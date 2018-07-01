Чуточку чересчур: коллекция Resort 2018 от Marchesa Notte

Как отмечают эксперты, модный дом Marchesa, основанный в 2004 году двумя подругами, Джорджиной Чапман и Керен Крейг, постепенно переходит к созданию коллекций, которые подойдут не только для выхода на красную ковровую дорожку. Но достаточно и одного взгляда на круизную коллекцию этого года, чтобы понять, наряды по-прежнему излучают великолепие и роскошь, и понадобится более чем достойный повод, чтобы надеть один из них.

Богатая вышивка по-прежнему остается одной из знаковых черт бренда, и, как всегда, цветочная тематика превалирует. Источником вдохновения для создания круизной коллекции стал стиль знаменитого голливудского декоратора, Тони Дюкетта. «Чуточку чересчур — для меня это означает в самый раз», — говорил он, и эта характерная избыточность, изобильность прекрасно отражены в коллекции. Вся она с ее изысканным гипюром, органзой, цветами самую чуточку чересчур, но именно в этой хитроумной сложности и рождается ее очарование.