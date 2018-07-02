Нельзя пропустить: 10 лучших постов июня

В нашей традиционной подборке — полезные советы и красивые интерьеры, которые понравились вам больше всего.

Для оформления просторной квартиры с панорамными окнами архитектор Ариана Ахмад и дизайнер Татьяна Карякина выбрали природную цветовую палитру и натуральные материалы для отделки. За лаконичными фасадами мебели спрятали все необходимые вещи, а тепло и уют добавили с помощью аксессуаров и мягкого текстиля.

Продолжаем разглядывать фотографии интерьеров до и после ремонта: они вдохновляют на перемены и доказывают, что даже очень старая квартира имеет шанс на «вторую жизнь».

Владелица трехкомнатной квартиры в типовом кирпичном доме серии II-29 хотела видеть в интерьере элементы узбекского, восточного стиля, а также современного прованса и классики. Дизайнер Маргарита Мустафина смело сочетала разные по стилистике предметы и декор, в том числе авторскую керамику и ткани ручной работы, созданные в технике икат.

Чтобы у взыскательного гостя и в мыслях не было остановиться у конкурента, ванные комнаты в номерах дорогих отелей всегда должны быть на высоте. Рассказываем о доступных и эффективных приемах из арсенала профи гостиничного бизнеса, которые помогут оформить собственный санузел стильным и комфортным.

Ольга Васильева и Ирина Петрова , студия ARCA Design, превратили однокомнатную квартиру в двухкомнатную — с полноценной спальней, отдельным рабочим кабинетом, общей зоной и набором хозяйственных помещений.

Виктория Золина поделилась приемами, которые часто использует в своих проектах: посмотрите, какие красивые интерьеры можно создавать без ущерба для бюджета!

На этот проект дизайнеров вдохновили интерьеры американских домов. При оформлении интерьера дизайнеры сделали ставку на нейтральную светлую отделку и мебель, специально изготовленную для этой квартиры. Системы хранения продуманы так, чтобы с пользой использовать каждый сантиметр.

Сделать законную перепланировку не всегда возможно — с такой проблемой часто сталкиваются жители «панелек». Да и не все готовы переносить стены и терпеть дополнительные неудобства. Но даже с помощью только декораторских приемов можно оформить классный интерьер — смотрим, как.

Собрали удачные примеры, как усовершенствовать типовой проект и подарить вторую жизнь старому дому. Площадь самого маленького дома в подборке — 88 квадратных метров.

Рассказываем о хитростях и гаджетах, которые помогут содержать дом в чистоте, сэкономят ваше время и превратят уборку в удовольствие,