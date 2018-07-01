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Бюджетные находки: 10 классных предметов для спальни с AliExpress
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Бюджетные находки: 10 классных предметов для спальни с AliExpress 

IVD.ru 1 июля 2018
Фото: IVD.ru
1. Мягкий ковёр (242 руб.)
Пушистый ковёр отлично приживётся в спальне. На выбор два цвета — белый и серый.
2. Яркое постельное белье (351 руб.)
Сочные арбузы, лимоны или стильные лампочки? Среди многообразия принтов этого постельного белья можно найти классные современные варианты.
3. Ночник (298 руб.)
Милый ночник в виде облака подойдёт и для детской, и для спальни молодой девушки.
4. Декор из пенополиэтилена (147 руб.)
Лёгкие панели просто крепятся на стену. С их помощью можно оформить, например, изголовье кровати.
5. Плотные шторы (222 руб.)
Плотные однотонные шторы спокойных расцветок — то, что нужно в спальне.
6. Фланелевый плед (476 руб.)
Текстиля в спальне много не бывает, особенно если он выполнен из приятного мягкого материала красивого цвета. Как эти пледы.
7. Лампы для шкафа (449 руб.)
Классная вещь для тех, у кого в спальне есть шкаф (то есть практически для всех) — светодиоды, которые зажигаются при открытие дверцы. В наборе 10 штук.
8. Увлажнитель воздуха (463 руб.)
Часто именно в спальне воздух бывает пересушен. Спасёт кроха-увлажнитель с минималистичным дизайном.
9. Органайзер для украшений (185 руб.)
А такое дерево для украшений станет интересным и функциональным декором туалетного столика, который тоже традиционно располагается в спальне.
10. Стикер с оленем (192 руб.)
Романтичный стикер с оленем будет отличным вариантом для оформления акцентной стены. Разместить его можно как за спинкой кровати, так и напротив неё.
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