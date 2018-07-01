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Фасад исторического дома на Васильевском острове покрасили в «веселый цвет»
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Фасад исторического дома на Васильевском острове покрасили в «веселый цвет» 

АиФ Санкт-Петербург 1 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Исторический дом на Малом проспекте Васильевского острова покрасили в «кричащий» цвет. На это пожаловались активисты движения «Красивый Петербург».
Фасад здания, построенного в начале XXстолетия, стал ярко-голубым.
Активисты уже направили обращение в КГИОП и надеются, что власти примут меры.
«Продуктовый магазин решил, что фасад объекта культурного наследия «Дом меблированных комнат Ф. Ф. Теодориди» слишком скучный и покрасил цоколь в более веселый цвет», — прокомментировали инцидент представители «Красивого Петербурга».
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