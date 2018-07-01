Выбираем отделочные материалы: что учесть

В строительный магазин лучше идти подготовленным и со списком всего необходимого. Наши советы помогут определиться, какие материалы выбрать.

Выбирайте прочные и влагостойкие варианты, например, флизелиновые или виниловые обои. Можно присмотреться к акриловым обоям — они хорошо пропускают воздух. Самый безопасный и в то же время дорогой вариант — экологичные материалы с бамбуком, водорослями или пробкой.

А бумажные варианты точно не прослужат долго — они легко рвутся и портятся от влаги.

Если нужно скрыть дефекты стен и улучшить тепло— и звукоизоляцию, выбирайте гипсовую смесь. Полимерная штукатурка и минеральный состав устойчивы к влаге, а последний вариант еще и экологичен.

Самые долговечные варианты — синтетический материал, который ложится на любые поверхности, и силикатная смесь — благодаря стеклу в составе она не гниет, отталкивает воду и служит более 50 лет.

Разновидностей много, но требования к ним схожи: они должны быть устойчивы к солнечному свету и влаге, долговечны и нетоксичны. Поэтому при покупке внимательно изучите информацию о производителе и свойствах конкретного состава.

А еще такие краски влагостойкие и не выгорают на солнце. Поэтому они идеальны для помещений с повышенной влажностью и перепадами температур — для ванных, кухонь, коридоров.

Натуральное дерево из-за дороговизны и сложного процесса обработки можно заменить на более практичные материалы — линолеум или ламинат.

Керамогранит и мрамор используются реже — есть более дешевые и менее «капризные» пластиковые панели, имитирующие природные материалы.