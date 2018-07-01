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Выбираем отделочные материалы: что учесть
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Выбираем отделочные материалы: что учесть 

Inmyroom 1 июля 2018
Фото: Inmyroom
В строительный магазин лучше идти подготовленным и со списком всего необходимого. Наши советы помогут определиться, какие материалы выбрать.
Выбирайте прочные и влагостойкие варианты, например, флизелиновые или виниловые обои. Можно присмотреться к акриловым обоям — они хорошо пропускают воздух. Самый безопасный и в то же время дорогой вариант — экологичные материалы с бамбуком, водорослями или пробкой.
А бумажные варианты точно не прослужат долго — они легко рвутся и портятся от влаги.
Если нужно скрыть дефекты стен и улучшить тепло— и звукоизоляцию, выбирайте гипсовую смесь. Полимерная штукатурка и минеральный состав устойчивы к влаге, а последний вариант еще и экологичен.
Самые долговечные варианты — синтетический материал, который ложится на любые поверхности, и силикатная смесь — благодаря стеклу в составе она не гниет, отталкивает воду и служит более 50 лет.
Разновидностей много, но требования к ним схожи: они должны быть устойчивы к солнечному свету и влаге, долговечны и нетоксичны. Поэтому при покупке внимательно изучите информацию о производителе и свойствах конкретного состава.
А еще такие краски влагостойкие и не выгорают на солнце. Поэтому они идеальны для помещений с повышенной влажностью и перепадами температур — для ванных, кухонь, коридоров.
Натуральное дерево из-за дороговизны и сложного процесса обработки можно заменить на более практичные материалы — линолеум или ламинат.
Керамогранит и мрамор используются реже — есть более дешевые и менее «капризные» пластиковые панели, имитирующие природные материалы.
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