Дизайн дачного участка своими руками: 28 фото

В современном мире дизайн дачного участка может стать отличной антистрессовой терапией, если вы выполняете его своими руками. Мы собрали для вас простые приёмы и фотопримеры, которые подарят вам вдохновение, а также расскажем, как и что сделать, чтобы сэкономить время и избавиться от хлопот, преследующих новичков.

Газон своими руками

Посев газона и его выращивание, а также уход за ним — всё это не так просто, как кажется на первый взгляд. Если вы действительно хотите иметь идеальный американский газон на своей даче, забудьте про посевные пакетики, купите рулонный газон! Предварительно для него нужно будет идеально выровнять почву (идеально — значит с перепадом высот не более 5—10 см на весь участок засева). Но в итоге у вас получится по-настоящему красивая картинка.

Строительство террасы своими руками

Вы можете построить террасу своими руками, но при этом у вас будет огромный перечень того, что нужно сделать. Даже если не учитывать, что вам придётся самостоятельно месить бетон, строгать, подгонять каждую балку под конкретный размер и скос, при этом как-то успевать отдыхать на дачном участке, который превратился в строительный хаос, строительство всё равно обойдётся вам примерно в 100 тысяч рублей. Легче заказать террасу у профессионалов.

Летняя кухня на даче

Летняя кухня — пожароопасный объект, который в Европе уже давно нельзя устанавливать без специального разрешения. Так, если вы намерены готовить на участке, вам стоит максимально удалить кухню от жилой постройки, от забора, от построек ваших соседей, от любых деревьев и кустарников, что, согласитесь, довольно проблематично на шести сотках.

Для дизайна летней кухни отлично подойдёт натуральный камень и жаропрочный кирпич, при этом декоративного камня и дерева здесь быть не должно.

Дизайн дачного участка: клумбы и миксбордеры

Многим поначалу кажется, что клумбы, рабатки и миксбордеры, цветники и грядки — главная часть дизайна дачного участка. Но на самом деле гораздо важнее сразу правильно распределить зоны, провести полив, установить зелёную изгородь, проложить удобные и достаточно широкие дорожки. Клумбами и цветниками вы сможете заняться в любое время после этого.

Лавочка в саду

Отдельное внимание следует уделить какой-нибудь лавочке в саду — там, где восход начинает озарять ваш сад утром или где можно наблюдать закат. В будущем вы поймёте, как сильно может изменить ваш образ жизни на даче всего одна лавочка.

Удобные дорожки

Главное, что нужно знать при дизайне дачного участка: дорожкам нужен фундамент. Настоящий — бетонный, из смеси цемента и песка, из плитки, камня, керамогранита или мрамора. Без этого у вас в принципе никогда не будет порядка в саду.

Укромный уголок

Красивый укромный уголок можно организовать в любой дальней точке сада. Вы можете поставить здесь пару стульев или шезлонги, чтобы в любое время отдыхать вдали даже от своего дачного домика.

Беседка в углу участка

Беседку лучше поставить прямо возле входа в дом, на террасу или рядом с дверью на кухню. Если поставите её дальше десяти метров от кухни, точно пожалеете.

Подсветка в саду

В подсветке нуждаются в первую очередь столовая и кухня, а также декоративные элементы фасада и двери, которые используются вечером. Вы можете сделать и полную подсветку экстерьера, что будет очень красиво.

Оригинальный патио

Дополнить любую дачу вот таким оригинальным патио с навесом — всегда хорошая идея. Используйте ротанговую мебель, положите побольше подушек, посадите плетистые розы, виноград или даже бугенвиллию, если позволяет климат.

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