерб вашему ремонту.

«Промышленные» или рустикальные стили — например, лофт или прованс — не требуют идеальных стыков, ровных поверхностей и качественных материалов. Любые недостатки в таких интерьерах можно удачно обыграть.

Выберите интересные варианты в магазинах, а потом попытайтесь найти понравившиеся товары в интернете со скидками. Тот же прием можно использовать для покупки отделочных и других строительных материалов.

Не забывайте, что пользоваться услугами неизвестных фирм нужно с большой осторожностью — они могут доставить некачественный товар или обмануть вас. Лучше делать заказы у проверенных поставщиков.

Строительные и отделочные материалы отечественного производства обычно на порядок дешевле иностранных. Причем среди них есть вполне достойные по качеству.

Выясните, какие иностранные компании имеют в России свое производство. Их товары также будут дешевле импортных.

Можно не покупать новую мебель, а использовать старую, советскую: сейчас ностальгические ноты вполне актуальны. Например, старые массивные шкафы, трюмо из дерева и даже «стенки», разбитые на отдельные стеллажи, могут сделать интерьер уникальным.

Попробуйте использовать старое кресло с новой обивкой или перекрасить старый комод.

Любая квартира будет казаться уютнее, если добавить в нее «теплого» света с помощью специальных лампочек и светодиодных гирлянд. Кстати, низко расположенные источники света — торшеры, бра и настольные лампы выглядят гораздо уютнее, чем верхний свет.

Или используйте зеркала — для получения дополнительного света и для расширения пространства, которого в однотипных однушках чаще всего недостаточно.