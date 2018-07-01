Фасад исторического дома на Васильевском острове покрасили в «веселый цвет»

Исторический дом на Малом проспекте Васильевского острова покрасили в «кричащий» цвет. На это пожаловались активисты движения «Красивый Петербург».

Фасад здания, построенного в начале XXстолетия, стал ярко-голубым.

Активисты уже направили обращение в КГИОП и надеются, что власти примут меры.

«Продуктовый магазин решил, что фасад объекта культурного наследия «Дом меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди» слишком скучный и покрасил цоколь в более веселый цвет», — прокомментировали инцидент представители «Красивого Петербурга».