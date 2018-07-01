50 фантастических интерьерных идей в восточном стиле

Восточными называют многие стили — от арабского и марокканского до индийского и тропического тайского. Мы покажем вам восточный интерьер таким, какой он есть — разнообразным, колоритным и удивительно красивым! Но не путайте восточный стиль с азиатскими вариациями.

Многие думают, что восточный стиль не подходит для дизайна маленькой квартиры или в принципе для городского жилья. Но это совсем не так — при верном подходе профессионального дизайнера вы получите потрясающий результат, который понравится всей семье.

Мозаика в восточном интерьере

Декоративная мозаика — важная часть интерьеров в арабском стиле. Здесь она используется для ванной, кухни, хамама (сауны), а также для дизайна пола в любой комнате дома, внутреннего дворика и галерей.

Екатерина Черникова, дизайнер интерьеров:

— Ремонт квартиры в восточном или арабском стиле стоит не так дорого, как классический, но всё же потребует более значительных вложений, чем скандинавский или современный. И всё из-за воплощения нестандартных приёмов, использования аутентичной мозаики и других интересных материалов отделки.

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Деревянные резные изголовья

В современном интерьере изголовья со сложными, витиеватыми и фантазийными орнаментами создаются не только из дерева, но и из гипса (в виде лепнины), гипсокартона и даже полиуретана (в виде декоративных панелей). Но орнаменты, характерные именно для дизайна изголовья кровати, остаются аутентичными.

Декоративные ниши и арки

Важные черты восточного стиля — различные декоративные ниши (в том числе с арочными сводами), арки и колонны, их обрамляющие. Такой интерьер смотрится более глубоким и утончённым, колоритным и интересным.

Екатерина Черникова, дизайнер интерьеров:

— Ниши в арабском стиле выглядят особенно эстетично с подсветкой. Часто они имеют арочную или купольную форму, напоминают марокканские внутренние дворики с галереями, мечети, Тадж-Махал и другие культовые сооружения Востока.

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Резная древесина в восточном интерьере

Индийские интерьеры могут похвастаться огромным количеством резных деревянных элементов. Орнаменты здесь гораздо более сложные и затейливые, чем национальные русские или практически любые другие.

Екатерина Черникова, дизайнер интерьеров:

— Резная древесина очень популярна для дизайна интерьера в восточном стиле. Использовать её в натуральном виде или как качественную имитацию можно не только в мебели, но и в отделке, например для изголовья кровати, декоративных зонирующих экранов и многого другого.

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Золотой декор

В восточном интерьере золотые акценты одни из самых популярных. Вместе с яркими тропическими красками они позволяют создать богатое убранство интерьера, которое действительно вдохновляет.

Деревянные потолки

В восточном стиле вы нередко встретите деревянные потолки. Изначально перекрытия домов были деревянными и со стороны комнаты украшались ещё одним слоем декоративной древесины. Но и сегодня дерево на потолке — один из главных элементов некоторых восточных стилей.

Этнические светильники

Марокканские железные, турецкие стеклянные, различные арабские и северо-африканские, мозаичные и стеклянные индийские светильники — то, что делает вечерний облик восточного интерьера неповторимым.

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