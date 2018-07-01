Ещё
Делим комнату на зоны. Просто и без ремонта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Делим комнату на зоны. Просто и без ремонта 

Домашний очаг 1 июля 2018
Фото: Домашний очаг
Шторы Чтобы не перегружать помещение мебелью и громоздкими перегородками, используйте ткань. Шторами в комнате можно не только закрыть окна, но и сделать их частью зонирования пространства. Это довольно практичный вариант: легко чистятся, меняются и монтируются.
Автор: ALLARTSDESIGN — Больше дизайнерских идей: идеи дизайна От: Civic Steel Homes — Находите новые интерьерные решения: гостиные комнаты в современном стиле Автор: m2project — Смотрите больше интерьерных решений: идеи дизайна
Поделить шторами можно кухню от гостиной, чтобы не было нужды сразу после сытного завтрака приниматься за уборку и мытье посуды. Не менее актуальны шторы и для спальни. Так, в спальне можно обустроить рабочий уголок, а зонирование спальни можно легко выполнить при помощи аккуратной шторки — она визуально разделит спальное место и рабочую зону, если кровать и компьютер находятся в одной комнате.
От: Бюро «ТРЕУГОЛЬНИК»/TRIANGLE Architecture amp; design Москва — Смотреть больше фото дизайна интерьеров
В ограждении зон можно применять нитевые шторы. Но не следует вешать их от стены до стены, достаточно отметить ими небольшую зону с одной стороны: довольно неудобно пробираться, путаясь в тесьме. Особенно, если вы при этом что-то или кого-то несете в руках (ребенка, например).
Автор: Ashley Camper Photography — Другие интерьерные решения: спальни в морском стиле
Стеллаж Зонировать комнату при помощи легкого стеллажа — способ известный и даже довольно типичный в отечественных интерьерах. Зачастую применяются стеклянные, металлические или деревянные стеллажи-перегородки для зонирования пространства в комнате. Помимо функции разделения помещения, они также используются для хранения всевозможных нужных предметов — книг, журналов или фотографий. Можно и просто украсить перегородки цветами.
От: BohoStudio — Находите новые интерьерные решения: идеи дизайна
Совет: При помощи стеллажей постарайтесь выделить необходимые зоны — рабочую, игровую и спальни — в детских комнатах (очень удобно для хранения игрушек и книг) и, например, зоны для чтения и работы — в кабинетах.
От: Maria Stepanova — Находите новые интерьерные решения: спальни в современном стилеРаздвижные двери Раздвижные двери открывают великолепный вид, делают интерьер экстравагантным. В раздвинутом виде они создадут иллюзию открытого пространства, позволят получить максимум простора и света в помещении.
Слайдеры выгодно делят на несколько частей комнаты нестандартные, удлиненные, изогнутые или с нишами. Раздвижные двери удобны в использовании, и кроме того, отлично изолируют звук.
Автор: Архитектурное бюро Надежды Малых — Просматривайте фото дизайна интерьеров: гостиные комнаты в классическом стилеПерегородка В создании комфортного и современного интерьера вам помогут несложные конструкции — перегородки. Это декоративный элемент для визуального зонирования комнаты.
От: model_bananova — Находите новые интерьерные решения: гостиные комнаты в современном стиле
Совет: Перегородка для зонирования комнаты может быть установлена как по разным сторонам помещения, имитируя стену с открытыми дверями, так и с одной стороны, обозначая в комнате начало другой зоны.
От: Вероника Судникова — Находите оригинальные фото дизайна интерьеров: идеи дизайна в современном стиле Стеклянная перегородка для зонирования комнаты не только имеет декоративное назначение, она еще и делит пространство на рабочую зону и зону спальни. Стекло очень выгодно применять при зонировании, и в данном примере оно режет пространство спальни очень мягко, так как имеет свойство отражать свет, одновременно как бы увеличивая комнату. Дизайнеру таким образом удалось создать атмосферу уюта для спальни и атмосферу камерности для рабочей зоны в столь просторной комнате.
Колонны и арки Колонны, арки и прочие архитектурные элементы подчеркивают визуальную границу между зонами и создают оптическую иллюзию увеличения высоты помещения. Их преимущество в том, что они не «съедают» пространство. Все эти элементы легко монтируются и после завершения чистовой отделки.
Автор: Студия архитектуры и дизайна «S-KVADRAT» — Смотрите больше интерьерных решений: столовые в классическом стиле
Домашний очаг: последние новости
Как визуально увеличить комнату Как использовать клетку в интерьере Лучше новой. Как привести в порядок старую мебель своими руками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Новости партнеров
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение