10 интерьеров маленьких домиков, которые вам понравятся

Лето — дачная пора. И если вам очень хочется иметь свой домик на природе, но кажется, что это сложное и дорогое предприятие, спешим вас обрадовать. Для хорошего отдыха достаточно совсем крохотного домика на небольшом участке. А вот над его содержанием придётся хорошенько подумать, чтобы всей семье было удобно, и хотелось вернуться вновь. Вариантов размещения мебели и разных зон будет не так много, но именно разница в мелочах и поможет создать комфорт. Сейчас сами убедитесь.

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Если нет возможности расти вширь, на помощь приходят высокие потолки. Да, двухэтажного дома на несколько спален не получится, но при хорошем освещении кровать под потолком не доставит вам никаких хлопот. Тем более подниматься на второй уровень вы будете исключительно для того, чтобы поспать. Зато внизу освободится место для гостевой зоны и кухни, где вы сможете с комфортом разместить целую компанию.

Даже одного маленького окошка хватит вашей спальне на втором ярусе, чтобы в ней можно было отдохнуть. И пусть там нельзя встать в полный рост или найти место для хранения, вы всегда можете сделать спальную зону особенной за счёт мелочей. Например, винтовая лестница создаёт впечатление, будто вы находитесь в роскошном доме, где устраиваете пышные приёмы. И пусть в такой спальне не будет ничего, кроме кровати: не стоит занимать драгоценные сантиметры, гораздо практичнее будет найти место для всего необходимого внизу.

Проблема остекления в маленьких домиках стоит остро. На первом этаже нужны стены, вдоль которых будет стоять мебель, и лишние окна будут мешать. А на спальном ярусе вообще может не поместиться ни одно окно. Что же делать? Вот и решение: окна в потолке, сквозь которые прекрасно проникает свет, тем более когда стёкла образуют пирамидку. Если при этом ещё и дверь будет стеклянной, то окна вовсе не нужны — необходимое количество естественного света вам обеспечено.

Если спальня с окном невозможна, а уединения всё равно очень хочется, то вот вам идея. Получается настоящая отдельная комната под потолком, где вас не увидит никто с первого этажа. Но вам не придётся испытывать дискомфорт и ощущать себя словно закрытым в шкафу благодаря таким удобным занавескам, которые можно в любой момент раздвинуть. С освещением справятся и лампы. Кстати, обратите внимание, как лесенка на второй ярус играет роль шкафа или комода. Место не должно пропадать зря!

Одноэтажный домик с низким потолком требует особого отношения, ведь в нём не должно быть тесно. И тут, пожалуй, не стоит отказываться от остекления, наоборот, нужно сделать на него упор, чтобы домик казался просторнее. Что же делать с мебелью? Всё просто: постарайтесь разместить всё в нижней части помещения. Вместо верхних кухонных шкафов — полочки, вместо комодов и вешалок — подиум под кроватью. Кровать в таком случае может быть заодно и диваном и занимать место от стенки до стенки — не оставлять же незанятыми небольшие участки по бокам.

Можно одно спальное место оставить внизу, а второе всё-таки отправить на второй ярус. В таком случае важно позаботиться о зонировании, которое так важно для маленького интерьера. Пусть в спальной зоне будет не только кровать, но и полка для книг, своё освещение, небольшой встроенный шкаф у изголовья. Пусть будет возможность отгородиться занавеской или ширмой. Любая, даже не самая явная перегородка поможет почувствовать себя комфортнее, даже если в метре от вас находится кухня.

В любом маленьком пространстве остро стоит вопрос хранения — где держать вещи, если нет возможности даже устроить полноценную спальню? Есть несколько вариантов, но нам особенно понравился вот этот. Вешалки и комоды на колёсиках стоят боком и выдвигаются при необходимости, при этом не занимая много места. И их не нужно ставить по периметру домика, освобождая место для окон и обеденной зоны. При этом вся одежда будет храниться с тем же удобством, что и в настоящей гардеробной.

Лестница в качестве шкафа — довольно распространённый вариант хранения. Но что, если и этого мало? Поменяйте спальню и гостиную местами — пусть гостиная окажется на втором ярусе, а спальня на первом, скрытая перегородкой под лестницей. Идея работает для домиков с невысокими потолками, когда второй ярус находится на высоте не более двух метров. Так у вас появится отдельное место для отдыха, для приёма гостей, и освободится площадь для хранения.

Подиум для хранения — идеальный вариант, если есть высокий потолок, длинные и крупные предметы для хранения. Например, если вам некуда спрятать лыжи, подиум решит все проблемы. Пара шкафчиков для зонирования — и вот у вас уже появилась целая комната, в которой можно почувствовать себя уединённо. Это может быть и спальня, и гостиная — ощущения будут совсем как в большой квартире с открытой планировкой.

На подиум можно поставить и кухню. Особенно если вам хочется хоть как-то спрятать утилитарную зону от жилой и уютной. Откажитесь от навесных шкафчиков и спрячьте всё, чему не хватило места, в выдвижные ящики подиума. Вот и получилась отдельная и удобная кухня.

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