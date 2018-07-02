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5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
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5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой 

Inmyroom 2 июля 2018
Фото: Inmyroom
Самая затратная часть ремонта — это, конечно, кухня. Нет возможности или желания платить за нее высокую цену?
Вы можете сделать так, что при вложении вполне умеренных сумм результат будет казаться значительно более дорогим. Есть несколько вещей, которые наше подсознание отмечает как «это дорого», но на самом деле это совсем не так. Ольга Бедина и Ксения Измайлова в своем блоге рассказали, как добиться такого эффекта.
Самая простая модульная кухня будет выглядеть с ней значительно лучше и дороже. Особенно, если вы выберете интересный цвет или фактуру, а не стандартную расцветку. Подобрать вариант труда не составит — выбор огромен. На то, что цоколь у кухни будет не единый, никто и внимания не обратит.
Как правило, у дешевых кухонь они идут в комплекте — и высоким качеством не отличаются. Выбрасывайте их, увозите на дачу! Меняйте на что-то пусть даже условно дорогое — не по 100, а по 500 рублей. Это правильное вложение: дополнительно потраченные 2–4 тысячи визуально вытянут вашу кухню. Только если отверстия под ручки уже сделаны, замерьте расстояние между ними, чтобы не промахнуться с размерами.
Если вы его делаете из плитки, укладывайте ее уже после монтажа столешницы. Это дает совсем другой уровень аккуратности, и в таком случае можно будет обойтись без некрасивых пластиковых плинтусов вдоль стены.
Постарайтесь гармонично подобрать цвета фасадов по цветам, а не собирать модули по принципу «человек ко всему привыкает». И здесь уже все будет зависеть от вашего вкуса и предпочтений.
Если не получается подогнать модули по размеру идеально от стены до стены — или не делайте этого вообще, оставив хороший промежуток, куда можно поставить цветок или вазу, или же найдите хорошего сборщика, который из существующих элементов соберет вам желаемое — сделает заглушки, полочки.
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