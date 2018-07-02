Трешка с перегородками из дерева: проект в Минске

Эта трехкомнатная квартира с не самым большим метражом не выглядит тесной и загроможденной. При этом в ней много систем хранения и несколько функциональных зон. В чем секрет? Дизайнер спрятала несущие колонны и сделала ставку на легкие полупрозрачные перегородки.

В семье заказчиков скоро появится ребенок, поэтому они решили доверить все заботы по обустройству новой квартиры дизайнеру. Владельцам квартиры хотелось создать уютный экологичный интерьер, в котором можно приятно отдохнуть от городской суеты.

Одно из пожеланий — большая кухня. При этом она не должна быть изолирована полностью от гостиной — эту задачу решили с помощью перегородки из деревянных реек. Такое же зонирование использовали в зоне прихожей.

«Балкон заказчики будут утеплять: им хотелось присоединить его к объему кухни, но такую планировку узаконить не получится, — рассказывает дизайнер. — Поэтому мы решили заменить обычные балконные двери на патио-систему с раздвижными дверями».

В отделке использовали натуральные материалы — много дерева, паркет — и краску на стенах. Заказчики не любят керамогранит, поэтому его использовали только там, где без него не обойтись — на кухне в рабочей зоне, в санузле и на балконе.

В зоне прихожей спроектировали большой шкаф, куда поместится одежда и обувь, шлемы и другая спортивная экипировка. В спальне нашлось место для гардеробной — ее условно разделили на женскую и мужскую половину.

Цветовая палитра свежая, натуральная. Все как в природе: разные оттенки зелени, немного солнечного желтого и теплого дерева. Фоном стал нейтральный белый.

«В детской заказчики отказались от серого цвета, хотелось что-то яркое, но универсальное: они еще не знают пол ребенка, — рассказывает Вероника Зазнова. — Ставку сделали на сочетание лососевого и светло-зеленого цвета и принты».

В основе интерьера — экостиль. Он создает ощущение естественности и легкости. Чтобы ничего не мешало передвижению, использовали только самую необходимую мебель, которая не перегружает пространство.

«Воплотить «фишку» экостиля — фитостену — не получилось, но мы добавили зеленые растения в кашпо. Не обошлось и без современных мотивов: металлические журнальные столики, подвесные светильники и модная линейная подсветка на потолке сделали интерьер более динамичным», — говорит Вероника Зазнова.

Холл Отделка: Сaparol Напольное покрытие: Kaindl, Spiga Tribeca Blanco Мебель: ИКЕА , Safavieh Освещение: Nowodvorski, Azzardo

Гостиная Отделка: Caparol Напольное покрытие: Kaindl, Spiga Tribeca Blanco Мебель: ИКЕА, Signal Ковер: ИКЕА Освещение: Lightstar, ИКЕА, Azzardo

Спальня Отделка: Caparol Напольное покрытие: Kaindl Мебель: ИКЕА Ковер: ИКЕА Освещение: ИКЕА, Azzardo

Детская Отделка: Сaparol, Esta Home Напольное покрытие: Kaindl Мебель: ИКЕА Ковер: ИКЕА Освещение: STLuce, Favourite, Azzardo

Кухня Отделка: Caparol, Equipe Dunas Напольное покрытие: Kaindl, Spiga Tribeca Blanco Мебель: Signal Бытовая техника: Bosh, Liebherr Смесители: Hansgrohe Освещение: Azzardo, Favourite

Ванная комната Отделка: Tubadzin Напольное покрытие: Tubadzin Cанфаянс: Ravak, Roca Смесители: Hansgrohe Освещение: Azzardo

Cанузел Отделка: Tubadzin Напольное покрытие: Tubadzin Cанфаянс: Roca Смесители: Hansgrohe Освещение: Azzardo