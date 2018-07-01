Делим комнату на зоны. Просто и без ремонта

Шторы Чтобы не перегружать помещение мебелью и громоздкими перегородками, используйте ткань. Шторами в комнате можно не только закрыть окна, но и сделать их частью зонирования пространства. Это довольно практичный вариант: легко чистятся, меняются и монтируются.

Автор: ALLARTSDESIGN — Больше дизайнерских идей: идеи дизайна От: Civic Steel Homes — Находите новые интерьерные решения: гостиные комнаты в современном стиле Автор: m2project — Смотрите больше интерьерных решений: идеи дизайна

Поделить шторами можно кухню от гостиной, чтобы не было нужды сразу после сытного завтрака приниматься за уборку и мытье посуды. Не менее актуальны шторы и для спальни. Так, в спальне можно обустроить рабочий уголок, а зонирование спальни можно легко выполнить при помощи аккуратной шторки — она визуально разделит спальное место и рабочую зону, если кровать и компьютер находятся в одной комнате.

От: Бюро «ТРЕУГОЛЬНИК»/TRIANGLE Architecture amp; design Москва — Смотреть больше фото дизайна интерьеров

В ограждении зон можно применять нитевые шторы. Но не следует вешать их от стены до стены, достаточно отметить ими небольшую зону с одной стороны: довольно неудобно пробираться, путаясь в тесьме. Особенно, если вы при этом что-то или кого-то несете в руках (ребенка, например).

Автор: Ashley Camper Photography — Другие интерьерные решения: спальни в морском стиле

Стеллаж Зонировать комнату при помощи легкого стеллажа — способ известный и даже довольно типичный в отечественных интерьерах. Зачастую применяются стеклянные, металлические или деревянные стеллажи-перегородки для зонирования пространства в комнате. Помимо функции разделения помещения, они также используются для хранения всевозможных нужных предметов — книг, журналов или фотографий. Можно и просто украсить перегородки цветами.

От: BohoStudio — Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна

Совет: При помощи стеллажей постарайтесь выделить необходимые зоны — рабочую, игровую и спальни — в детских комнатах (очень удобно для хранения игрушек и книг) и, например, зоны для чтения и работы — в кабинетах.

От: Maria Stepanova — Находите новые интерьерные решения: спальни в современном стилеРаздвижные двери Раздвижные двери открывают великолепный вид, делают интерьер экстравагантным. В раздвинутом виде они создадут иллюзию открытого пространства, позволят получить максимум простора и света в помещении.

Слайдеры выгодно делят на несколько частей комнаты нестандартные, удлиненные, изогнутые или с нишами. Раздвижные двери удобны в использовании, и кроме того, отлично изолируют звук.

Автор: Архитектурное бюро Надежды Малых — Просматривайте фото дизайна интерьеров: гостиные комнаты в классическом стилеПерегородка В создании комфортного и современного интерьера вам помогут несложные конструкции — перегородки. Это декоративный элемент для визуального зонирования комнаты.

От: model_bananova — Находите новые интерьерные решения: гостиные комнаты в современном стиле

Совет: Перегородка для зонирования комнаты может быть установлена как по разным сторонам помещения, имитируя стену с открытыми дверями, так и с одной стороны, обозначая в комнате начало другой зоны.

От: Вероника Судникова — Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: идеи дизайна в современном стиле Стеклянная перегородка для зонирования комнаты не только имеет декоративное назначение, она еще и делит пространство на рабочую зону и зону спальни. Стекло очень выгодно применять при зонировании, и в данном примере оно режет пространство спальни очень мягко, так как имеет свойство отражать свет, одновременно как бы увеличивая комнату. Дизайнеру таким образом удалось создать атмосферу уюта для спальни и атмосферу камерности для рабочей зоны в столь просторной комнате.

Колонны и арки Колонны, арки и прочие архитектурные элементы подчеркивают визуальную границу между зонами и создают оптическую иллюзию увеличения высоты помещения. Их преимущество в том, что они не «съедают» пространство. Все эти элементы легко монтируются и после завершения чистовой отделки.

Автор: Студия архитектуры и дизайна «S-KVADRAT» — Смотрите больше интерьерных решений: столовые в классическом стиле