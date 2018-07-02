«Совы не то, чем они кажутся»: уголок «Твин Пикса» создала поклонница сериала на даче в Подмосковье

Москвичка перенесла вселенную Дэвида Линча на дачный участок. Она спроектировала и построила дом, где все ‐ лестница, пол, стены и даже кровати ‐ стилизованы под интерьеры из культового сериала «Твин Пикс». Как выглядит адаптированный под российские реалии мир главного мистификатора Голливуда Дэвида Линча?

Источник фото: телеканал «360»

В хаотичную и безумную атмосферу жизни, где, кажется, — все бред и сумасшествие — Лидия Каташук своих гостей буквально окунает с головой. В психоделических интерьерах необычного дома — по-киношному странно все. Гипнотизирующий черно-белый пол, кроваво-алые шторы вдоль стен. Сама хозяйка — будто выброшенная в реальный мир вселенной мистификатора Дэвида Линча.

«Сочетание волшебства и уюта, правда, этот уют соседствует с жестокостью и криминалом зачастую, но среди мрака бывают проблески спокойствия», — говорит хозяйка дома Лидия Каташук.

Источник фото: телеканал «360»

Проблеск в ее жизни случился 4 года назад. Лидия Каташук неожиданно рвет с большим городом, переезжает на дачу — в старый типовой и скучный для нее дом. Тут-то Лидия и решает воплотить в реальность свою смелую и немного безумную мечту — поклонница сериала «Твин Пикс», она создает мини-версию отеля «Большой северный». Так, в небольшом СНТ «Биофизика» появляется своя культовая «Красная комната».

«Это место для того, чтобы здесь посидеть в спокойствии и уединении, помедитировать, послушать птиц, а остальные комнаты просто создают ощущение уюта», — рассказывает Лидия.

Источник фото: телеканал «360»

Все в этом доме Лидия создала своими руками и за свои деньги. Воплощение столь любимой эстетики Линча в деталях оказалась делом мало что накладным, так еще и затратным. Ради атмосферы экономить приходилось буквально на всём — еде, одежде, развлечениях. Зато за результат не стыдно — все здесь всамделишное. Вот, к примеру, любимое место Лидии — спальня: кровать точь-в-точь, как в номере агента Купера.

Источник фото: телеканал «360»

«Ружье на козлиных лапах точно так же над кроватью расположено. Фазан. — и не абы какой, а гималайский манал, это национальный символ Тибета. Поклонники «Твин Пикса», конечно же, помнят, что Купер был увлечен Тибетом», — говорит хозяйка дома.

Здесь на табличке имеется по сути дела кадр из фильма, где мистическая личность держит в руках боль и страдания в виде кукурузной каши

Лидия Каташук

На первом этаже — кухня. Здесь полное погружение в атмосферу «Твин Пикса» — сочетание природы и мистики. По стенам индейские росписи, потолок поддерживают вертикально стоящие стволы деревьев. Тут же — оленьи рога, оперенья, шкуры. Есть, впрочем, в этом дизайнерском проекте имени Линча и авторские вставки Каташук — как, например, на двери, за которой прячется холодильник.

Источник фото: телеканал «360»

Сама же Лидия вынашивает амбициозную идею. В обычном дачном поселке мечтает создать что-то вроде «Линч Лэнда» — культового места для поклонников «Твин Пикса». В ближайших планах — построить второй дом, оформленный в той же стилистике.