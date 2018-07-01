Американская классика в интерьере сталинки

Гостиная

Молодая супружеская пара с двухлетним сыном предпочитает большую часть года проводить за городом и много путешествует. Однако и в столице им требовалось жильё со всеми удобствами и традиционной планировкой: две отдельные спальни, гостиная, кухня-столовая, просторный санузел и связывающий между собой все помещения коридор-холл. Ненавязчивая ордерная тема в сочетании с прохладными тонами отделки, преимущественно серым и голубоватым, некоторые другие детали дизайна были подсказаны американской классикой, которая очень нравится заказчикам.

Игра с орнаментом, включая рисунок стеллажных ячеек и дизайн текстиля, придала ритмическую собранность гостиной. Светильники в виде обезьян внесли в респектабельную обстановку шутливые аллюзии на известные американские кинообразы

Перепланировка

Интерьеры квартиры вписаны в силуэт, напоминающий букву L: в более короткой части располагается одна комната (теперь гостиная), остальные три сосредоточены вдоль противоположной стены, каждой соответствует окно, а из средней предусмотрен выход на балкон. Первоначальная структура интерьера была почти полностью сохранена: L-образный коридор и все комнаты остались в своих прежних границах, лишь сан­узел — ванную и туалет — объединили, сохранив между прежде разделёнными зонами выступы несущих стен наподобие кулис. Кроме того, на территории средней комнаты, отведённой под спальню родителей, спроектировали гардеробную, примыкающую к стене с входной дверью.

Изголовье кровати в спальне эффектно украсил чёрно-белый постер Black Swan, исполненный в технике фотопечати на алюминии. Сдержанное оформление отвечает умиротворяющему характеру помещения. Самый впечатляющий акцент здесь — окно до пола с выходом на балкон, за ажурным ограждением которого утопающий в зелени двор. На балконе устроили мини-уголок для отдыха

Ремонт

Так как с момента постройки дома ремонт в квартире не делали, состояние помещений и всех коммуникативных сетей было неприемлемым: требовался демонтаж всех перегородок, отделки, систем водоснабжения с последующей их заменой.

В квартире выполнили стяжку, стены возвели из пеноблоков, оштукатурили и покрасили, а в гостиной покрыли мерцающей жемчужным оттенком декоративной штукатуркой. Потолки выровняли штукатуркой, а в ванной и отдельных зонах других помещений — гипсокартоном. Окна заменили на новые, с рамами из тонированной лиственницы, подоконники выполнили из массива дуба, на балконе сделали новое остекление. Кроме того, на нём поменяли напольную плитку, предварительно выровняв уровень пола, стену окрасили. Пол в прихожей выполнили из цементной плитки, в кухне и ванной — из керамогранитной, в жилых помещениях облицевали паркетной доской из дуба. Под окнами установили новые трубчатые радиаторы, межкомнатные двери сделали распашными, а в гардеробную — раздвижными, убирающимися во встроенный скрытый пенал.

Так как за счёт части площади спальни создали отдельную гардеробную, простора осталось не так много, и количество мебели минимизи­ровали. Оформле­ние двустворчатой раздвижной двери с фацетированным рисунком филёнок на стекле хорошо сочетается с общим дизайном и окном напротив

Дизайн

Классический декор и характерная для респектабельных американских интерьеров 30–50-х гг. прошлого века мебель, светильники, аксессуары, напоминающие об эпохе ар-деко, элегантно вписались в интерьерную структуру дома, построенного на излёте того же периода. Высокие потолки подчеркнули широкими потолочными карнизами со ступенчатой профилировкой, вытянутые пропорции окон — рамами из тонированной лиственницы и вертикальными складками однотонных драпировок, гармоничные пропорции объёмов помещений — небольшим количеством мебели, её значительными размерами, выразительными силуэтами отдельных элементов, строгой палитрой с акцентами, не выходящими за пределы выбранной гаммы.

Палитра интерьеров этой квартиры, построенная на оттенках серого и сине-голубого, усиливает свежесть каждого цветного природного штриха и дарит ощущение равновесия и собранности.

В прихожей выступ ригеля не стали скрывать за обшивкой, но оставили на виду и даже выделили цветом, гармонирующим с общим декором. Люстра стилизована под светильник времён ар деко. Проходная зона выглядит просторной, масштаб удачно сбивают шестиугольники напольной плитки. Банкетку со стёганым сиденьем поместили в уютную нишу между шкафами

В детской пока немного «взрослой» мебели, а сдержанную отделку в прохладных тонах эффектно дополняет фреска на одной стене: её украсила географическая карта полушарий, исполненная в приглушённой коричнево-голубой гамме

Ощущение масштаба и спокойный, размеренный ритм заданы буквально с порога. Отсюда открывается перспектива длинного холла со встроенными шкафами, фасады которых отделаны филёнками так же, как и межкомнатные двери, с настенными буазери — эти детали задают ритмический рисунок неспешного движения в глубину. Декоративные приёмы входной зоны перекликаются с оформлением других помещений. Характерна единая гамма, лишь варьирующая оттенки и их взаимные сочетания, она вызывает общее ощущение простора и прохладной глубины. То же можно сказать и об отделке стен под панели-буазери.

В интерьере с классическими мотивами произведения искусства приобретают особую выразительность. Живопись, графика, художественная фотография, в свою очередь, придают композициям завершённость и глубину.

В ванной комнате различиями цветовой отделки подчеркнули функциональные зоны. Столешница умывальника из кварца гармонирует своим рисунком с настенной плиткой. Туалет деликатно поместили за выступающими наподобие кулис стенами

Шестиугольный узор цементной напольной плитки, изготовленной вручную и напоминающей соты, затем узнаётся в настенном фартуке кухни, но в зоне готовки он исполнен в более мелком масштабе и переливается различными оттенками серо-голубого. В гостиной тему ячеистого узора в сходной гамме подхватывает крупный рисунок на шерстяном напольном ковре. Отзвуки темы и в стёганой обивке спинки кровати, и в фактуре покрывала.

Духовку и микроволновую печь встроили в шкаф-колонну так, чтобы хозяйке не пришлось наклоняться. Встроенной вытяжки практически не видно — в кухне-столовой важно было создать атмосферу «малой гостиной», а не рабочей зоны. Мягкие очертания кресел с текстильной обивкой и круглого стола создают психологический комфорт

Украшения для стен

Неглубокую нишу в простенке оформили как декоративный стеллаж, на котором тем не менее нашлось место для полезных аксессуаров

В современных интерьерах ордерную тему обычно не хочется перегружать декором и тяжеловесными конструкциями. Зато в небольших пространствах очень удачно смотрится отделка стен панелями-буазери, а чаще — стилизациями под них. В данном проекте использован второй приём: на цветные окрашенные стены холла и спальни приклеили белые молдинги и карнизы из гипса. Причём этими декорациями украсили лишь продольные противоположные друг другу стены — на других, более узких вертикальных плоскостях хорошо работают двери и окна.

В прихожей, обстановка которой более строгая, а пропорции интерьера более вытянутые по горизонтали, рисунок буазери разработан подробнее. Тонкие рамы раскладок делят стены по вертикали на две части. Их дополняют ещё и внутренние «рамы» с «вынутыми» ступенькой углами. В спальне же ритм «филёнок» создан простым, вытянутым по вертикали ортогональным рисунком.

Детская комната

Квартира находится на шестом этаже кирпичного девятиэтажного дома с железобетонными перекрытиями (индивидуальный проект 1958 г.). Мы постарались разделить пространство на приватную зону со спальней и детской и гостевую с кухней и гостиной, максимально удалённой от места отдыха. В квартире со времени постройки дома не делали ремонт, и её состояние было весьма плачевным, потребовался полный демонтаж всего «наполнения». Проект создан в стиле американской современной классики, что соотносится с высокими потолками и массивными фасадами дома. Цветовая палитра — оттенки серого с отдельными звучными акцентами. Для этой квартиры мы, как и всегда, постарались спроектировать и изготовить на заказ максимальное количество мебели и предметов отделки, чтобы добавить индивидуальности и функциональности.

Сергей Грааф

Архитектор, автор проекта