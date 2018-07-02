Гель-лака на коротких ногтях: модный дизайн 2018

Длинные ногти вовсе не признак красоты и ухоженности рук. На данный момент гораздо более модными являются ногти небольшой длины.

Мастера маникюра настоятельно рекомендуют выбирать в качестве покрытия гель-лак, благодаря чему дизайн будет выглядеть превосходно и на длительное время сохранит первоначальную красоту. Многим девушкам уже удалось опытным путем убедиться в превосходстве гель-лаков, ведь они создают на ногтях ровное глянцевое покрытие, устойчивое к ежедневным нагрузкам.

Ниже в публикации предоставлены фото летнего дизайна модного в 2018 году. Ознакомимся с новинками гель-лака на коротких ногтях. Варианты маникюра порадуют представительниц прекрасного пола. Узнаем, что будет выигрышно смотреться на коротких ногтях.

yandex_ad_1 Благодаря оригинальной комбинации обыкновенного лака и нерастворимого геля получилось создать максимально прочное покрытие для ногтей.

Обыкновенный лак во многом уступает гель-лаку:

гелевое покрытие способно не сходить с ногтей до месяца;

идеально ровная поверхность продержится очень долго;

гель-лак обладает гораздо более щадящим составом;

с помощью данного покрытия можно создать бесконечное множество объемных дизайнов.

Модные решения и тренды

Чтобы гель-лак хорошо закрепился на ногтевой пластине, а покрытие было прочным, в процессе маникюра нужно использовать ультрафиолетовую лампу, с помощью которой лак засыхает. Цена бюджетной led-лампы начинается от 500 рублей, но не будет превышать 2 тысяч.

Каждый сезон появляются новые невероятные и интересные дизайны, которые с удивительной быстротой завоевывают сердца модниц.

Тем не менее, вот уже не один год на пике популярности остается один тренд — как можно больше натуральности.

Что касается формы ногтей, то в 2018 году приветствуются овал и миндаль. Такие плавные линии позволят сделать маникюр гель-лаком максимально естественным и очень женственным. Броские ненатуральные формы — больше не тренд, наиболее модными сейчас являются сдержанные ногти, выступающие на пару миллиметров.

Дополнительные украшения в нейл-арте излишни, но станут интересной изюминкой в летнем или праздничном маникюре. В таком случае важно не переусердствовать — различных блестящих и объемных деталей должно быть как можно меньше.

Красочные угловатые геометрические узоры также уступают дорогу новым направлениям. В этом году гораздо более востребованы нейл-арты нежных оттенков с плавными округлыми линиями, обрамляющими ноготь.

Ниже посмотрим самые выигрышные варианты дизайна 2018 года. Предоставленные фото идей гель-лака на коротких ногтях. Узнаем, что будет в тренде в этом сезоне. Модные варианты на короткие ногти понравятся всем дамам независимо от возраста.

Цветовая гамма

В выборе цветовой гаммы следует опираться на естественность. Нежные пастельные оттенки, при правильном их сочетании, идеально подчеркнут женственность, несомненно, будут выглядеть изящно и очень модно. В этом году приобретут большую популярность рисунки с животными, а также принтами, изображающими их окрас.

Разнообразные пастельные оттенки станут беспрекословными фаворитами многих девушек в этом году. От полупрозрачных и незаметных на ногтях до достаточно насыщенных и выделяющихся. Самыми востребованными станут песочный, нежно-розовый, бирюзовый, светло-фиолетовый, коралловый и лиловый оттенки. Основными цветами как в простом, так и в самом интересном дизайне могут стать кремовый и бежевый цвета.

yandex_ad_2 Один из самых модных цветов 2018 года — оранжевый. И нежные светлые, и яркие сияющие оттенки смотрятся максимально выигрышно. Бледные тона лучше носить весной, а сочные создадут летнее настроение в жаркое время года.

Фиолетовый цвет останется трендом на протяжении всего 2018 года. Броский и насыщенный фиолетовый очень востребован не только в маникюре, но и в одежде и аксессуарах. Глянцевое покрытие яркого фиолетового оттенка будет выглядеть невероятно привлекательно.

Также на пике популярности останутся все оттенки розового: от самых тусклых до самых кричащих. Перевести дух после вызывающих неоновых и металлических покрытий поможет пастельный розовый маникюр.

Классические цвета, такие как беж, серый и розовый с матовой поверхностью обеспечат великолепный внешний вид независимо от выбранного стиля в одежде, будь то праздничный, деловой или ежедневный.

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Посмотрим фото модного гель-лака на коротких ногтях. Узнаем о модных тенденциях летнего сезона. Предложенные варианты дизайна 2018 года подойдут на короткие ногти.

Большинство известных по всему миру марок впустили коллекции лаков с такими цветами:

алый;

коралловый;

персиковый;

мятный;

белый.

Помимо этого в состав многих коллекций входят бордовые оттенки, ведь цвет этого года — марсала. Также на полках по-прежнему остаются лаки с покрытием, имитирующим металл, так как этот тренд не сойдет с заслуженного места до весны 2018.

Модный френч гель-лаком 2018

Французский маникюр, наверное, навечно останется королем ногтевого дизайна. 2018 год привнес в стандартный френч интересные дополнения, которые выражаются в самом разнообразном сочетании оттенков и невероятных решений. Одной из новинок 2018 является смешение классического френча с другими дизайнами.

Например, очень интересно смотрится вариант, когда на нескольких ногтях нанесен стандартный лунный френч, а некоторые выделены какой-либо вариацией лунного маникюра. Замечательной идеей будет смесь французского маникюра и техники «битое стекло».

Также можно создать градиент, плавно переходящий от основания ногтя к кончику. Перелив близких оттенков, таких как беж и белый, поможет создать незамысловатый, но при этом любопытный маникюр. Очень важно уделить внимание оформлению края ногтя. Хорошо смотреться будут как стандартный белый, так и очень контрастные, блестящие или зеркальные оттенки.

Ниже предложены фото модных вариантов гель-лака, который подойдет на короткие ногти. Новинки летнего дизайна 2018 года понравятся представительницам прекрасного пола как для выхода в свет, так и для отдыха на пляже. Идеи на короткие ногти смотрятся великолепно.

Лунный дизайн гель-лаком 2018

На самом деле плюсов у гель-лака огромное количество, но главный — создание абсолютно любой идеи ногтевого дизайна, который будет выглядеть уместно в самых разнообразных ситуациях.

Такой тип маникюра, как лунный, как нельзя лучше подходит для носки на коротких ногтях.

Стандартный лунный дизайн внешне очень напоминает френч, но в такой технике гораздо больше внимания уделяется лунке у основания ногтя. Такой маникюр поможет разбавить спокойные тона интересно обыгранной лункой и выделить ногти среди обычных дизайнов.

Градиентный маникюр на коротких ногтях 2018

В наше время градиент завоевал весь мир, найти его можно среди одежды и аксессуаров, интерьеров, даже на волосах многих модниц, безусловно, этот тренд не прошел мимо маникюра. Интересно, что само слово «омбре» переводится, как «тень». Именно поэтому при создании такого плавного перехода цвета получаются самые невероятные сочетания близких по оттенку или абсолютно контрастных цветов.

Посмотрим фото градиентного маникюра, сделанного гель-лаком на коротких ногтях. Интересные дизайны 2018 года понравятся дамам в летнем сезоне. В этом году много новинок как на длинные, так и на короткие ногти.

В стандартной технике омбре цвета переливаются по ширине ногтя, но с каждым днем все популярнее становится переход цветов по длине. Красивейшим образом будет смотреться лишь один ноготь, выполненный в такой технике, а композиция на всех пальцах — просто волшебно.

При выборе оттенков для градиентного маникюра не стоит забывать о том, что натуральность — главный тренд 2018 года. Остановите выбор на нюдовых оттенках, можно выбрать цвета с легким сиянием.

Гель-лак — уникальное в своем роде изобретение для нейл-арта. Это покрытие будет востребовано еще очень и очень долго, помогая создавать все больше разнообразных невероятных дизайнов. Наблюдайте за новыми тенденциями ногтевого дизайна и предлагайте собственные идеи маникюра на коротких ногтях.

Предложенные варианты интересного маникюра, сделанного гель-лаком предоставлены на фото ниже. На коротких ногтях они смотрятся особенно и выигрышно. Дизайн 2018 года в летнем сезоне немного отличается своей изысканностью. Смотрим, какие есть еще идеи на короткие ногти.