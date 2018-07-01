Фасад исторического дома на Васильевском острове покрасили в «веселый цвет» 

Исторический дом на Малом проспекте Васильевского острова покрасили в «кричащий» цвет. На это пожаловались активисты движения «Красивый Петербург».
Фасад здания, построенного в начале XXстолетия, стал ярко-голубым.
Активисты уже направили обращение в КГИОП и надеются, что власти примут меры.
«Продуктовый магазин решил, что фасад объекта культурного наследия «Дом меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди» слишком скучный и покрасил цоколь в более веселый цвет», — прокомментировали инцидент представители «Красивого Петербурга».