10 советов для тех, кто планирует кухню своей мечты

Угловая мойка Это один из самых любимых вариантов при планировании кухонь в русских семьях. Традиционно считается, что такое расположение мойки значительно экономит рабочее пространство, то есть у вас будут дополнительные сантиметры столешницы, чтобы расположить на них все продукты и творить. Главное — не вешать на мойкой угловой шкаф, иначе вам придется «нырять» под него, чтобы не стукнуться головой о нижний. В таком полусогнутом положении у вас может болеть спина и уставать поясница, если посуды скопилось большое количество, и мыть ее приходится часто и подолгу. Самый оптимальный вариант — это установка раковины в шкафу, расположенном рядом с угловым. 11 хитростей для маленькой кухни.

Раковину лучше установить в центре кухонного гарнитура, а над ней повесить сушилку для посуды или легкие открытые полки. Рэйлинги с крючками — еще один отличный вариант того, что можно повесить на стене над мойкой. На них можно расположить полотенца, прихватки, половники, сковородки.

Если вы хотите купить посудомоечную машину, то советуем расположить ее справа от мойки, если вы правша, и слева, если вы левша. Посудомоечная машина должна находиться максимально близко к раковине. Если мойка с сушильным крылом, постарайтесь при ее установке положить крыло на столешницу над посудомоечной машиной — так будет быстрее и проще перемещать посуду с крыла в машину и обратно.

Всегда следуйте несложному правилу треугольника — зоны мойки, хранения продуктов и готовки должны быть хорошо организованны между собой. Лучше всего расположить раковину между холодильником и плитой. Все логично: достаем продукты из холодильника, далее идем к мойке, чистим и режем, затем готовим блюдо на плите.

Если позволяет пространство, делайте расстояния между зонами не менее 60 см, а главную рабочую поверхность запланируйте между мойкой и плитой — в идеале она должна быть не менее 80 см.

Для того чтобы не совершать лишних движений на кухне и не «наматывать» километры из угла в угол, расположите все взаимосвязанные зоны не дальше чем в одном шаге друг от друга. Например, мусорные контейнеры поместите слева, моющие средства #9472; в шкаф под мойкой, а посудомоечную машину установите справа. Так вы сможете максимально быстро и комфортно разобраться с грязной посудой, не потратив на это много времени и усилий.

Выделите специальное место для разделывания продуктов строго над мусорным ведром, так будет легче скидывать очистки и прочий сор. Больше идей для кухни.

Очень удобными считаются выкатные напольные шкафы под мусорные контейнеры. Вам не придется отходить назад, чтобы открыть дверь — достаточно будет потянуть ее на себя и вытолкнуть ведро наружу.

Перед походом в магазин сантехники наметьте примерную модель будущего крана. Самым удачным вариантом, как считают эксперты, является кран с высоким дугообразным носиком. Он позволит вам мыть в раковине даже самые высокие кастрюли, а для двойных раковин он станет просто незаменимым, так как струя воды сможет попасть в каждую из чаш.

Тем, кто любит много и часто готовить, следует внимательнее присмотреться к моделям с выдвижным душем. Это очень функциональная деталь, особенно при тщательной промывке овощей, фруктов, кореньев, зелени и листьев салата. Вы можете сами направлять воду в нужную сторону, очищая продукты намного эффективнее. Опять же душ станет идеальным вариантом для широких и двойных раковин. Этим шлангом будет удобно очищать стенки мойки, смывая остатки продуктов и моющего средства с каждого сантиметра внутренней поверхности.

Пусть ваша кухня будет комфортной и красивой даже в мелочах, а вы почувствуете себя шеф-поваром, получающим удовольствие от всего процесса приготовления. Готовьте с удобством и вдохновением, чаще балуя своих родных необычными блюдами.