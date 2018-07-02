Лучше новой. Как привести в порядок старую мебель своими руками

Три простых кита перемен:

Чистка

Даже если у вас самая ухоженная мебель в мире, со временем и она оказывается захватанной руками, теряет цвет и лоск. В уголки кресел забиваются крошки и пылинки, то же происходит и с трещинками. Чистить их несложно.

Устройте глянцевым фасадам мойку с очистителем, предназначенным для стекла. За матовыми ухаживайте с помощью губки и теплого мыльного раствора.

Потертости и трещины на деревянных поверхностях потрите ядром грецкого ореха. Эти лайфхаком довольны все пользователи интернета, которые уже попробовали.

Достать пыль из узких уголков мягкой мебели можно зубной щеткой. В самые мелкие щели пролезает деревянный дюбель с заостреным концом. Можно использовать и апельсиновые палочки для маникюра, если места для чистки совсем деликатные.

Фурнитура

Новые модные ручки старых дверец — это то, что может преобразить ящики даже самой советской «стенки». Поменять следует и петли, если они серьезно разболтались. А вот расшатанные ножки диванов и кресел — задача для мастеров, а не для любителей. Придется нести в мастерскую.

Ремонт

Если мебель требует ремонта, тут простой чисткой и заменой ручек не отделаешься. Отведите время на ревизию всей мебели, над которой планируете колдовать. Запишите, что купить для ремонта.

Оббитую мебель можно спасти с помощью наждачной бумаги, которой ее следует ошкурить и шпатлевки, которой можно заполнить трещинки. Потом еще раз отполируете наждачкой, и можно красить.

Если трещины и вмятины глубоки, стоит воспользоваться шлифмашиной. Перед тем, как вы приступите непосредственно к покраске или другому способу преображения мебели, не забудьте про грунтовку.

Теперь собственно о способах преображения:

Скотч

После того, как вы починили и почистили мебель, сняли с нее прежний лак и краску, мебель можно просто покрасить. Наносите краску по древесным волокнам тонким слоем кисточкой или валиком, и помните, что, если она выполнена из дорогих пород дерева, покраска навсегда удешевит такую мебель. Неокрашенная, она может стать антиквариатом и продаться за хорошие деньги. Если же у вас простые демократичные шкафы, дерзайте.

Покрасить можно и креативно.

Возьмите контрастные краски (две или более, как вам больше нравится) и малярный скотч. Покрасьте ваш предмет мебели — например стол или стул в один цвет. Дайте ему высохнуть (не менее 12 часов!). Затем наложите малярный скотч туда, где хотите оставить исходный цвет. Например, обмотайте ножки стульев и столов в виде спирали, наложите на столешницу стола или наклейте на дверцу шкафа зигзагами, треугольниками, звездами… малярный скотч. Оставшееся пространство закрасьте дугой краской. Высушите. Снимите скотч. Вуаля. У вас свежая модная мебель с графичным рисунком.

Похожим образом работают и трафареты. Их можно изготовить самостоятельно — из тонкой фанеры, плотной бумаги или твердой пленки. Или выбрать нужный в магазине и вперед, к новым впечатлениям от обновленного интерьера.

Декупаж

Еще один интересный способ сделать новый интерьер из старого — декупаж. Для него можно использовать все, что хотите — от старых фотографий и газет, до страниц любимых книг и школьных грамот. Но чаще всего для мебели все-таки используются специальные салфетки для декупажа.

Их великое множество — однотонные, нежнейших расцветок, с искусным цветочным рисунком, с модным мелким принтом… Выбирайте любой. Потом — проходите все круги ада со своей мебелью: чистка, ремонт, грунтовка. Тщательная сушка. Следом наносится клей ПВА, а на него — салфетки. Для блеска декупированную поверхность можно залакировать. Хорошо просушить и наслаждаться.

Мозаика

Это уже сложно, но эффектно, долговечно и так красиво!

Делают ее из всевозможной керамической плитки. Чаще всего используют старую, оставшуюся от ремонтов. Кроме плитки понадобится клей и затирка цветов, совпадающих с плиткой.

Определитесь с рисунком, распечатайте его такого размера, каким он будет на мебели. Прикрепите рисунок к поверхности, затем возьмите гвоздь и молоток. С помощью гвоздя и молотка, неглубоко вбивая его, пройдитесь по контуру, чтобы на поверхности остались углубления на месте будущего рисунка, обозначив его контуры. Затем уберите шаблон и соедините отверстия от гвоздя карандашом. Дело в том, что линии карандаша в процессе трудоемкой работы будут стираться. Лучше обозначить их более радикально.

Бить плитку, а потом подбирать нужные черепички не стоит. Лучше сразу выбрать, какого размера будут фрагменты мозаики и аккуратно порезать ее плиткорезом на нужные фрагменты. Работа трудоемкая, особенно если поверхность большая. Зато медитативная укладка рисунка очень успокаивает.

Клейте на специальный плиточный клей. В финале затрите швы. Профессионалы предупреждают, что после затирки рисунок может несколько посветлеть и потеряться. Так что это на любителя.

Пэчворк

Самое интересное — реабилитацию мягкой мебели — мы оставили на сладкое. Предложим модные перемены: цветной печворк. Необычный акцент сразу сделает интерьер уютней.

Итак, ткани для переодевания мягкого места можно выбирать любые, если следить, чтобы у всех лоскутков, использующихся в обшивке, совпадала плотность и жесткость.

Мастера призывают не пасовать перед диванами: менять на них обивку на самом деле довольно просто. Но для начала надо разобраться что у вас за предмет мебели. Если диван или кресло не цельно-каркасные, их придется разобрать на детали. Для этого обычно нужна только отвертка.

Далее — открепите от каркаса стальные скобы, на которых держится ткань. Обнаженный предмет мебели можно реанимировать, даже если он совсем старый. Поменять поролоновую обивку, покрасить деревянные элементы. А снятую ткань использовать как образец выкройки для новой обшивки.

Далее предстоит выбрать размер лоскутков и их форму, выложить так, как они будут выглядеть на диване и сшить их. Чтобы обшивка получилась гармоничной, свяжите рисунок на всех лоскутках одним мотивом — например, растительным. Или используйте разные оттенки одного цвета. Или цветные ткани, принт которых выполнен на одном фоне. Впрочем, вы можете делать все, что хотите, все зависит от вашей фантазии.

Сшитое полотно наложите на старую обшивку, вырезайте по контуру. Затем прибейте новую обшивку на место старой. Для этого можно взять на прокат инструмент, который забивает скобки. Соберите мебель. Наслаждайтесь.