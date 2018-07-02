Квартира в Барселоне: исторический интерьер в испанском стиле

Дом, в котором находится квартира, расположен в одном из оживленных районов Барселоны: на Avinida Gaudi, рядом с творением выдающего испанского зодчего — храмом Саграда Фамилиа. Старое здание, построенное более ста лет, несмотря на последующие наслоения, сохранило свое очарование и шарм. Заказчики дизайнера Натальи Гусевой — большая дружная семья с тремя детьми — остались под впечатлением от аутентичного интерьера и решили воссоздать максимально приближенную, историческую обстановку.

Сводчатые потолки и старинную кирпичную кладку расчистили от неаккуратной и многослойной штукатурки — получилась живописная основа для будущего декора. «Полукруглые потолки — это чисто каталонская история, — замечает Наталья, — во время строительства на стены кладутся железные балки и к ним крепятся полукруглые (сводчатые) потолки из кирпича. Очищенные от всего ненужного, они стали выразительным элементом интерьера».

Планировка квартиры осталось в неизменном виде. Её решили не трогать, чтобы сохранить исторический дух и колорит места. Как рассказывает дизайнер, в Испании все дома строятся с внутренними дворами или небольшими внутренними дворами-колодцами, куда традиционно выходит большинство окон, если не все. Из-за этого внутри мало дневного света, что оправданно, так как в южных странах солнечный свет — это не столько освещение, сколько жара. Эта квартира не стала исключением. Все её окна выходят во внутренний двор, и лишь одно — окно гостиной — обращено на залитый солнцем, зеленый бульвар.

«Стены в домах испанцы часто красят в белый цвет, чтобы высветлить интерьер, — поясняет Наталья, — Это традиционный прием. Мы поступили подобным образом: чтобы интерьер не выглядел слишком темным, поверхности, за исключением кирпичных, выкрасили в светлые тона».

Влияние на интерьер оказал и местный климат. В нашем понимании, зимы в Испании как таковой нет. Температура на градуснике практически никогда не опускается ниже +10. Зато влажность очень высокая, поэтому зимой тут влажно и промозгло. «Со времен индустриализации в квартирах стали ставить чугунные батареи и проводить отопление по всему дому, — рассказывает дизайнер. — Старые антикварные батареи мы тщательно отреставрировали, чтобы они снова могли использоваться для отопления. На кухне установили газовую колонку, которая нагревает воду для батареи. А чтобы она не портила вид, я спрятала колонку в кухонную мебель».

Хозяева квартиры — большие любители старины. Часть вещей супруги нашли на «блошиных» рынках Барселоны, что-то совместно с Натальей они приобрели в антикварных магазинах, расположенных в разных частях Испании. Антикварной утварью дизайнер украсила ниши в квартире, а стены прихожей оформила старинными фотографиями и фото-открытками улиц Барселоны прошлого века, которые отлично смотрятся на фоне кирпичных стен и кованой мебели, созданной по эскизам Натальи Гусевой специально для интерьера. Антикварные предметы помогли воссоздать атмосферу прошлого, внесли ощущение живой жизни, преемственности поколений.

Часть мебели дизайнер спроектировала для интерьера, остальную мебель и предметы интерьера подобрала местного производства. Пол отделали испанской плиткой в ретро-стиле, выполненной по эскизам прошлого века и напоминающей ту, что изначально была в квартире. Похожей плиткой, но с арабскими мотивами, облицевали стены в единственной в квартире ванной комнате.

«Я очень много работала с итальянской мебелью, много мебели делалось моим эскизам на итальянских фабриках, — вспоминает Наталья, — в этом проекте я открыла для себя испанскую и португальскую мебель, на которую стоит обратить внимание. Она очень качественная, выполнена из натуральных материалов с интересным дизайном».