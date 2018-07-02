10 простых идей для оформления квартиры в стиле mid-century modern

1. Отдайте предпочтение свободной планировке

Дизайнеры середины прошлого века вдохновлялись скандинавскими и бразильскими интерьерами, в которых много воздуха и минимум перегородок. Если у вас есть возможность сделать в квартире свободную планировку, не упускайте ее. Или выбирайте легкие перегородки, например, реечные из дерева или раздвижные двери со вставками из стекла.

Фото: Instagram audreycrispinteriors

2. Стремитесь к минимализму

Минимализм — еще один ориентир дизайнеров середины прошлого века. Стремление к минимализму также обусловлено историческими событиями. В послевоенное время было не до излишков, поэтому стиль mid-century модерн создавали по принципу: лучше меньше, но качественнее.

Фото: Instagram helloretrodesign

3. Выбирайте натуральные материалы в отделке

Различные сорта дерева, гнутая фанера, бумажные обои — в интерьерах mid-century нет места искусственным материалам. На стенах достаточно ровной краски или однотонных обоев, а на полу — паркета или покрытия из деревянной доски. Используйте для финишного покрытия лак и фанеру, ведь mid-century — это прежде всего демократичность. И забудьте про бетонные, кирпичные стены и какие-либо классические акценты — в этом стиле они табу.

Фото: Instagram zigzagstudiodesign

4. Отдайте предпочтение светлым оттенкам в качестве базовых

Основная гамма mid-century modern — теплые оттенки: бежевый, коричневый, охра. Выбирайте такие цвета в качестве «основы» вашего интерьера. Большое преимущество нейтральной отделки в том, что можно смело добавлять цветные акценты — они там точно приживутся.

Фото: Instagram hej.mia 5. Сделайте цветные акценты

Забудьте об очень ярких, «кислотных» цветах. Для квартиры в стиле mid-century актуально выбрать базовые цветные акценты — бордовый, сливовый, оливковый, морковный.

Фото: Instagram westelmuk

6. Не бойтесь делать акценты с принтами

Геометрические принты — то, что нужно для этого стиля. Вы можете добавить их небольшими акцентами — например, выбрать декоративную подушку с наволочкой с рисунком или положить ковер с геометрическим узором. Или пойти дальше — и сделать акцентную стену из обоев с таким принтом.

Фото: Instagram theoldartstudio

7. Выбирайте геометричные формы мебели

Геометричность прослеживается и в формах мебели этого стиля. Прямые или угловые диваны на тонких ножках с прямой спинкой, комоды на тонких ножках, круглые кресла и столики. Кстати, один из знаковых видов мебели этой эпохи — стул Eames Lounge Chair от Чарльза и Рэй Имз. Сегодня его аналоги и копии можно увидеть практически в каждом интерьере современного стиля, минимализма, а также в оформлении кафе или коворкингов.

Фото: Instagram nest_number_9 Фото: Instagram kelseylenesigars

8. Восстановите старую мебель

Если у вас есть навыки работы с деревом и желание обладать мебелью, которая действительно «пришла» из прошлой эпохи — займитесь восстановлением старых вещей. Например, комоды «родом из СССР» на тонких ножках — это именно тот дух и стиль mid-century. То же самое о креслах с деревянными каркасами и тканевыми сидениями. Обратитесь к родителям или поищите такие вещи на барахолках.

Фото: Instagram lespassionsdetom

Фото: Instagram lespassionsdetom

9. Добавьте необычные светильники

На стиль mid-century modern оказала большое влияние философия аэродинамики и в большей степени это влияние проявилось в стиле и форме светильников. Обтекаемые, стильные, но лаконичные формы плафонов из латуни или хромированные люстры с одним круглым или полукруглым плафоном, торшеры — пожалуй, в стиле середины прошлого века именно светильники были главным арт-объектом.

Фото: Instagram theprintedhome

Фото: Instagram the.property.stylist

10. Выбирайте легкий и выразительный декор

Сегодня в интерьерах этого стиля большую роль играют винтажные детали — поэтому ищите подобные вещи из прошлого и внедряйте их. В качестве легкого декора также можно использовать текстиль и минималистичные картины с абстрактными узорами (от популярных постеров все же придется отказаться — они упростят и визуально удешевят этот стиль).

Фото: Instagram anna_dimes

Фото: Instagram flowersandbrass