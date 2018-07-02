Есть решение проблемы протечек около ванны

Часто при замене силиконовых соединений в ванне повреждается уплотнительное соединение, что приводит к печальным последствиям. Компания Bette представляет простое решение для предотвращения таких повреждений.

При плановом обновлении ванной комнаты важно не повредить такие детали, как уплотнитель. Иначе ждёт беда — протечки и замена всей системы уплотнений ванны или поддона. Избежать проблемы можно, например, наняв хорошего мастера, но и здесь нет гарантии, что он не заденет скребком уплотнитель. И Bette нашла простое решение для предотвращения протечек — система уплотнений Pro.

Новую систему Pro наносят поверх фактической уплотнительной ленты. Даже в углах можно приклеить без складок. В отличие от других производителей у Bette используются тонкие, гибкие и прочные ткани, из того же материала делают верёвки для альпинистов.

Статьи по теме Как сэкономить место в ванной: 5 беспроигрышных способов Ванная для большой семьи в тропическом стиле: проект Жени Ждановой

Читайте также:

Среди травы: новый формат офисного стола

Что-то новенькое: говорящие ковры от Art de Vivre и Татьяны Ахметгалиевой

Шоу-рум на колёсах