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Есть решение проблемы протечек около ванны
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Есть решение проблемы протечек около ванны 

Roomble.com 2 июля 2018
Фото: Roomble.com
Часто при замене силиконовых соединений в ванне повреждается уплотнительное соединение, что приводит к печальным последствиям. Компания Bette представляет простое решение для предотвращения таких повреждений.
При плановом обновлении ванной комнаты важно не повредить такие детали, как уплотнитель. Иначе ждёт беда — протечки и замена всей системы уплотнений ванны или поддона. Избежать проблемы можно, например, наняв хорошего мастера, но и здесь нет гарантии, что он не заденет скребком уплотнитель. И Bette нашла простое решение для предотвращения протечек — система уплотнений Pro.
Новую систему Pro наносят поверх фактической уплотнительной ленты. Даже в углах можно приклеить без складок. В отличие от других производителей у Bette используются тонкие, гибкие и прочные ткани, из того же материала делают верёвки для альпинистов.
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