Как выбрать краску для деревянной садовой мебели

Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Универсальная алкидная эмаль ПФ-115 («Ленинградские краски») (уп. 0,9 кг — 190 руб.). Фото: «Ленинградские краски»

Сложно представить себе дачный отдых на открытом воздухе без садовой мебели. Столы, стулья, скамейки, кресла-качалки чаще всего изготавливают из дерева. И о чём мы думаем, когда выбираем краску для них? Правильно — о цвете. Он должен быть ярким, красивым, выделяющимся на фоне зелёной листвы и травы.

Не менее важно, чтобы красочный состав стал надёжной защитой изделий из дерева, которые будут находиться на улице в течение несколько лет в условиях, далёких от идеальных. Мороз и солнце, чудесные только в стихах, обжигающие УФ-лучи, дожди и влага, которая приводит к деформации мебели, сопутствующие им водоросли и плесень постепенно разрушают древесину. Но современные краски способны эффективно защитить дерево от всех вышеперечисленных негативных воздействий и сделать невосприимчивым к периодическим влажным уборкам.

Водная цветная глянцевая эмаль Aqua Buntlack (Alpina) (уп. 0,7 л — 1050 руб.). Фото: Alpina

Стоит учесть, что прозрачные лаки и масла, а также лессирующие (полупрозрачные) составы, оставляющие видимой текстуру дерева, подходят для новых или недолго используемых предметов мебели. Старые столы и скамейки с потемневшей древесиной предпочтительнее окрасить непрозрачной эмалью на органической или водной основе.

Эмаль для садовой мебели

Универсальная водоразбавляемая краска Futura Aqua 80 (Teknos) (уп. 0,9 л — 1250 руб.). Фото: Teknos

Эмали — это суспензии пигментов или их смесей с наполнителями в лаках. По виду лака их делят на алкидные, масляные, нитроцеллюлозные и др. Наиболее распространённые алкидные эмали после высыхания образуют непрозрачную плёнку, которая по твёрдости, эластичности и другим физико-механическим и защитным свойствам превосходит масляные и водно-дисперсионные краски.

Бытующее мнение, что краски образуют матовый слой, а эмали — глянцевый, ошибочно. Последние невероятно декоративны и имеют разнообразные фактуры: матовые, «муаровые», глянцевые. Большинство эмалей сделаны на органических растворителях (уайт-спирит, сольвент и т. п.) и поэтому обладают резким, неприятным запахом. Однако сегодня рынок активно завоёвывают более экологичные и удобные в работе водорастворимые составы.

Не наносите краску слишком толстым слоем. Обрабатывайте торцы тщательно. Не работайте под палящим солнцем и в холод.

Универсальная акриловая глянцевая эмаль (VGT) (уп. 1 кг — 350 руб.). Фото: «ВГТ»

Перед нанесением эмали старую садовую мебель покрывают грунтом-антисептиком, желательно того же производителя. Оптимальная погода для работы — тёплая, безветренная и облачная. Число наносимых слоёв зависит от укрывистости эмали, её тона и цвета дерева. Для придания яркого оттенка светлой подложке может потребоваться два-три слоя.

Плетеное кресло из ротанга. Фото: Tikkurila (4)

Поверхность плетёного кресла из ротанга тщательно шлифуют шлифовальной шкуркой, чтобы удалить остатки старого лакокрасочного покрытия

Затем щёткой или тканью очищают кресло от пыли. Старую, изношенную поверхность покрывают грунтом. Для окрашивания используют предварительно колерованную краску, которая стойко переносит любые атмосферные воздействия (дождь, снег), не желтеет со временем, не выгорает на солнце. Содержимое банки тщательно перемешивают деревянной палочкой и заливают в распылитель. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru Поверхность, на которой будет происходить процесс окрашивания, застилают плёнкой. Наносят первый слой краски, оставляют его просохнуть и через сутки наносят второй

Результат

«Декоративное масло» для всех видов садовой мебели (V33). Придаёт древесине насыщенный цвет, защищает её от УФ-излучения, осадков и загрязнений (1 уп. 0,5 л — 488 руб.). Фото: V33