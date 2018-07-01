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Как рационально использовать пространство за межкомнатной дверью: 9 умных решений
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Как рационально использовать пространство за межкомнатной дверью: 9 умных решений 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
1. Сделайте угловые полки для украшений
Пространство за дверью можно использовать для угловых маленьких полок. Сделайте на них крючки и храните подвесные украшения или небольшую шкатулку с ними. Кстати, за дверью также поместится узкий и компактный секретер-шкатулка. Такие тоже удобно использовать для хранения колец, сережек и других важных мелочей.
Фото: refinery29.com  2. Оформите узкие полки для книг
Детские книжки с успехом поместятся на узких полках — как правило, они тонкие и отлично «встанут» в такую систему хранения. Посмотрите на эти полки, которые сделала хозяйка дома своими руками. Вы сможете повторить ее опыт — достаточно найти подходящие деревянные дощечки и покрасить их, а после — подвесить на стену за дверью.
Фото: grillo-designs.com  Фото: grillo-designs.com  3. Сделайте стеллаж с полками в нише
Если за межкомнатной дверью у вас есть удобная ниша, сделайте внутри полки и используйте как стеллаж для хранения книг и аксессуаров. Кстати, стену внутри ниши владелица дома оклеила остатками обоев. Получилось стильное акцентное решение в комнате, которое можно взять на заметку.
Фото: abeautifulmess.com  4. Поставьте лестницу для хранения
Такие лестницы получили большую популярность в последнее время. Их можно использовать для хранения домашнего текстиля (пледов или полотенец), а также книг в мягкой обложке и журналов — достаточно подвесить их в открытом виде на перилла. И конечно, благодаря небольшим размерам, лестница поместится за межкомнатной дверью и не помешает ее открыть.
Дизайн: Eva Black, evablackdesign.com  5. Храните гладильную доску
Самая большая трудность в самостоятельном ремонте и создании интерьера — найти место для всех бытовых мелочей. Одна из таких «неудобных» вещей — гладильная доска. Если вы до сих пор ищете ей место в квартире, считайте, что с проблемой уже справились. Подвесьте доску на несколько крючков на стене за межкомнатной дверью, и она не будет видна в дневное время, когда дверь открыта.
Фото: domesticcharm.com  Фото: domesticcharm.com  6. Подвесьте рейлинги
На рейлингах у вас получится хранить шарфы, галстуки, даже туфли с каблуком — за счет небольшой перегородки они будут держаться. Очень удобное и функциональное решение, особенно для небольших квартир, где нет гардеробных.
Фото: mydesigndump.blogspot.com  Фото: mydesigndump.blogspot.com  7. Организуйте хранение коллекции
Шкатулки, книги, картины, открытки — если ваша коллекция до сих пор пылится на полках стеллажа или хранится в беспорядке в ящиках, самое время достать ее и разместить на узких деревянных полках. Например, эта девушка разместила на полках свою коллекцию деревянных шкатулок с хенд-мейд узорами.
Фото: uglyducklinghouse.com  Фото: uglyducklinghouse.com  8. Поставьте узкий стеллаж для обуви
Это отличная идея для маленьких комнат — поставить узкий стеллаж за дверью и хранить там обувь. За счет небольшой глубины шкафчика дверь откроется легко. Чего не скажешь, если бы в том углу стояло кресло или шкаф стандартной ширины.
Фото: wellesleyandking.com  Фото: wellesleyandking.com  9. Организуйте хранение предметов рукоделия
Если вы занимаетесь рукоделием и хенд-мейдом, наверняка знаете, как много усилий нужно прикладывать, чтобы содержать все вещи в порядке и быстро найти нужную. Эта идея с узким стеллажом за дверью вам точно понравится.
Фото: mamaofalltrades.com
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