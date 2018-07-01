Как рационально использовать пространство за межкомнатной дверью: 9 умных решений

1. Сделайте угловые полки для украшений

Пространство за дверью можно использовать для угловых маленьких полок. Сделайте на них крючки и храните подвесные украшения или небольшую шкатулку с ними. Кстати, за дверью также поместится узкий и компактный секретер-шкатулка. Такие тоже удобно использовать для хранения колец, сережек и других важных мелочей.

Фото: refinery29.com 2. Оформите узкие полки для книг

Детские книжки с успехом поместятся на узких полках — как правило, они тонкие и отлично «встанут» в такую систему хранения. Посмотрите на эти полки, которые сделала хозяйка дома своими руками. Вы сможете повторить ее опыт — достаточно найти подходящие деревянные дощечки и покрасить их, а после — подвесить на стену за дверью.

Фото: grillo-designs.com Фото: grillo-designs.com 3. Сделайте стеллаж с полками в нише

Если за межкомнатной дверью у вас есть удобная ниша, сделайте внутри полки и используйте как стеллаж для хранения книг и аксессуаров. Кстати, стену внутри ниши владелица дома оклеила остатками обоев. Получилось стильное акцентное решение в комнате, которое можно взять на заметку.

Фото: abeautifulmess.com 4. Поставьте лестницу для хранения

Такие лестницы получили большую популярность в последнее время. Их можно использовать для хранения домашнего текстиля (пледов или полотенец), а также книг в мягкой обложке и журналов — достаточно подвесить их в открытом виде на перилла. И конечно, благодаря небольшим размерам, лестница поместится за межкомнатной дверью и не помешает ее открыть.

Дизайн: Eva Black, evablackdesign.com 5. Храните гладильную доску

Самая большая трудность в самостоятельном ремонте и создании интерьера — найти место для всех бытовых мелочей. Одна из таких «неудобных» вещей — гладильная доска. Если вы до сих пор ищете ей место в квартире, считайте, что с проблемой уже справились. Подвесьте доску на несколько крючков на стене за межкомнатной дверью, и она не будет видна в дневное время, когда дверь открыта.

Фото: domesticcharm.com Фото: domesticcharm.com 6. Подвесьте рейлинги

На рейлингах у вас получится хранить шарфы, галстуки, даже туфли с каблуком — за счет небольшой перегородки они будут держаться. Очень удобное и функциональное решение, особенно для небольших квартир, где нет гардеробных.

Фото: mydesigndump.blogspot.com Фото: mydesigndump.blogspot.com 7. Организуйте хранение коллекции

Шкатулки, книги, картины, открытки — если ваша коллекция до сих пор пылится на полках стеллажа или хранится в беспорядке в ящиках, самое время достать ее и разместить на узких деревянных полках. Например, эта девушка разместила на полках свою коллекцию деревянных шкатулок с хенд-мейд узорами.

Фото: uglyducklinghouse.com Фото: uglyducklinghouse.com 8. Поставьте узкий стеллаж для обуви

Это отличная идея для маленьких комнат — поставить узкий стеллаж за дверью и хранить там обувь. За счет небольшой глубины шкафчика дверь откроется легко. Чего не скажешь, если бы в том углу стояло кресло или шкаф стандартной ширины.

Фото: wellesleyandking.com Фото: wellesleyandking.com 9. Организуйте хранение предметов рукоделия

Если вы занимаетесь рукоделием и хенд-мейдом, наверняка знаете, как много усилий нужно прикладывать, чтобы содержать все вещи в порядке и быстро найти нужную. Эта идея с узким стеллажом за дверью вам точно понравится.

Фото: mamaofalltrades.com