Квартира в стиле хюгге с мебелью из ИКЕА

Гостиная-столовая

Гостиная-столовая

Гостиная-столовая

Гостиная-столовая

Гостиная-столовая

Гостевой санузел

Гостевой санузел

Гостевой санузел

Ванная комната

Спальня

Детская

Детская

Детская

Детская

Детская

Прихожая-холл-коридор

Прихожая-холл-коридор

Прихожая-холл-коридор

Прихожая-холл-коридор

Яркие пятна лимонно-жёлтого и бирюзового оттенков внесли жизнерадостные ноты в сдержанную палитру интерьера. Для каждой мизансцены (кухни, острова с барной стойкой, столовой и диванной группы) подобрали оптимальный вариант локального освещения

Электрокамин с имитацией живого пламени оснащён парогенератором и увлажнителем воздуха. Он встроен в гипсокартонную конструкцию портала с декоративной нишей, которую для поддержания соответствующего образа заполнили вязанками дров

Родители с тремя подрастающими дочерьми решили подыскать более просторное семейное гнездо. Идеальным вариантом оказалась четырёхкомнатная квартира-распашонка площадью 174 м² в кирпичном доме в том же районе Екатеринбурга, где они проживали раньше, — с налаженной инфраструктурой школ и детских садов. Дизайнерам предстояло обустроить кухню-гостиную, изолированные комнаты для взрослых и каждого ребёнка, а также два санузла: «мужской» — с душевой кабиной и «женский» — с ванной. Владельцы желали оформить интерьер в скандинавском стиле с характерными для него естественностью и практичностью, а также особой атмосферой уюта, или по-датски — хюгге.

Главным героем столовой зоны стал массивный обеденный стол с клеёной столешницей из массива ясеня (2,5 × 1,1 м), за которым могут разместиться десять персон.

Ступенчатые карнизы с декором, плинтусы и потолочные розетки в облике квартиры отсылают к скандинавским интерьерам, которые часто располагаются в старинных зданиях с сохранившейся лепниной. Кухонный фартук, выложенный из белой матовой плитки-кабанчик, вторит декоративному кирпичу в отделке стен

Перепланировка

Окна жилища выходят на две противоположные стороны: с одной — на центральную улицу города, с другой — на тихий двор, что даёт хорошую инсоляцию и эффективное проветривание. Единственная несущая стена в пространстве подсказала границу общественной и приватной зон. На территории вытянутого в плане прямоугольника авторы проекта наметили контуры четырёх спален, по одной у каждого окна с выходом в лоджии, причём комнаты родителей и старшей дочери по понятным причинам занимают чуть бόльшую, по сравнению с пространствами младших членов семьи, площадь.

По просьбе владельцев предусмотрены два входа на территорию кухни-гостиной, что обеспечивает более удобные траектории движения (например, можно быстро пройти с пакетами из прихожей к холодильнику, а от дивана — в приватное пространство, минуя «грязную» зону у входной двери). Откатные стеклянные полотна, которые убираются в пеналы, позволяют большую часть времени держать проёмы открытыми и увеличить естественную инсоляцию коридора. Часть квадратных метров прихожей отошла в пользу второго, более строгого в оформлении «мужского» санузла.

Умывальник с двумя чашами сэкономит время на утренние сборы девочек-школьниц. Вместительная тумба и навесной шкаф позволит держать в порядке многочисленные банные принадлежности

Ремонт

Новые межкомнатные перегородки возвели из кирпича. Имеющуюся стяжку откорректировали самовыравнивающейся смесью для получения одинакового уровня по всей квартире. Полы жилых зон украшает раскладка «французской ёлочкой» из практичного и лёгкого в уходе ламината, керамическое покрытие проходных зон напоминает пёстрый ковёр в стиле пэчворк, а керамогранит, уложенный во влажных зонах, имитирует приятную фактуру дерева.

Потолки опустили на 8 см с помощью гипсокартона — для монтажа канальной системы вентиляции и встраивания дополнительных источников света. Лоджии утеплили по периметру, оборудовали системой «тёплый пол» и плоскими электрическими радиаторами, а установленные застройщиком окна заменили на пластиковые пятикамерные с трёхкамерными стеклопакетами. Для защиты от микротрещин стены армировали стеклохолстом и оштукатурили, а затем большинство поверхностей окрасили, а некоторые фрагменты отделали плиткой под кирпич или обоями.

Изголовье кровати акцентировано обоями с рисунком деревьев на тёмно-шоколадном фоне. Стыковочные швы удалось скрыть благодаря дизайнерской уловке: перед поклейкой стену окрасили в коричневый цвет

В родительской спальне царит атмосфера, настраивающая на отдых после рабочего дня. Палитра глубоких сумеречных тонов слегка разбавлена серо-бирюзовыми акцентами.

Дизайн

Стилевым ориентиром для дизайнеров послужил скандинавский стиль, но не буквальный, а дополненный тёплыми тонами и сочными цветовыми акцентами. В целях экономии многие предметы мебели куплены в ИКЕА , что придаёт цельность интерьеру, некоторые другие изготовили на заказ по чертежам авторов проекта. Осветительные приборы функциональны и создают сложный световой сценарий в каждом помещении.

В детской оптимальный психологический комфорт создаёт сочетание холодных зелёных оттенков и тёплых деревянных поверхностей, уравновешенных обилием белого

Межкомнатные двери

На входе в пространство кухни-гостиной установлены откатные межкомнатные двери нестандартного размера (2,5 × 1,1 м) с верхним подвесом. Они заходят в специально возведённый простенок с принимающими пеналами, что позволило освободить траекторию движения по коридору от распахнутых дверных полотен. Верхняя рельса смонтирована на деревянном брусе, закреплённом на металлических подвесах в конструкции каркаса подвесного потолка. Снаружи балка замаскирована лепным карнизом. При этом отсутствие нижних направляющих облегчает уборку, так как в них обычно скапливается труднодоступный сор.

Керамический пэчворк и серия светодиодных спотов задают направление движения. Глухой простенок стал функциональным за счёт гримёрного зеркала в полный рост

Дизайн детских

Оформление детских комнат соответствует не только возрасту, но и увлечениям хозяек, которые принимали активное участие в разработке дизайна личного пространства. Так, старшая девочка-гимнастка со сложившимися вкусовыми предпочтениями получила желанный будуар, в котором преобладает бирюзовая гамма. В пространстве средней дочери иная цветовая палитра — зеленоватая. Обстановка рационально выверена: вдоль одной из стен расположена зона сна, вдоль другой — место для учёбы. Детская младшей из сестёр, как и положено, получилась самой нежной. Её украшают флизелиновые обои с флористическими мотивами в виде васильков и ярко-коралловых маков.

Трафаретная роспись в виде стилизованного камина, торшера и птичьих клеток над изголовьем кровати помогла визуально компенсировать наполненность комнаты и при этом избежать лишних предметов

Напольное покрытие

В качестве напольного покрытия жилых помещений выступает ламинат, внешне имитирующий паркет и привычную для него раскладку «французской ёлочкой». А в дизайне влажной территории похожий геометрический паттерн — шеврон — перекочевал на вертикальные плоскости: стену и экран в зоне купели. Только в данном случае узор создан вручную с помощью мозаики нескольких оттенков. Контрастные зигзагообразные линии создают оптическую иллюзию движения.

Фасады шкафов над инсталляцией унитаза украшены фотопечатью с природными мотивами. Данный приём создаёт ощущение окна с перспективой, что служит средством визуального расширения скромной по площади мокрой зоны

Прачечную со стиральной машиной и местом для сушки белья организовали в отдельном хозяйственном помещении. Сюда же вынесли всю коллекторную разводку, счётчики расхода и магистральные фильтры очистки воды, а также водонагреватель.

Квартира получилась ярче, чем традиционные скандинавские интерьеры. Оно и понятно: слишком монохромный дизайн не пользуется спросом на Урале, климат которого отличается затяжной зимой и пасмурным летом. Большое внимание уделено функцио­нальному наполнению помещений. Так, на территории жилища предусмотрены отдельная гардеробная, шкафы-купе в каждой комнате и вместительный шкаф для верхней одежды в коридоре с четырьмя раздвижными полотнами, оборудованными системой доводчиков. Также для хранения задействованы пространства над инсталляцией в ванной и санузле.

Дизайнер Валентина Ивлева, старший дизайнер Михаил Дульцев

Авторы проекта