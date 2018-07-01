Бюджетные находки: 10 классных предметов для спальни с AliExpress

1. Мягкий ковёр (242 руб.)

Пушистый ковёр отлично приживётся в спальне. На выбор два цвета — белый и серый.

2. Яркое постельное белье (351 руб.)

Сочные арбузы, лимоны или стильные лампочки? Среди многообразия принтов этого постельного белья можно найти классные современные варианты.

3. Ночник (298 руб.)

Милый ночник в виде облака подойдёт и для детской, и для спальни молодой девушки.

4. Декор из пенополиэтилена (147 руб.)

Лёгкие панели просто крепятся на стену. С их помощью можно оформить, например, изголовье кровати.

5. Плотные шторы (222 руб.)

Плотные однотонные шторы спокойных расцветок — то, что нужно в спальне.

6. Фланелевый плед (476 руб.)

Текстиля в спальне много не бывает, особенно если он выполнен из приятного мягкого материала красивого цвета. Как эти пледы.

7. Лампы для шкафа (449 руб.)

Классная вещь для тех, у кого в спальне есть шкаф (то есть практически для всех) — светодиоды, которые зажигаются при открытие дверцы. В наборе 10 штук.

8. Увлажнитель воздуха (463 руб.)

Часто именно в спальне воздух бывает пересушен. Спасёт кроха-увлажнитель с минималистичным дизайном.

9. Органайзер для украшений (185 руб.)

А такое дерево для украшений станет интересным и функциональным декором туалетного столика, который тоже традиционно располагается в спальне.

10. Стикер с оленем (192 руб.)

Романтичный стикер с оленем будет отличным вариантом для оформления акцентной стены. Разместить его можно как за спинкой кровати, так и напротив неё.