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Пять идей, как можно использовать дешевый стеллаж из IKEA в интерьере
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Пять идей, как можно использовать дешевый стеллаж из IKEA в интерьере 

Я Покупаю 2 июля 2018
Фото: Я Покупаю
Ширма
Многие дизайнеры используют стеллажи IKEA для обозначения границ пространства. С их помощью вы сможете спрятать от любопытных глаз спальную зону в квартире-студии или сделать проходную комнату более интимной.
Гардероб
Если у вас открытый гардероб, имейте в виду, что стеллажи можно использовать как обычные полки. Кроме штанги для одежды и вешалок обзаведитесь также гирляндой, которая сможет обеспечить дополнительную подсветку и добавит уюта. Мини-бар, прикроватная или ТВ-тумба
Если к самому маленькому стеллажу из серии «Каллакс» или «Экспедит» прикрутить ножки, у вас получится уютный мини-бар или симпатичная прикроватная тумба. Для первого варианта вам также понадобится зеркало, а для второго — лампа с абажуром. Да, кстати, если вам некуда поставить телевизор, на помощь всегда придет стеллаж из IKEA.
Кухонный стол
Если у вас небольшая кухня, наверняка вы сбились с ног, пытаясь найти миниатюрный стол. Решение есть: смастерите его! Технология довольно проста: добавьте к стеллажу столешницу в тон ко всей кухне плюс колесики для маневренности, которая никогда не бывает лишней. Вуаля!
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