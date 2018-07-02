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Prada показали коллекцию для Mytheresa.com
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Prada показали коллекцию для Mytheresa.com 

The Blueprint 40 минут назад
Фото: The Blueprint
Онлайн-магазин Mytheresa.com и Prada выпустили коллаборацию. Для этого дизайнеры пересмотрели архивы итальянского бренда — в коллекции появились принты с огнем и бананами из весенней коллекции Prada 2012 года. Их нанесли на объемные свитшоты, рубашки, туфли, сумки из нейлона и аксессуары. Коллекция поступит в продажу 4 июля, вещи будут стоить от €250 до €1150. Это не первое сотрудничество Mytheresa.com и Prada — прошлым летом бренд уже создавал специальную коллекцию для онлайн-магазина. Также Mytheresa.com сотрудничал с Chloé, Fendi, Aquazurra.
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