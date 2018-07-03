Кутюрное шоу Giambattista Valli: пышные платья-мантии, банты вместо кроп-топов и множество перьев

Второй день Недели Высокой моды в Париже завершился ярким и запоминающимся шоу Giambattista Valli. Дизайнер как всегда не отступает от своих принципов: его коллекция — это снова неординарность кроя и неожиданные сочетания фактур и принтов. А пышные платья у Valli так и вообще кочуют из показа в показ.

Можно сказать, что новый показ Giambattista Valli — это революционный шаг дизайнера. Конечно, мы привыкли видеть в его коллекциях многослойные пышные платья с «испанскими» юбками и яркие, сочные цвета — это визитная карточка Valli. Но на этот раз дизайнер разбавил свой привычный репертуар строгими монохромными образами и классическими черно-белыми сочетаниями. Многослойные платья теперь выполнены из перьев, тюль и тафта отошли на второй план; а вышивки у Валли заменены бантами.

Все привыкли расценивать творчество Valli как «интеллектуальный дизайн». Видимо, в этот раз дизайнер вдохновлялся Францией времен Возрождения. В нескольких образах проглядывают элементы костюма 16 века: придворные платья, камзолы, гофрированные воротники.

Но при этом дизайнер значительно укорачивает длину своих платьев. И получается что-то похожее на современный аристократизм. Вырезы, комбинезоны и перья одновременно выглядят роскошно и драматично.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Vogue.com